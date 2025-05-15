Chp Niğde Milletvekili Gürer, "Staj Ve Çıraklık Sigortası Mağdurları" İle Görüştü

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, staj ve çıraklık sigortası mağdurlarının sıkıntılarını dinledi.

Gürer, staj ve çıraklık sigortası mağdurlarını TBMM’deki odasında misafir etti. Ziyarette konukları Gürer'e sıkıntılarını ve bunlara yönelik çözüm önerilerini aktardı.

Gürer, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'de yıllardır çözüm bulunmayan sorunlardan birinin de staj ve çırak mağdurlarının durumu olduğunu belirtti.

Bu kişilere staj ve çıraklık döneminde sigorta kartı verilmesine rağmen, bu sigortanın emekliliğe esas sayılmadığını anımsatan Gürer, şunları söyledi:

"Bu insanlar, 18 yaşından önce iş hayatına atılmış, sigorta kartları verilmiş ve İŞKUR tarafından işçi olarak sayılmış. Ancak bakanlık, ‘Bunlar öğrenci ya da 18 yaşından küçük’ diyerek bu sigortayı yaşlılık sigortası olarak kabul etmiyor. Mağdurlar, geriye dönük primlerini ödeyip, emeklilikten sayılmayan yıllarını telafi etmek istiyor. Bu kartı niye veriyorlar? Kurum, ‘Sen stajyer ya da çırak olarak işe başladın’ diyor ama emekliliğe geldiğinde, ‘Bu kartın geçerliliği yok, biz bunu kazaya yönelik verdik’ açıklamasını yapıyor. Oysa bu kart alındığı gün emekliliğe esas yaşlılık sigortasının başlaması lazım. Geçmişten gelen ve bugün de devam eden bu mağduriyetlerin ortadan kaldırılması, işe başladığı gün tüm çalışanların yaşlılık sigortasının başlatılmasıyla mümkündür. Başka bir çözüm yolu yok."

"Oğlum 50 yaşında, 9 bin gün sigortası var ama emekli olamıyor"

Konuklarından biri de Gürer'e şunları aktardı:

"Oğlum 50 yaşında, 9 bin gün sigortası var, sigorta dolmuş ama emekli olamıyor. Çocuklarımı okutmak için çok mücadele ettim. Mesleğe verdim ama şimdi anlıyorum ki bu emek boşa gitmiş gibi oldu. Çocuğumun o üç yılı önemliydi. Oğlanı mesleğe verdim de ne oldu? Yazık değil mi? "Primimi ödeyeyim, işe başladığım günden itibaren çalıştığım süre emekliliğime dahil olsun, mağduriyetim ortadan kalksın’ diyor. Bu haklı talepleri karşılanmalı. Eğer o gün staja başladıklarında yaşlılık sigortası başlasa, ülkedeki ara eleman açığı da kısmen kapanabilirdi. Stajyer olarak çalışan gençler, iş yerlerinde kalmaya devam ederdi. O çocuklar çalıştı ama maalesef emeklilik sürecine dahil edilmedi."

Anka Haber Ajansı