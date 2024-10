Chp Lideri Özel: "İktidar Değişecek, Türkiye’de Devlet Planlama Ajansı Yeniden Kurulacak"

(MUĞLA) – Muğla Planlama Ajansı (MUPA) Lansmanı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, devlet planlamasında geriye dönüş yaşanacağını belirterek “Devlet Planlama Teşkilatına, kalkınma planları yapmak ve yıllık programları hazırlama görevleri verilmiştir. Cumhuriyetin tüm kazanımlarını yok etmek üzere harekete geçen bu iktidar işlevsizleştirdiği DTP’yi 2011 yılında kapattı. Türkiye’de iktidar değişecek. Türkiye’de Devlet Planlama Ajansı yeniden kurulacak” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla programları kapsamında Muğla Planlama Ajansı (MUPA) Lansmanı’na katıldı.

Özel: “Onlara inandığımızda neler başaracağımız gördük”

Konuşmasına CHP içerisindeki değişim hareketi ve yerel seçimlere katkısına değinerek başlayan CHP Lideri Özel, şunları söyledi:

“31 Mart’a giderken üç hedefimiz vardı. 5 Kasım günü parlamentoda buluna bir siyasi partinin çoklu yarışlı bir kongreyle genel başkan değiştirdiği ilk kez oldu. Bu bizim için de şaşılacak bir durumdu. Önümüzde kısa bir süre ve sürenin sonunda bir yerel seçim vardı Geçmiş yerel seçimde çok istememize, hepimiz elimizden geleni yapmamıza rağmen birtakım sebeplerden dolayı bu ülkeye büyük bir travma yaşatmıştık. 100.yılın ilk 29 Ekim Bayramında bir CHP’liyi oturtmayı başaramamıştık. Bunun travması, küskünlüğü ve yarattığı duygusal kopuş çok büyüktü. 5 Kasım’da bir heyecan yarattık ama buna halkı ortak edip etmemek bunları genel seçimlere yansıtıp yansıtamayacağımıza, bize oy vermesi gerekenlerin inanıp inanmayacağına bağlıydı. Bu kısa zamanda ülkeleri yeniden keşfedecek bolca zamanımız yoktu. O yüzden dedik ki bu işi daha önce yapanlar bir yerlere bir anahtar koymuş olmalıydı. Bu koca kapının üzerinde üç koca kilit var. Üç kilitten birincisini Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün cumhuriyeti kime emanet ettiği sorusunu sorarak bulduk. ‘Bütün ümidim sizlerdedir’ dediği gençlere emanet etti. Biz de ilk kilide, gençlik anahtarını soktuk. Çevirdik ve açıldı. İzmir’de 14 tane, tüzükte yazan kotalarda… İlk üçte bir kadın, ilk beşte bir genç olacak dedik. Kadınlara ve gençlere sahip çıktınız. Biz o gün yaptığımız o işle o kadar önemli gençleri görevlendirdik ki… İkinci anahtara baktığımızda iş daha da kolaydı. Kelli felli Avrupa ülkeleri bugün kadın hakları diye övünürken onlardan önce kadınların haklarını elde etmesini sağlayan bir siyasi parti liderinin partisinde siyaset yapıyordu. Kadınlar çok daha fazlasını hak ediyordu. Üç ay sonra eşit temsile ulaşacağız. 10 yıla bulmadan bu partinin seçtiği, seçtirdiği, aday gösterdiği her yerde yüzde 50-50 eşit temsil olacak. Üçüncü anahtar da kadınlar ve gençlerin yanında bilimdi. Dogmaya değil, bilime inanmaktı. Bilim insanlarına kulak kabartmak, gelişmişliği orada görmek ve geçmişteki eksikliklerin nereden kaynaklandığını doğru analiz etmekti. Aday belirleme sürecinde de veriye, ölçme ve değerlendirmeye inandık. Geçmiş dönemlerde seçim bütçemizin yüzde yarımını aktardığımız ölçme değerlendirmeye, yüzde 17’sini aktardık. 350 bin tekil anketle aday belirledik. 255 bin anketle adaylarımızı sahada takip ettik. Son 10-20 gün kala kazanacağımız ve kazanamayacağımız yerleri, seyahatlerimizi ona göre belirledi. İfade anketleri ve kelime bulutlar gönderdik. İlinizde ne konuşuluyor, siz ne konuşuyorsunuz diye. Bunların sonunda 31 Mart günü biz seçim gününe hazırlanırken atacağımız sosyal medya mesajlarını, atacağımız SMS’in taslaklarını ve ile o güne başlamadan hazırladık. Saat 18.50’de sandık görevlisi arkadaşlarımıza bir mesaj gitti. Mesaj şu değildi ‘Partimizin seçimi kaybettiğine yönelik çok fazla asılsız haber dolanmaktadır, onlara inanmayın, moralinizi bozmayın. Sandığı terk etmeyin’ mesajını atmadık. Mesaj şuydu: Birazdan Türkiye’nin dört bir yanından çok güzel haberler alacaksınız. O haberlere sevinip görev yerinizi terk etmeyin. Sizler bizim demokrasi kahramanlarımızsınız. Islak imzalı tutanakları teslim etmeden sakın kutlamaya gitmeyin İşte değişim. İşte CHP’nin kazanma vizyonu. O gün söz verdiğimiz gibi partimizin ışıkları sabaha kadar yandı. Kadınlar, gençler ve bilimsellik… Onlara inandığımızda neler başaracağımız gördük.”

