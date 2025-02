Chp Lideri Özel: Partimiz Çirkin Bir Saldırı Altında

(MANİSA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin çirkin bir saldırının altında olduğunu belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bu kadar şeffaf, bu kadar açık, yarışmacı ama birbirine saygılı herkesin gözünün önünde olmuş kurultayımıza kendilerince kara çalmak için o kendi kirli ellerini partimize uzatmaya çalışıyorlar" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da Türkiye’nin UNESCO Jeoparklar Ağı denetiminden geçen ilk jeoparkı Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı Ziyaretçi Karşılama Merkezi açılış törenine katıldı.

Özel, Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nın yeterince tanıtılırsa Türkiye'ye en çok döviz getiren, ziyaret edilen, turist çeken yerlerden biri haline geleceğini belirterek, "Türkiye'de bir tane var. Dünyada bu jeopark turizmi, bunlara olan ilgi çok yüksek. Bunların meraklısının ekonomik düzeyi de çok yüksek. Ben bugün Kula'da esnaflarımızla sohbet imkanı buldum. Kula'ya yapılacak en büyük iyilik burayı tanıtmak diyorlar. Bu jeoparkın alacağı ziyaretler, yerli, yabancı ziyaretler Kula'mıza da, Salihli'mize de çok önemli ve çok geliştirilebilir bir imkan yaratıyor turizm açısından. Ben Türkiye'nin neresinde tanıtımına katkı sağlayabileceğim turist getirebilecek bir zenginliğimiz varsa onu zaten görünür kılmaya çalışıyorum" dedi.

"Hak ettiğinin çok altında turist geliyor"

Özel, "Dünyanın en eski festivallerinden bir tanesi Mesir Festivali burada. En eski halk ilacı, tıbbi, tarihi, mistik değeri var. Kültürel değeri var. Ve hak ettiğinin çok altında turist geliyor. İspanya'da boğalar kovalıyor insanları. Milyonlar gidip oraya milyarlar bırakıyor. Burada yüz binlerce kişinin ellerini şifaya açtığı 41 çeşit Spil Dağı'nda endemik yetişen bitkisel ürün, baharattan mütevellit mucizevi bir karışım ama dünyaya anlatmamışız. Ben bana gelen bütün büyükelçilere mesir macunu verip götürüyorum. Dünyanın neresine gitsem mesir macunu hediye ediyorum. Almanya Büyükelçimiz teşekkür etti. En zor gün hiç konuşamayacağım bir yerde bütün gün toplantıyı "mesir macunu" kurtardı dedi. Mesir Festivallerinde yurt dışından yapıları burada ağırlayabileceğimiz dünya fitoterapi kongrelerini, bitkilerle tedavi kongrelerini, eczacılık kongrelerini, tıp kongrelerini yapabileceğimiz, dünyadaki sosyal demokratların, siyasi akrabalarımızın önemli toplantılarını, Mesir Haftası’nda gelip buralarda yapabileceğimiz, misafir edebileceğimiz birtakım işleri hayata geçirmek durumundayız" diye konuştu.

"Erdoğan'ın kavgacı siyasetine sırt dönüyoruz"

"Siyaset çok gergin, çok kavgalı, çok zor süreçlerin içinden geçiyor Türkiye" diyerek sözlerini sürdüren Özel, şunları kaydetti:

"Biz burada bir cesaret göstermenin, dik durmanın, dirençli olmanın, mücadele etmenin önemini biliyoruz. Ama bir yandan iktidar insanların yokluğu, yoksulluğu, işsizliği, çaresizliği konuşulmasın diye başka şeyler konuşturmak, gerginlikler yaratmak, kavgalar çıkarmak istiyor. Biz onlarla mücadele edeceğimiz zeminde, hukuk devrinde mücadele ediyoruz. Siyasi zeminle mücadele ediyoruz. Ama onlar gibi değil, onlar gibi sırtımızı sizlere, emeklilere, asgari ücretlilere yoksullara dönmüyoruz. Biz sırtımızı Recep Tayyip Erdoğan'ın kavgacı siyasetine dönüyoruz. Yüzümüzü emekliye, esnafa, çiftçiye, memura, işsize ve gençlere dönüyoruz. Onlar için bir şeyler yapmaya uğraşıyoruz. Bunun adı Büyükşehirde Ferdi Başkanın yaptığı işler oluyor. Bunun adı Kula'da belediyemizin yaptığı işler oluyor. Bir taraftan ekonomi takımımız bütün Türkiye'yi geziyor. Bir büyük ekonomik kaostan, sıkıntıdan, krizden Türkiye'yi nasıl çıkaracağımızın reçetesini iş dünyasına anlatıyor. Bir yandan esnaf masamız, esnafları geziyor. Tarım Komisyonumuz tarımın sorunlarını görünür kılıp CHP'nin çözüm önerilerini sunuyor tartışıyor. CHP önce 81 ilde, sonra 973 ilçede şimdi tekrar dönüp 81 ilde il danışma kurullarını yaparak parti programını hazırlıyor. Bunu 973 ilçede çalışıyoruz. Aynı zamanda akademisyenlerle, aynı zamanda kıdemli, deneyimli siyasetçilerle, aynı zamanda sivil toplumla, sendikalarla, aynı zamanda dünyaya bakan dört farklı ekiple çok daha çağı yakalayan, kolay okunan, iyi anlatılabilecek insanların dertlerine çareyi bulduğu, kendini o partinin programında bulduğu, o programın da bir iktidar programı olmasına kredi açacakları bir muhteşem çalışmanın içinde parti.

