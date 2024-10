Chp Nazilli İlçe Örgütü, Kadın Ve Çocuk Cinayetleri İle Şiddeti Protesto Etti

OSMAN BEKAR

(AYDIN) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde CHP üyeleri, kadına ve çocuğa yönelik şiddeti protesto etti. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, "Kadın cinayetlerine karşı hep birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Kadın cinayetleri bu toplumun geleneği, toplumun yapısı olmamalı. Bunun için yapılacak tek şey, kadına toplumda değer vermek, kadınla erkek eşitliğini sağlamak, birlikte hareket etmek olacaktır. Kadın cinayetleri son bulmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldiği zaman ilk olarak İstanbul Sözleşmesi’ni yeniden yürürlüğe sokacağız" dedi.

CHP Nazilli İlçe Örgütü, kadına ve çocuklara yönelik artan şiddeti protesto etti. CHP Nazilli İlçe Başkanı Sema Aslıhan Ökmen, şu açıklamayı yaptı:

"Kadınlar, en temel hak olan yaşam hakkı için direniyor"

"Ülkemizde yaşayan kadınlar, en temel hak olan yaşam hakkı için direniyor. AK Parti’nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana kadın cinayetleri sistematik olarak arttı. 2024 yılının ilk 8 ayında 261 kadın, erkekler tarafından öldürüldü. 164 kadının ölümü hala şüpheli. Sadece bir ay içinde ise 34 kadın öldürüldü. Kadınlarımız, çocuklarımız güvende değiller. Yanı başımızda işlenen cinayetlere, uygulanan şiddete, tacize ve tecavüze karşı sesimizi yükseltmek, dayanışma içinde olmak için buradayız. Kadını her defasında eve hapseden, itaat etmeye zorlayan, koruyamayan ve hatta korumak dahi istemeyen bu zihniyet, katillerini de üretti, failleri cesaretlendirdi. Trafikte, evde, iş yerinde, sokakta, her yerde şiddet var, her yer suç mahalli, her adım bir kadın mezarı. Buradan haykıra haykıra söylüyoruz; kadın cinayetleri politiktir. Hayalleri dünyadan büyük kadınlarımız ve çocuklarımız öldürülüp, bedenleri 2 metrelik bir tabuta sığdırıldı. Bugün her birimiz, suç havuzunda boğulan ve dışarıda rahatça gezen bir caninin kurbanı olabilir. Açık ve net bir şekilde söylüyoruz ki; bu cinayetlerin sebebi, failleri koruyan, caydırıcı yasaları ısrarla çıkarmayan, cezasızlığı benimseyen, bir gecede İstanbul Sözleşmesinden çıkan ve yasalardan uzaklaşan iktidardır.

"Kadın haklarını sonuna kadar savunacağız"

Siyasi kararların toplum bilinci ile değil şahsi menfaatlerle paralel bir yapı çizgisinde alınması neticesiyle insan değil koltuk sevdası, bugün geldiğimiz noktanın en büyük sebebidir. Toplum içinde kadının kahkahasına karışılan, tarikat yuvalarında tacize uğrayan, ufacık çocukları gelin yapan, kadın ölümlerini sıradanlaştıran ve yargı eliyle canilere yol açan bu zihniyeti lanetliyoruz. Sistematik bir yapı, politik bir düzen ve adaletin olmadığı mahkeme salonları… İşte bu üçgenin içerisinde dün hayattan koparılan kadınlarımız yerinde belki biz belki bizlerin ailelerinden birileri olabilirdik. Buradan bir kez daha belirtmek isteriz ki; yaratmak istediğiniz çürümenin bir parçası asla olmayacağız. Öfkemizi diri, başımızı dik tutacağız. Sıradanlaştırmaya çalıştığınız bu düzene alışmayacağız. Onca kötülüğün arasında kadınlarımızın yarım kalan hikayelerini bizler tamamlayacağız. Sesimizi çıkaracağız, durmadan haykıracağız. Kadın haklarını sonuna kadar savunacağız. Biz bir olacağız; sizi ve sizler gibi düşünen tüm zihniyeti yerin dibine sokacağız."

"Kadınların toplumda ve istihdamda artması CHP'nin amacıdır"

Eyleme destek veren CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ise şunları söyledi:

"Türkiye'de 2024'te 2261 kadın katledildi. Kadınların toplumda ekonomik anlamda istidamda yeri olması ve yaşam alanında etkinliklerinin artırılması, Cumhuriyet Halk Partisi'nin en büyük amaçlarından biridir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 1926'da kadın devrimi yapmıştır. Kadına verilen değer, 1926'da Medeni Kanun’un kabulü ile başlar. Medeni Kanununun kabulüyle beraber kadınların miras hakkından tutun, birçok hakkın sahip olmasını sağlamıştır. Cumhuriyeti kuran Cumhuriyet Halk Partisi ve kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün yapmış olduğu kadın devrimini ilk yüzyılda kurmuş olduğu Cumhuriyet’i ikinci yüzyılda demokrasi ile taçlandırmayı amaç edindik. Önümüzdeki süreçte kadının toplum içinde kadının istihdamında artırıcı ve yaşamını sağlayıcı bu tehditlerden kurtarıcı çalışmamız devam edecek.

"Kadın cinayetlerine karşı hep birlikte hareket etmemiz gerekiyor"

Kadın cinayetlerine karşı hep birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Kadın cinayetleri bu toplumun geleneği, toplumun yapısı olmamalı. Bunun için yapılacak tek şey, kadına toplumda değer vermek, kadınla erkek eşitliğini sağlamak, birlikte hareket etmek olacaktır. Kadın cinayetleri son bulmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldiği zaman ilk olarak İstanbul sözleşmesini yeniden yürürlüğe sokacağız. Çocuklar konusunda da, çocukların geleceği konusunda da birçok önlemler alacağız. TÜİK; 2008'den 2016'ya kadar yayınlamış olduğu istatistiklerde Türkiye'de 106 bin çocuk kayboldu. 2016'dan sonra TÜİK yayınlamadı, endeks yayınlamadı. Ve ilginçtir bu süreçte de 392 bin çocuk mağdur oldu. Çocuğa karşı suç işlendi. Bunun için çocukların geleceği gençlerin geleceği kadın katliamlarının olmaması için Türkiye'yi ilk önce demokratik yargı reformu hukuk devletini inşa etmemiz gerektiği kanaatindeyiz.”

Anka Haber Ajansı