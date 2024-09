Chp Lideri Özel, New York’ta Türkevi’ni Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD’nin New York kentindeki Türkevi’ni ziyaret etti. Özel’i Türkiye’nin New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal ile Türkevi’nde bir görüşme yaptı.

Berkay VAROL

(NEW YORK) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD’nin New York kentindeki Türkevi’ni ziyaret etti. Özel’i Türkiye’nin New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal ile Türkevi’nde bir görüşme yaptı.

Sosyalist Enternasyonal Başkanlar Kurulu toplantısına katılmak üzere ABD’nin New York kentine gelen CHP Lider Özel, bugün kentteki Türkevi’ni ziyaret etti.

Özel’e ziyarette CHP Dışişlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik ve Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli eşlik etti.

Özel ve beraberindeki heyet, Türkiye’nin New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal ile Türkevi’nde bir görüşme yaptı. Özel ve beraberindeki heyet ve Başkonsolos Yazal'ın görüşmesi yerel saat ile 10.00’da başladı. Görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

Özel, Başkonsolos Yazal’a Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100’üncü yılı hatırası için özel basılan parayı hediye etti.

Anka Haber Ajansı