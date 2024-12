Chp Malatya Gençlik Kolları'ndan Depremzede Çocuklara Yeni Yıl Hediyesi

Haber: Mehmet Duran özkan

(MALATYA)- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleriyle birlikte, CHP Malatya il ve ilçe gençlik kollarının Güzelbahçe Konteyner Kent’te depremzede ailelerin çocukları için düzenlediği yılbaşı etkinliğine katıldı, hediye dağıttı.

Malatya il ve ilçe gençlik kollarının organize ettiği, CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın ve MYK üyelerinin de eşlik ettiği depremzede ailelerin çocuklarına yönelik etkinlik, Güzelbahçe Konteyner Kent'te gerçekleştirildi. CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın ve MYK üyeleri, konteyner kentte kapıları tek tek çalarak depremde evlerini kaybeden depremzedelerin çocuklarına, yılbaşı hediyesi dağıttı.

Hediye dağıtımı sonrası konteyner kent çadırında, Noel Baba ve palyaço eşliğinde eğlenen çocuklar daha sonra film izledi.

"Bizler hep deprem bölgesinin acılarını paylaşmaya, devam edeceğiz"

Konteyner kentte ilgi ile karşılanan CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın etkinlikle ilgili şu ifadeleri kullandı:

“2024’ün son günündeyiz, Malatya’dayız. Gençlik kolları yönetim kurulumuzla birlikte Malatya gençlik kollarımızla, ilçe örgütlerimizle birlikte Malatya’da konteyner kentteyiz. Bugün umudu büyütmeye geldik. Umudu çoğaltmaya geldik. 2024’ün son gününde gençler olarak 2024’te araladığımız umut kapısını, 2025’e girerken daha da açmak için buradayız. Yeni yıl hepimiz için umut dolu olsun. Güzel bir yıl olsun. Bizler hep deprem bölgesinin acılarını her zaman paylaşmaya, her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Gençler bu dönemin iyilik elçisi olarak her zaman bu bölgelerde var olacak. Ve var olamaya da devam edecek.”