"Biz artık siyasette bir büyük ittifakın bileşenleriyiz"

CHP baba evine çağrı yapıyor. O baba evinin kapısı Kula'da açık, adı Kula ilçe Başkanlığı. Manisa'da açık. İlçe başkanlıklarımız, il başkanlıklarımız 81 ilde, 973 ilçede pazar dahil akşam 21.00’e kadar baba evinin kapısı adayımızı belirleyeceğimiz seçimde oy kullanmak isteyecek herkesi üye kaydetmek üzere açıktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü sevene, baba evinde yer var. Biz artık siyasette bir büyük ittifakın bileşenleriyiz; Türkiye ittifakının.

“Türkiye Cumhuriyeti’nde ilk kez…”

Şimdi birileri bizim belediye, büyükşehir ve genel olarak Türkiye’de elde ettiğimiz bu büyük zaferi görmezden gelmek için ve yine adım adım ilerlediğimiz, 2025’te yapılması için büyük bir mücadele verdiğimiz, vereceğimiz erken seçimde ‘Yok 2025 de kaçtı…’ Nerede yakalayıp da o sandığı koyarsak o seçimi kazanacağımızı bildikleri için CHP’nin aday belirleme sürecini, 1 milyon 600 bin üyeye ve bütün Türkiye’ye davette bulunduğu süreci kirletmeye, değersizleştirmeye, çeşitli tartışmalarla o sürecin ne kadar önemli olduğunu görünür kıldırmamaya çalışıyorlar. Onun için partimiz çirkin bir saldırının altında. Hepinizin gözünün önünde olmuş kurultayımıza, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bu kadar şeffaf, bu kadar açık, yarışmacı ama birbirine saygılı herkesin gözünün önünde olmuş kurultayımıza kendilerince kara çalmak için o kendi kirli ellerini partimize uzatmaya çalışıyorlar. Bir meczuba bir dilekçe verdirmişler bir yıldır dosya açıkta duruyor. Bir tane kanıt yok, evrak yok, şahit yok. Şimdi gizli tanıklar icat etmeye çalışıyorlar. Bir tane somut bir şey ortada yok. Ama Tayyip Erdoğan bana üç ayda bir ‘Efendim şaibeli kurultay, cevap ver…’ Sustuk, vermedik, vermedik. Çünkü bizi o septik çukuruna çekmeye çalışıyor. Bizi oraya çekip o tartışmalarla değersizleştirmeye çalışıyor. Biz bu oyuna gelmedik. Gelenler oldu ve devamında kendi yandaş basınlarından bize manşetlerle iftiralar, hakaretler etmeye çalışıyorlar. Bu parti Tayyip Bey’in patron parası ile alıp rezidanslarda oturup, avukat bürolarında konuşup kurduğu, gelip de yasakları artırdığı, burasına kadar yolsuzluğa batırdığı, memlekette her işin bir partiye üyelik yetmez, o partinin her türlü gönlünü yapmak, her iş adamının yaka silktiği kadar bu memlekette yapılan her ihaleye ortak olmak gibi pratiklerinin olduğunu Kula’daki AK Partililer ve MHP’liler de biliyor. Bütün Türkiye biliyor. CHP, savaş meydanlarında kurulmuş bir parti. CHP, bugün Manisa’da yüzde 60 oy alıyorsa, kadrolarının bu israf düzenini bitirip, hizmeti getireceğine olan inancından. Babasını, dedesini, dayısını, anasını herkesin tanıdığı pırıl pırıl bir adayın ne yapacağını bildiğinden. Her taziyesine, her düğününe, her yemeğine, her acısına, her sevincine koşan kadroların asla çıkar ilişkileri içinde olmadığını bildiğinden. Bu partinin evlatlarının temiz olduğundan emin olduğundan yüzde 60’larla, Kula gibi bir yerde yüzde 50’lerle seçimler kazanabilmişiz.

