Chp Milletvekili Sarı'dan Asgari Ücret Açıklaması: "Açlık Sınırı, Asgari Ücreti Ezip Geçiyor"

(ANKARA) - CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, asgari ücretin açlık sınırı altında kaldığını son 10 yıllık tablo ile ortaya koyarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a seslendi. Sarı, “Açlık sınırının altında yoksulluğa mahkum ettiğiniz vatandaşları görmezden geliyorsunuz. 7 milyona yakın asgari ücretli çalışanımızın hakkını gasp ediyorsunuz” dedi.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı son 10 yıllık açlık sınırı, asgari ücret, asgari ücretin dolar karşılığı ve dolar-TL paritesini değerlendirdiği çalışmasıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a çağrıda bulundu. "Acilen toplanarak asgari ücretlilerimizin gelir seviyesini açlık sınırının üzerine çıkaracak bir tutara taşımanız gerekmektedir" diyen Sarı, çalışmaya ilişkin şu bilgileri verdi:

"2014 – 2024 yılları arasında asgari ücret 11 kez açlık sınırının üzerinde kısa süreli olarak yüksek seyretti. Bu istisnalar, asgari ücretin yılın başındaki artışlarına denk düştü. Ancak, asgari ücret açlık sınırı karşısında Ocak-Mart 2024 tarihlerinde en fazla 3 ay dayanabildi. Bugüne kadar (Haziran 2024) geçen 126 ayda 115 ay boyunca asgari ücretli açlık sınırının altında ücret alarak mağdur edildi."

"İktidar hep zenginleri savundu"

"Emek düşmanı AKP iktidarı, iktidarda olduğu süre boyunca her zaman asgari ücretlimizi açlığa mahkum etti” diyen CHP’li Serkan Sarı şöyle devam etti:

"Açlık sınırı karşısında asgari ücretlinin durumu hep ezilen, hep kaybeden, hep yokluğa mahkum olan birer birey haline geldi. AKP iktidarı ile beraber mevcut iktidarın yaratmış olduğu ekonomik koşullar altında hep kaybeden asgari ücretlimiz oldu. Hep iktidar zenginleri, işverenleri ve saltanatı savundu. Ne yazık ki sokaktaki düşük gelirli seviyesindeki açlık sınırının altında yaşamaya mahkum ettiği vatandaşları görmez oldu.

Şu grafikte zaman zaman görüyoruz asgari ücretliler 2019-2020 yılından itibaren ara ara yılbaşında açlık sınırının üzerine çıkmış olsa da ne yazık ki son dönemdeki enflasyonist ortam karşısında almış oldukları asgari ücret eriyerek açlık sınırının çok çok altına düşmekte. Bu yıl da asgari ücrete zam verildiğinde Ocak ayında vurgulamıştık. ‘TÜİK verileriyle oynayarak açlık sınırının altında vermiş olduğunuz bu rakam her geçen gün eriyecek ve ilk çeyrekte açlık sınırının çok çok altında kalarak yokluğa ve yoksulluğa mahkum edeceksiniz çalışanlarımızı’ demiştik. Ve dediğimiz gibi de oldu. Enflasyon altında. Her gün zam üstüne zam. Benzine zam. Daha dün elektriğe zam geldi yüzde 38 oranında. Ocak ayından bugüne kadar tükettiğimiz her mala yüzde 40 ile yüzde 70 arasında zam geldi. Tek bir artış olmayan nokta var. O da asgari ücretlilerin gelir seviyesi.

Bakan Işıkhan'a çağrı: "Çözüm üretin"

Bakan Işıkhan'a sesleniyoruz. Asgari ücretle ilgili herhangi bir açıklama yapmıyor. Yaptığı açıklamalarda da artış olmayacağını beyan ediyor. İşverenden yana tavır takınarak ne yazık ki açlık sınırının altında yoksulluğa mahkum ettiğiniz vatandaşları görmezden geliyorsunuz. 7 milyona yakın asgari ücretli çalışanımızın hakkını gasp ediyorsunuz. Enflasyon altında onları yok sayıyorsunuz. Zam üstüne zam veriyorsunuz ama tek zam vermediğiniz asgari ücretlimizin geliri. Bugün siz iktidara geldiğinizden beri evet her şey arttı. Dolar arttı, benzin arttı, faizler arttı, enflasyon arttı ama artmayan tek şey asgari ücretlimizin alım gücü. Buradan çağrıda bulunuyorum. Acilen toplanarak asgari ücretlilerimizin gelir seviyesini açlık sınırının üzerine çıkaracak bir tutara taşımanız gerekmektedir. Bu çağrımıza kulak verin, sokaktaki vatandaşın isyanına kulak verin ve acilen vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretin.”

Anka Haber Ajansı