“Biz, planlı kalkınmasının önemini biliyoruz”

MUPA’nın başarı ve planlamanın ürünü olduğunu belirten CHP Lideri Özel, şöyle konuştu:

“MUPA, bu anlayışın yerel yönetimlere yansımasının bir ürünüdür. Yapılan iş bir planlama ajansının başlangıç klasmanıdır. Planlama, devlet geleneğimize 1960 yılında Devlet Planlama Teşkilatı’nın kurulmasıyla girmiştir. 1961 Anayasası, Devlet Planlama Teşkilatı’na anayasal güvence sağlamıştır. 1961 Anayasası’nın 129. Maddesi planlamanın önemini, buna tüm kurumların katılımının gereğini, bu planlama için devletin tüm imkanlarının seferber edileceğini ve bundan sonra o planlama dahilinde ülkenin akılcı ve bilimsel bir şekilde yönetileceğini tarif etmektedir. Bu konuda tüm tedbirleri almak üzere özel bir kanun çıkarılmasını da kanun koyucuya görev olarak vermektedir. Devlet Planlama Teşkilatına, kalkınma planları yapmak ve yıllık programları hazırlama görevleri verilmiştir. DPT, ilerici bir görüştür, devrimci bir yaklaşımladır. İlk yıllarında o dönem buna karşı çıka siyasiler, DPT’ye karşı ‘halk plan değil pilav istiyor’ söylemiyle planlamayı değersizleştirmeye çalışmışladır. Ama daha sonraki dönemlerde bunu eleştiren siyasiler dahi DTP’nin yönlendirmelerine uyduklarında başarının geldiğini görmüşlerdir. DPT, cumhuriyetimizin insan kaynağına gösterdiği katkıyı hem de hazırladıkları kalkınma planlarının başarısıyla kendi yaptıkları katkı ortadadır. Cumhuriyetin tüm kazanımlarını yok etmek üzere harekete geçen bu iktidar işlevsizleştirdiği DTP’yi 2011 yılında kapattı. Görevlerini Kalkınma Bakanlığı’na devretti. Daha sonra Kalkınma Bakanlığını da kapattı. Kalkınma planı hazırlama görevini, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve bütçe Başkanlığına devretti. Biz, planlı kalkınmasının önemini biliyoruz. Bu konuda, yerel yönetimler de gelecekteki iş tutuş biçimimize ışık tutması açısından son derece önemli gördüğümüz planlama ajanslarına önem veriyoruz.”