“Bu oyuna gelmeyiz, sonunda biz kazanacağız”

Buradan bütün Türkiye’ye söylemek isteriz ki, Tayyip Erdoğan ve ekibi elindeki kiri, karayı bize bulaştırmaya çalışıyor. Bu oyuna gelmeyiz. Cumhuriyet Halk Partililer kendilerini bilirler, bizleri bilirler. Bütün Türkiye onları bilir. CHP dürüstlüğün, namusluluğun, hesap verilebilirliğin ve şeffaflığın partisidir. Verilmeyecek en ufak bir hesabımız, Tayyip Erdoğan’ın çirkeflikleriyle, elindeki karayla bizi çekmeye çalıştığı çukurla, o kirli çukurla hiçbirimizin işi yoktur. ‘Yok benim işim var, Tayyip Erdoğan’ın peşine gideceğim, onun pisliğine bulaşayım’ diyenler onun yanına gidebilirler. Biz biriz ve beraberiz. Hep birlikte durmamız gereken yerdeyiz. Buradan bu çirkin saldırılara üzülen herkese söylüyorum. Kimse üzülmesin. Niye korkuyorlar? Bütün ilçeleri neredeyse kaybettikleri gibi Türkiye'yi de kaybedeceklerini biliyorlar. Biliyorlar ki millet kimi göndereceğine de karar vermiş, kimi getireceğine karar vermiş. Bu süreci hep beraber kararlılıkla, omuz omuza, alnımız açık, başımız dik ve gururla ilerletmeye devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları nasıl Samsun’a çıktılar da Anadolu’yu karış karış gezdilerse, önce kurtuluşu, sonra kuruluşu örgütledilerse CHP’li kadrolar, aynı kararlılık ve aynı cesaretle önce bu ülkeyi bir kez daha kurtarıp, ondan sonra demokrasiyi bir kez daha kurmaya kararlıdırlar. Bu işin sonunda biz kazanacağız. Kulalı yoksullar kazanacak, Salihli’deki emekçiler kazanacak, Sarıgöl’deki çiftçiler kazanacak, Alaşehir’in esnafı kazanacak. Mağdurlar kazanacak. Türkiye’nin emeklisi, emekçisi, yoksulu birlikte kazanacak. Bu zengin severler gidecek, yoksulları sevenler, onları da artık yoksulluktan kurtarmaya and içenler gelecek. Bakan evlatlarının devri bitecek, vatan evlatlarının devri başlayacak. Bunun için üstümüze düşen neyse onu kararlılıkla yapmaya bundan devam edeceğiz.

“Sizinle birlikte olmaya devam edeceğiz”

Dün memnuniyet anketleri sunuldu ve Türkiye’de yüzde 58 CHP’li belediyelerin memnuniyet oranı. Yüzde 65 ile Ferdi Zeyrek Türkiye’nin en başarılı üçüncü belediye başkanı. Manisa’daki belediyelerimizden seçildiği günden geride olan bir tane belediyemiz yok hamdolsun. Bugün seçim olsa en az oyunu artıran dört puan artırmış. Toplamda bugün seçim olsa yüzde 58 ile aldığımız Manisa’da yüzde 66’lar görünüyor. ‘Bu pazar günü milletvekili seçimi olsa’ sorusunun Manisa’daki cevabı son seçimlerin 16-17 puan ilerisinde. Yani bugün dört milletvekiliyiz. Kaybedince üzülmüştük. birlikte olunca çok memnun olduk ama yapılan anketler, Manisa’nin sonuçları beş milletvekilinin geldiğini, altıncısının kapıda olduğunu gösteriyor. CHP iktidara yürüyor. Bundan sonra memlekete emek vermeye devam edeceğiz. Kibirsiz, halkın içinde, sizin gibi yaşayan, sizinle birlikte olan kadrolarımız bu memleketi kardeşçe, hemşehri olarak sarmaya, sarmalamaya, sizinle birlikte olmaya devam edecek."

Anka Haber Ajansı