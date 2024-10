Chp Lideri Özel'den Hayvan Katliamına Tepki: "Yüce Mahkeme Zaman Geçirmeden Bu Yasayı İptal Etmelidir"

(TBMM) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişiklikler sonrası Türkiye'nin farklı noktalarından gelen katliam haberlerine tepki gösterdi. Özel, son olarak Gebze ve Ümraniye'den gelen haberler nedeniyle CHP Grup Başkanvekilleri tarafından yasanın değişmesi için konuyu Meclis gündemine getirileceğini bildirdi. Anayasa Mahkemesi (AYM) üyelerin de seslenen Özel, "Bu Gebze'de yaşandığında torununuzun gözündeki korkuya bir bakın endişeye bakın öfkeye bakın ve bir an önce bu dosyayı karara bağlayın.Yüce mahkeme zaman geçirmeden bu yasayı iptal etmelidir" dedi.

Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişiklikler sonrası Türkiye'nin birçok noktasından hayvanlara yönelik şiddet ve cinayet görüntüleri kamuoyuna yansıdı. Yasanın hatalı yönlerine ilişkin CHP Grup Toplantısı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li milletvekilleri tarafından yasanın değiştirilmesi için konunun Meclis gündemine getirileceğini açıkladı. Özel, şöyle konuştu:

"Biz bu katliam yasasını uygulamadık, uygulamayacağız, asla da uygulatmayacağız"

"Yine çok üzüldüğümüz, kahrolduğumuz gençleri yuvaladığı, millet Vekilimizin gidip başında durduğu, orada gözyaşı döktüğü bir olay. Cuma akşamı gelince de pazar günü Ümraniye'de yüreklerin kaldırmayacağı görüntüler yansıdı. Aslında bunun böyle olacağını biliyorduk. Hayvanları koruma kanunu getirdiler Kanunda bir değişiklik öngördüler. Biz buradan itiraz edene kadar bu grubumuzdaki arkadaşlar hem bütün sahada hem komisyonda hem mecliste sonuna kadar direne kadar direne kadar vatandaşlarımız haberdar olup partimizin yaptığı haklı muhalefete toplumsal bir destek verene kadar kanun şöyleydi. "Canları sokaktan alacak, götürecek barınağa koyacak, barınakta iki ay tutacak, sahiplenme zehirleyecektiler" olmaz dedik. İtiraz ettik. Büyük itirazların sonunda şuna çevirdiler. Hadi barınak yapmak için 2028'e kadar süre bu da yanlış bir iş yani katkı sağlayıp hızla barınak yaptırmak, kapasite yaptırmak lazım. Zaman tanımak bugünlerde barınaksızlığı da kanuni görüyor. "Alacaksın kısırlaştırıp aşılaştırıp tekrar bırakmayacaksın" diyor "barınakta tutacaksın" diyor. Sonra alacağım alacağım getireceğim, alacağım alacağım getireceğim. Geride götürmeyeceğim. Ne yapacağım? Kanun gizlice şöyle diyor. "CHP çok uğraştı, toplum çok tepki gösterdi gençler çok tepki gösterdi. O kadarını yazamadık. Çok kalabalıksa sen bilirsin yapacağını" diyor. İşte Gebze'de ve Ümraniye'de onu yaptılar. Canları zehirlediler, öldürdüler hepimizi kahrettiler. Övünç duyduğumuz, kıvanç duyduğumuzu şudur ki ilk gün, ben de söyledim, teker teker milletvekillerimiz de söylediler. Teker teker belediye başkanlarımız da açıkladı biz bu katliam yasasını uygulamadık, uygulamayacağız, asla da uygulatmayacağız.''

"Bu katliam yasası durdurulmalıdır ve durdurulacaktır"

CHP Lideri Özel, kamuoyunda "'katliam yasası'" olarak bilenen yasanın AYM'de beklediğini hatırlattı. Yasanın iptali için yüksek mahkeme üyelerine çağrıda bulunan Özel, "Yüce mahkeme zaman geçirmeden bu yasayı iptal etmelidir" dedi. Özel, şöyle devam etti:

''Ama kendi belediyeleri örtülü mesajı alanlar aynı kafada olanlar canlara kıyıyor. Buradan bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Diyorum ki 2019'da Meclis'teki bütün partiler toplandık, görevlendirdik milletvekillerimizi. Bir komisyon çalıştığı ve bir karar verdi. Bu işin bir boyutu toplama, bir boyutu büyük barınaklar yapmak, kısırlaştırma, aşılama, sahiplendirme, ama ömür boyutu para. Bunun için şans oyunlarından, at yarışlarından, milli piyangodan belli vergilerden kesintilerle bir hayvan hakkı fonu oluşsun dendi. Diyen sadece CHP, DEM, İYİ Parti değil MHP ile AK Parti'de altına imza attı. Bunu yapmadan bu kaynağı vermeden sen topla topla. Geriye de bırakma dersen işte bu yapılanlar oluyor. Bu cinayet sorunsuz yasama anlayışının eseridir. Derhal bir kanun değişmelidir. Buradan bu çağrıyı yapıyoruz. Grup başkan vekillerimiz birazdan açılacak Meclis'te bu konuyu dile getirecekler. Bu konuda gruplara çağrı yapacaklar. Arkadaşlarınız değişiklik tekliflerini komisyonlara iletecekler. Biz elimizden geleni yapacağız. Ama bir çağrım da Anayasa Mahkemesi'nin sayın üyelerine. Hiç zaman bu katliam yasasını, örtülü katliam yasasını biz uygulamasakta birilerinin uyguladığı bu yasayı yüce mahkemeye taşıdık. Yüce mahkeme zaman geçirmeden bu yasayı iptal etmelidir. Bu yasanın yerine yeni yasa için de öyle çok uzun bir süre değil çok kısa, masum bir süre vermeli ve bir an önce bu yasanın düzelmesi sağlanmalıdır. Anayasa Mahkemesi'nin her birinin çocukları, torunları olan kıymetli üyelerine sesleniyorum. Torununuzun gözüne bakın. Bu Gebze'de yaşandığında torununuzun gözündeki korkuya bir bakın endişeye bakın öfkeye bakın ve bir an önce bu dosyayı karara bağlayın. Bu katliam yasası durdurulmalıdır ve durdurulacaktır."

