Chp Pm Üyesi Bozoğlu’ndan Murat Kurum Ve Hamza Dağ’a Tepki: “Hangi Yüzle Aday Oluyorsunuz?

CHP PM Üyesi Baran Bozoğlu, İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan Eski Kurşun Fabrikası’nda 17 yıldır çözülemeyen kimyasal atık sorununa tepki göstermek için basın açıklaması yaptı. Bozoğlu, 17 yılda 7 bakan değiştiğini ve sorunun çözülmediğine vurgu yaparak, AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ’ı hedef alarak, “Hangi yüzle aday oluyorsunuz” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM) Üyesi ve Çevre Mühendisi Baran Bozoğlu, “İzmir’in Çernobili” olarak bilinen Gaziemir Emrez Mahallesi'nde bulunan Eski Kurşun Fabrikası önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr.Cemil Tugay, CHP Gaziemir Belediye Başkan Adayı Ünal Işık, CHP Karabağlar Belediye Başkan Adayı E. Helil İnay Kınay yanı sıra partililer de katıldı.

7 BAKAN DEĞİŞTİ SORUN ÇÖZÜLMEDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Gaziemir’deki nükleer felaketle, atık felaketiyle doğrudan ilgilendiğini belirten CHP PM Üyesi Baran Bozoğlu, “Özellikle kentlerin dirençli olması için çevre sorunlarından kurtulmuş, herkesin sağlıklı çevrede yaşadığı bir Türkiye için büyük bir mücadele veriyoruz. CHP tüm kadrolarıyla birlikte kentlerimizin güçlenmesi sağlıklı hale gelmesi için çaba harcamaya devam ediyor. Buradaki yaşanan problemi özellikle vurgulamak istiyoruz. 200 binden fazla nüfusa sahip olan bölgeden bahsediyoruz. 9 futbol sahası büyüklüğünde bir atık sahasına dönüşmüş bir alandan bahsediyoruz. 17 yıl önce tespit edilmiş ancak 17 yıldır yaklaşık 7 tane bakan değişikliği olmasına rağmen çözülmemiş bir problemden bahsediyoruz. AKP’nin çevre karnesini ne kadar kırık olduğunu, çevre sorularına ne kadar duyarsız olduğunu belediye başkan adayı olarak ortaya çıkan eski bakanların vekillerin konulardan ne kadar bihaber olduğunu da özellikle vurgulamak istiyoruz. 17 yıldır bu sorun burada duruyor ve bu süreçte tam 7 defa bakan değişikliği yapıldı. Bakanlar arasında da Murat Kurum şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı. Murat Kurum AKP iktidarının en uzun çevre bakanlığını yapan kişidir kişisidir ve İzmir'de Gaziemir'de tehlikeli atıklar ve radyoaktif atıklar olmasına rağmen bu konuya çözüm bulmamış eski bakandır, atanmış bir bakandır ve buradan ben kendisine sesleniyorum hangi yüzle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmak yolunda adım attın? Murat Kurum, yıllardır Türkiye'nin hiçbir çevre sorununa çözüm bulmamış bir bakan olarak yıllardır burada atıklar insanlarımızı toprağımızı yeraltı sularımızı tehdit ederken en ufak adım atmamış bir bakan olarak hangi yüzle İstanbul’u yönetmeye talip oluyorsun” dedi.

“HANGİ YÜZLE ADAY OLUYORSUN”

AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ’a seslenen Baran Bozoğlu, “İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Hamza Dağ, yıllarca İzmir vekilliği yaptınız, yıllarca İzmir’in AKP’nin örgütlerine çalıştınız. Şimdi hangi yüzle Gaziemir’deki çevre sorunları çözmek için çaba harcamamış bir kişi olarak hangi yüzle İzmir Büyükşehir Belediyesini yönetmeye talip oluyorsunuz? Hamza Dağ, sizin iktidarınızda bu sorunlar tespit edildi ve bu sorunların üzerine 10 bin ton toprak döküldü. Dönemin çevre bakanı Erdoğan Bayraktar radyoaktif atıkların tehlikeli atıkların üzerine 10 bin ton toprak döküldüğünü mecliste verilen soru vergisine cevapta ifade etti. Hangi yüzle, hangi akılla, hangi bilim dışılıkla bu kenti yönetmeye sahipsiniz” diye konuştu.

