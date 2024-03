Chp Ordu Milletvekili Torun'dan Enflasyon Tepkisi

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, dünyada en yüksek enflasyonun Türkiye'de yaşandığını, bu durumun da sofraya yansıdığını belirtti. Torun, Eurostat verilerine göre Türkiye'nin Avrupa'da sağlıklı beslenme konusunda son sırada yer aldığını söyledi.

ENAG ve TÜİK'in şubat ayı enflasyon verilerini karşılaştıran Torun, şu değerlendirmede bulundu:

"ENAG verilerine göre aylık enflasyon şubat ayında yüzde 4,32 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 121,98 oldu. TÜİK'e göre yıllık enflasyon yüzde 67,07, aylık enflasyon ise 4,3. Malum zatlar diyorlar ya "Bütün dünyada enflasyon var, her ülkede enflasyon var, bu bize özel değil. Türkiye enflasyonla mücadele ediyor." Neyin mücadelesini yapıyorsun? Amerika'da açıklandı, birçok ülkede açıklandı, dünyanın en yüksek enflasyonunu yaşıyoruz. Soframıza bakarak Türkiye'nin durumunu anlamak mümkün. Eurostat verilerine göre Türkiye sağlıklı beslenme konusunda Avrupa'da son sırada. Evimize et girmiyor, evimize tavuk eti girmiyor. Evimize yememiz gereken, tüketmemiz gereken meyve sebze girmiyor. Avrupalının yüzde 97'si iki günde bir et, tavuk, balık tüketiyor. Türkiye'de ise her 10 kişiden 4'ü iki günde bir et, tavuk ve balık tüketebilecek finansal güce sahip değil. Maalesef yaşadığımız tablo bu. Aradaki fark devasa ve bu fark AKP iktidarının işçiden, memurdan, emekliden, bu ülkenin öz kaynaklarından çaldıklarından kaynaklanıyor, İsraftan kaynaklanıyor. Bu ülkenin hakkını bir avuç zümreye yedirmesinden kaynaklanıyor."

Anka Haber Ajansı