“Muğla’nın kronik sorunları, ekonomik ve yönetimsel sorunları var”

AK Parti ve CHP’nin kamusal yönetim anlayışını kıyasla anlatan CHP Lideri Özel, İstanbul Planlama Ajansı (İPA) örneği üzerinden ilerleyerek MUPA’nın vizyonuna değindi ve şu ifadeleri kullandı:

“İPA, şimdi bir Marmara Planlama Ajansı’na dönüşerek hem Rumeli’ye hem Bursa’ya Balıkesir’e kadar elinin değdiği her yerde planlama imkanı yaratıyor. CHP Güneyde bir planlama ajansı, İç Anadolu planlama Ajansı, Ege Planlama Ajansı, Karadeniz Planlama Ajansı planlamışken Ahmet Başkan ‘Ege Planlama ajansı olacak ama Muğla, kendi başına turizm başta olmak üzere her bir ilçesi bir şehir gibi, sorunları farklı ve sorunları Muğla’dan bilinip çözülecek ama aynı anda Aydın’a da katkı sağlayabilecek, Denizli’ye de el uzatabilecek bir yapı, MUPA diye bir yapıyı hızla kurmamıza ne dersiniz’ deyince, ‘MUPA kurulsun, Ege Planlama Ajansı kurulsun. Ege Planlama Ajansı, Ege’nin benzer şehirlerine katkı koyarken MUPA ile gerektiğinde dayanışsın, koordine olsun ama turizmdeki bu kadar önemli bir kentin kendi planlamasının önene bir atalet koymayalım. Ama dayanışma ve yardımlaşma içinde olunsun. MUPA’nın konumlanması son derece özel stratejileriyle birlikte beni son derece heyecanlandırıyor. Bir genç kadın MUPA’ın başkanı. Tansu her tarafa koşturdu. Muğla Büyükşehir kazanırken de emek verdi, kazandıktan sonra da… Kentleri, ülkeleri yönetirken planlama çok önemli. Burada bizim ihtiyacımız ve beklentimizi doğru konumlandıran bir yapı kurdular. İlk görevi alan ve Ege Planlamayı bile beklemeden harekete geçen Ahmet Başkan’ın bu konudaki iradesi önemlidir. Ben MUPA için düşünülen mekanı gördüm, çok hoşa gitti. İleride hayata geçirilecek, ortaya konuşan hedeflerle birlikte doğrudan hem de mekânsal etkileşimi de vatandaşla ve Muğla için çalışmak isteyen herkesle mekânsal etkiletişimi sağlayacak. Muğla’nın kronik sorunları, ekonomik ve yönetimsel sorunları var. Bunlar, ancak ve ancak doğru planlamayla aşılabilir.”

“O şehirlerin cefasını çeken ama sefasını süremeyen vatandaşlar, hak ettiklerini çok daha iyi alacaklar”

Özellikle kıyı şeridinde yer alan CHP’li belediyelere yönelik yıldırma politikasına tepki gösteren Özel, planlamanın önemine vurgu yaparak şunları kaydetti:

“Başta Antalya ve Muğla olmak üzere en zor yönetilecek kentlerdir. Sebebi de şudur. Antalya 2,5 milyon kış nüfusuna göre, Muğla kendi kış nüfusuna göre devletten katkı alıyor. ‘Kıyılar nasılsa CHP’de kanunu ona göre yaparsak CHP’ye yarar. Biz madem ki kıyılar CHP’li belediye başkanlarını seçiyor, oralara az para gönderelim ki seçmenin bu tercihini cezalandıralım’ diyen bu anlayış kış nüfusuna göre para gönderiyor. Oysa Muğla’da, Bodrum’da Marmaris’te her gün kaç kişinin yaşadığı birkaç veriyi harmanlayarak çok basit şekilde günlük nüfus yüzde yarım sapmayla tespit edilebilirken ödemeler buna göre yapılmıyor. Bile isteye buralar güçsüz belediyelere dönüştürülüyor. Hatta turizmde turistlerin turist başına ödedikleri vergi bile bütün dünyada yerel yönetimlerin aldığı vergiyken bu ülkede genel iktidar tarafından alınıyor ki bu işler aksasın. MUPA şu anda zorlukları, güçlükleri, kıt kaynakları doğru ölçeklendirme ve veriyle yönetecek ve çok önemli işler yapacak. Sonra, Türkiye’de iktidar değişecek. Türkiye’de Devlet Planlama Ajansı yeniden kurulacak. Burada veriye dayalı taleplerle oradaki talepler ölçüştürülecek. CHP iktidarında Muğla ve onun gibi şehirlerde, o şehirlerin cefasını çeken ama sefasını süremeyen vatandaşlar, hak ettiklerini çok daha iyi alacaklar. Ben veriye ve planlamaya sonuna kadar inanıyorum. Ben esnek çözümlerin, gündelik sorunları aşmadaki kapasitesine inanıyorum. Ben Muğla’nın dinamiklerine, geçmişine, kurum kültürüne güveniyorum. Zoru, hep birlikte körü günler görmeden atlattık. İki ilçemiz hariç yüzde 95Winde yeniden CHP’li belediye başkanlarını hep beraber seçtik. Bundan sonra çok daha iyilerin hep beraber başaracağız. Ben size inanıyorum. Siz başaracaksınız, biz sinle övüneğiz.”

