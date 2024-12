Chp Samsun İl Başkanı Özdağ: Bu Asgari Ücret, Milyonlarca İşçinin Ve Çalışanın Sefalete Mahkum Edilmesidir

(SAMSUN) - CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, 2025 yılı için belirlenen asgari ücrete ilişkin, "Sokaktaki enflasyon yüzde 80, TÜİK enflasyonu yüzde 47, asgari ücretteki artış yüzde 30. Bu asgari ücret, milyonlarca işçinin ve çalışanın sefalete mahkum edilmesidir. 2025'in tümü için 22 bin liralık bir asgari ücret asla kabul edilemez" dedi.

Samsun'da 2025 yılı için belirlenen asgari ücret miktarına tepki gösterildi. CHP Samsun İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısına CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, partililer ve vatandaşlar katıldı. CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, şunları söyledi:

"TÜİK'in hayal enflasyonunun bile altında kalan bu asgari ücret ile yaşamaya çalışan milyonlar için adalet yok ama sefalet çok. Birkaç gün sonra yeni yıla gireceğiz. Yeni yıla ülkemizin geleceğine dair gerçekleştirebileceğimiz hayallerle girmek isterdik. Ancak 22 yıldır olduğu gibi hayallerimizi bile gasp eden bir iktidarla karşı karşıyayız. 2025 bütçesi geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iktidar bloğunun parmak çoğunluğuyla onaylandı. Bu bütçe vatandaşın bütçesi değil dedik ve yanılmadık. Bütçenin mürekkebi kurumadan TÜRKİŞ’in ve işçi taraflarının katılmadığı bir akşam vakti baskın yaparcasına iktidar temsilcileri saraydan gelen talimatla 2025 yılı için 22 bin 104 lirayı asgari yaşam ücreti olarak açıkladılar. Asgari ücretin satın alma gücündeki yıllık gerileme 7 bin lira, 2025 yılı için yapılan artış ise 5 bin 100 lira. Bu vicdansızlıktır, halkla alay etmektir. Açlık sınırı Kasım ayı itibariyle 21 bin lira civarındayken yeni asgari ücret daha Şubat ayında yani en fazla 2 ay içerisinde açlık sınırının altında kalacaktır. Sokaktaki enflasyon yüzde 80, TÜİK enflasyonu yüzde 47, asgari ücretteki artış yüzde 30. Bu asgari ücret, milyonlarca işçinin ve çalışanın sefalete mahkum edilmesidir. 2025'in tümü için 22 bin liralık bir asgari ücret asla kabul edilemez. Şurası bir gerçek.

'CHP olarak mücadelemiz, insanca yaşayabilecek bir düzeni kurmaktır'

TÜİK'in hayal enflasyonunun bile altında kalan bu zam ile yaşamaya çalışan milyonlar için adalet yok ama sefalet çok ve bu iktidarın yandaştan başka kimseye hayrı yok. Cumhuriyet Halk Partisi olarak mücadelemiz çalışanların alın terinin karşılığını tam anlamıyla alabildiği, insanca yaşayabileceği bir düzeni kurmak içindir. Asgari ücret bir açlık, tokluk ücreti değil, onurlu yaşam ve geçim ücreti olmalıdır. Değerli basın mensupları, Samsun'da da yaşanan yoksulluğun dibi yok. Türkiye'de derin yoksulluk yaşanırken, Samsun'da yaşanan yoksulluğun dibi yok. Samsun'da kişi başı yıllık ortalama gelir, Türkiye ortalamasının yüzde otuz altındadır. Samsun'da ücretli çalışanların yaklaşık yüzde 53'ü asgari ücretlidir ve bu da Türkiye ortalamasının üzerindedir. Dolayısıyla bu asgari ücret ile sadece ücretli çalışanlarımız değil, onlara mal ve hizmet sağlayan yaklaşık 40 bin esnafımız için de yıkım ücretidir. 2025 yılında kapanan şirket oranında Samsun yine Türkiye'de derece yaparsa kimse şaşırmasın.

'Her gün yüzlerce çocuğumuz yatağa aç giriyor'

Biz "asgari ücret 30 bunun altında yokuz" derken de bu gerçeklere işaret ediyoruz. Zira asgari ücret meselesi sadece ekonomik değil aynı zamanda ahlaki bir meseledir. Bu asgari ücret son değildir ancak iktidar bu halinde ısrar ederse, ekonomik krizin yükünü emekçiye yüklerse, bu sefalet ücretinde bir düzenleme yapılmazsa, ilk gün dediğimiz gibi otuzun altında yokuz, mücadelede varız, meydanlarda varız. Bugün Türkiye'de karşı karşıya olduğumuz tablo, Fransız filozof Gilles Deleuze'n iktidar hayatı hedef aldığında hayat iktidara direniş olur sözünün vücut bulmuş halidir. Bu ülkenin emekçilerine, insanca yaşamı çok görenlere sesleniyoruz. Sizin sarayda geçirdiğiniz her bir dakikada bir asgari ücret tüketirken her gün yüzlerce çocuğumuz yatağa aç giriyor. Bu sefalet ücretiyle olmaz diyen herkesi yirmi sekiz Aralık Cumartesi günü saat on üçte Ankara Tandoğan Meydanı'na genel başkanımız sayın Özgür Özel'in de katılacağı yurttaş birlikteliğine destek olmaya "geçinemiyoruz" diyenlerin sivil çağrısına ses olmaya çağırıyoruz. İl ve ilçe başkanlıklarımızda miting katılımı için talep topluyoruz. Bu mücadelede kimseyi geride bırakmayacağız."

Anka Haber Ajansı