TOP BAKANLIKTA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda bekletilen imzanın bir an önce atılması gerektiğini ve Gaziemir’deki sorunun ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulayan Bozoğlu, “Bir an önce buradan bu atıkların hiç vakit kaybetmeden kaldırılmasını istiyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye bu imzayı atmasını ve artık bu atıkları buradan kaldırılmasını istiyoruz. Bakanlık buranın temizlenmesi için bize izin vermedi. Şu anda gelinen son noktada sahanın temizliği için bakanlıktan ve eski adıyla TAEK kurumundan yetki alınmış durumda. Bakanlığın önünde şu anda bu imza duruyor. ÇED süreçleri tamamlanmış durumda ve burada bu imza atıldığında bunun uygun koşullarla kaldırılması gerekiyor. Top şu anda AKP iktidardadır, top şu anda Çevre Bakanlığı'ndadır. Yapılması gereken şey insani koşullarda işçi sağlığı iş güvenliğine gözeterek buradaki vatandaşlarımızın sağlığını gözeterek bu atıkların bir an önce buradan kaldırılması ve Gaziemir'in güzel isminin artık bu utançla karşı karşıya bırakılmaması, bu utançla anılmaması gerekir” dedi.

ATIĞIN TEMİZLENMESİ İÇİN BAKANLIK İMZASI GEREKİYOR

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay da Gaziemir’deki nükleer atık sorununa dikkat çekmek için bir araya geldiklerini söyleyerek, “17 yıl önce tam olarak nerden geldiği belli olmayan radyoaktif atık buraya dökülmüş. Radyoaktif olduğu anlaşılınca üzeri toprakla kapatılmış durumda. Nükleer atık temizlenmesi ve dikkat çekmek için belediyelerimiz pek çok eylem yaptı. Atığın temizlenmesi için görevli bakanlık görevini yapmalı. Sorunu görmezden gelme hali var. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında, atığın temizlenmesi için atılması gereken imza var. Bu atığın temizlenmesi bertarafı için gerekli her şey yapılmalı. Büyükşehir belediyesinin üzerine düşen bir görev varsa biz hazırız. Nükleer atıkların temizlenmesi zor da olsa zahmetli de olsa insan sağlığı için bir an önce gereken yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

“DURAN ADAM DEĞİL BU ATIĞI TEMİZLEYEN ADAM OLARAK HATIRLANMAK İSTİYORUZ”

Gaziemir Belediye Başkan Adayı Ünal Işık ise “Gaziemir son yıllarda nükleer atıkla tanınan ilçe oldu. Biz buranın keyifli bir ilçe olması için bu atığın ilçe sınırlarımızdan çıkarıp uygun teknolojiyle yok edilmesini istiyoruz. 2007 yılından beri bu konunun takipçisiyiz. Son günlerde duran adam eylemlerine meclis üyesi olarak katıldım. Biz artık yürüyen iş yapan atığı temizleyen adaylar olmak istiyoruz. Bu atık bize zarar veriyor. Türkiye’de bulunmayan ve burada gömülü bir atıktan bahsediyoruz. Bugüne kadar gelişmiş hastalık ve ölüm oranı araştırılmadı. Biz büyükşehir belediye başkanımızın da desteğiyle bu araştırmaları yapıp, bu kimyasal atığı Gaziemir’den çıkarıp dünya gündemine taşımalıyız. Bu atık yok edilmeli. Mücadeleyi her platformda büyüklerimizle verip kurtulacağız” diye konuştu.

“BİZ KENTLERİMİZE, HAKLARIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ”

Gaziemir’de 17 yıldır devam eden sorunun bir türlü çözülemediğini ve bu konuda da herhangi bir bilgi verilmediğini belirten CHP Karabağlar Belediye Başkan Adayı Helil Kınay ise “17 yıl boyunca ülkeye girişi yasak olan, nereden geldiği belli olmayan bizim ülkemizde üretilmeyen radyoaktif atıklarla ilgili mücadele ediyoruz. Bu mücadelenin içerisinde TMMOB çevre Mühendisleri Odası olarak İzmir’deki çevre platformları, Gaziemir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partimiz tüm örgütüyle, milletvekillerimizle birlikte Türkiye’deki tüm vekillerimiz ile birlikte bu alana defalarca kez geldik, açıklamalar yaptık. Fakat değişmeyen tek gerçek biz hâlâ bu alandayız, bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Ama Türkiye'yi, kentlerimizi yöneteceklerini söyleyenler 17 yıldır bu atığın nereden geldiğini bize söylemedikleri gibi yapılan açıklamalar ve çalışmalarla ilgili de bizlere verilen bilgi yok. Bizler burada buranın unutulmaması için buradaki atık ticaretinin ne olduğu, kimlerin buna sebep olduğu, bu alanın nasıl temizleneceği 17 yıldır bildiğimiz tarihi olan ama geçmiş tarihini bilmediğimiz bir süreçte kentimize çevre ve halk sağlığına verilen zararlarla ilgili hesabın sorulmasını istiyoruz. Karabağlar Belediye Başkan Adayı olarak ben, Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay, Gaziemir Belediye Başkanımıza Ünal Işık ve Cumhuriyet Halk partimiz ile birlikte tüm gücümüzle bu mücadelede sesimizi daha çok büyüteceğiz. Çünkü biz kentlerimizde de yaşamımıza da haklarımıza sahip çıkıyoruz bu haklara sahip çıkmayanlara da haddini sandık başında hep beraber göstereceğiz” dedi.