“Devletle millet karşı karşılaya gelirse her zaman millet kazanır”

Anayasa’nın ilk dört maddesine ilişkin Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un sözlerine değinen Özel, sözlerini şöyle konuştu:

“Bugün Türkiye, çok zor günlerden geçiyor. Kadınlarla ilgili en net tavrımızı ortaya koyduk. Anayasa’nın il dört maddesine saldıran HÜDA-PAR’ı, ona susan MHP’yi, ‘yok öyle şey diyen’ AK Parti’yi, ilk dört maddeyi tartışmaya açan Meclis Başkanı’nın niyetini çokça konuştuk. İsrail bize saldıracak korkusunu örgütleyerek… Umudu örgütleyemeyenler, korkuyu körüklerler. Bunu körükleyerek ‘açsın, yoksulsun ama tehlike büyük, İsrail saldıracak, bizim desteklemelisin’ diyenlere kapalı oturum yaptırarak bütün parti gruplarına hiçbir şey söylemediklerini ifşa ederek o büyük kandırmayacağı ortaya koyduk. Numan Kurtulmuş’a Muğla’dan son kez söyleyeyim. Anayasa’nın ilk dört maddesini bin yolla tartışmaya açtılar. İzin verilmedi Şimdi entelektüel tartışma açarak devlet ve millet kavramı üzerinden tartışmaya açmaya çalışıyor. Devletle millet karşı karşılaya gelirse her zaman millet kazanır. En iyi örneğine bakmak istiyorsan 31 Mart seçimlerine bak. Millet bizim yanımızda durdu, cevabını aldınız, hala akıllanmadınız. Yani benim inandığım temel anlayışla bu millet devletini sever. Gerekirse şehit olur. Ama karşına devlet dikilirse bu millet kazanır. Kenan Evren’e de öyle yaptı. Son seçimlerde Tayyip Erdoğan’a da aynısını yaptı. Bu entelektüel tartışma zerinden Anayasa’nın ilk dört maddesine uzanıyorsan… Orayı okuyan herkes şunu anlıyor, sana da onu tavsiye ederim. Kadınlar sahipsiz kalmasın, sokak hayvanları gibi kadınlar sahiplendirilmelidir’ diyen anlayışa siz söz verdiniz, meclise soktunuz, ittifak yaptınız. İstanbul Sözleşmesinden çıktınız. Bu ülkenin kadınlarının ve çocuklarının arkasından devleti çektiniz. Onlar da artık kadınlar ve çocuklar eskisi kadar güçlü değil dediler. 2011 senesinde İstanbul Sözleşmesi geldiğinde korkmuşlardı, rakamlar düşmüştü. Sonra yasal mevzuat yeterince iyi olmayınca, tartışmaya başlayınca artmıştı. İstanbul Sözleşmesinden beri bugündekiler yaşanıyor. O yüzden HÜDA-PAR’cılara verdiği sözleri tutanlarına karşı bu ülkenin bütün onurlu vatandaşlarının yaşam hakkını, Anayasayı ve Anayasanın kalbi olan ilk dört maddeyi savunmaya devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.”

Aras: "Herkesi dinleyeceksiniz, kimseyi arkada bırakmayacaksınız”

Lansmanda konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, parti içi eleştirilerde bulunurken ‘kamucu yaklaşım’ vurgusu yaparak şunları söyledi:

“Her şey bir fikirle başlar. Biz de bir fikirle başladık. Cumhuriyet de bir fikirle başlamıştı. Atamız, cumhuriyet fikrini ortaya attığı zaman arkadaşlarıyla paylaştı. Onların tepkilerini ölçmüştü. Savaş kazanıldıktan sonra da cumhuriyeti ilan etmeden önceki gece de ‘Arkadaşlar, yarın cumhuriyeti ilan ediyoruz’ demişti. Cumhuriyette ülkenin üç ana eşiği aştığını görüyoruz. Bunlardan biri, kurtuluş, kuruluş ve egemenliğin halka verilmesiydi. O CHP’nin birini başarısıydı. İkinci başarı ise; Türkiye2nin çok partili sisteme geçmesiydi. Üçüncü büyük dönüşüm, genel başkanımız Başbakan Sayın Bülent Ecevit tarafından gerçekleştirildi. Bu da Türkiye’nin sosyal demokrasiyle buluşup işçi halklarıyla tanışmasıydı. Sonrasını biliyorsunuz. Son 20 yılda yaşadığımız tahribat… Cumhuriyetin kazanımlarının tahrip edilmeye çalışılması. Bizim için dördündü ve zorunlu olan dönüşüm ise çağdaşlaşmaya ve bilime açık, demokrasiyle tekrar buluşmuş bir Türkiye Cumhuriyetidir. Bunu da Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel liderliğinde ilk genel seçimde başaracağız. Ama tabii ki her şeyi sayın genel başkanımızdan bekleyemeyiz. Bizler, o yolun taşlarını tek tek döşemek zorundayız. Bugün burada attığımız adım da bunlardan biridir. O da Muğla Planlama Ajansı’dır. Sayın Genel Başkanımızın vizyonu doğrultusunda atılış bir adımdır. Kesinlikle –mış gibi yapılmış bir iş değildir. Biz burada siyasi başarı sağlayalım, medyada yer alalım, çalışıyormuş gibi görünelim demiyoruz. Biz bir şey yapacaksak somut çıktıları olan kamucu yaklaşımla yapıyoruz. Hiçbir şeyi bir dahaki dönem hesaplarıyla yapmıyoruz, yapmayacağız. Tek amacımız vardır. Türkiye’yi yeniden çağdaş uygarlık yoluna sokmaktır. Bunun dışında hareket edenler… Partisini sokakta, basında tartışmaya açanlar sadece partisine değil 20 yıllık AKP iktidarında bu partiye ihanet edenler sadece partisine değil, vatana ihanet ediyor demektir. Biz bir adım atarken bu duygularla atıyoruz. Aksini yapanı bu belediyede yaşatmam. Bu yapılanış, bir temeldir. Aldığımız ve alacağımız bütün kararlar, bu fikir odağında yetişecektir. Her şey akla ve pozitif bilimlere dayandırılmalıdır. Planlama ajansının amacı da budur. Artık Muğla’mızı hak ettiği yere oturmanın zamanı geldi. Muğla’mız her alanda hak ettiği yere oturacak. MUPA, Muğla halkının bir oluşumudur. O yüzden ticaret odalarından meslek odalarına hepsine, halkımızın tümüne, üniversitemize, kamu kurum ve kuruluşlarının hepsine ortak bir çalışma platformudur. Ekibime talimat veriyorum. Herkesi dinleyeceksiniz, kimseyi arkada bırakmayacaksınız. Biz onların ihtiyaçlarına karşılık vermek için buradayız.”

Özcan: “Tüm kentin geleceğini otak akılla planlamak için yola çıktı”

MUPA ve çalışmaları hakkında bilgi veren MUPA Başkanı Tansu Özcan da, şunları söyledi:

“Şehirler öğretmeni ve ustasıdır insanın. Muğla’da benim hikayem öğrenciyken başladı. Borcumu ödeyecek bir oluşumun içinde olmanın sevinci içindeyim. Biz bize ilham olanların kapısını çalmaktan çekinmedik. Onlar da tecrübelerini bizimle paylaşmaktan çekinmediler. İyileşmek için bilime, diyaloğa ve kolektif bilime verilen değeri artırmak durumundayız. MUPA, tüm kentin geleceğini otak akılla planlamak için yola çıktı. Bu konuda politikanın bilim üzerinden inşasına dayanak olacak. MUPA, yetenek inşası ile Muğla’nın insan sermayesine katkı yapacak. Muğla’nın dışarıdan profili İstanbul-Bodrum uçağı. Ama gerçeği böyle değil. Bugüne kadar böyle elmiş ama bundan sonra böyle gitsin istemiyoruz.“

Anka Haber Ajansı