Chp Samsun İl Başkanı Özdağ: "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Hukukun Üstünlüğü Ayaklar Altına Alınmıştır"

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

CHP Samsun İl Başkanlığı, Yargıtay’ın tutuklu Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili Anayasa Mahkemesi kararını uygulamamasını oturma eylemiyle protesto etti. Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, "Cumhuriyetimizin 100. yılında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar tanınmayarak, hukukun üstünlüğü ayaklar altına alınmıştır" açıklamasında bulundu.

CHP Samsun İl Örgütü, bugün İlkadım ilçesi Bulvar AVM önünde bir araya gelerek Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi arasında yargı krizine yönelik basın açıklaması ve oturma eylemi düzenledi. CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, burada yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"ADALETİN SORGULANDIĞI BİR YERDE HUKUK DEVLETİNDEN SÖZ EDİLEMEZ"

"Son günlerde yaşanan yargı krizi ülkemizin vazgeçilmez değeri Cumhuriyetimizin temel ilkelerine zarar vermektedir. Anayasamızın ikinci maddesinde yazan ‘Türkiye Devleti demokratik, laik hukuk devletidir’ maddesi alenen hükümetin desteği ve yargı eliyle çiğnenmektedir. Türkiye devleti yasama, yürütme ve yargının Anayasa’ya bağlı olduğu bir hukuk devleti iken iktidarın baskısı ve yargı içerisine yerleştirdiği klikler ile şu an adaletin tarafsızlığı sorgulandığı bir duruma getirilmiştir. Yargının ve adaletin sorgulandığı bir ortamda hukuk devletinden söz edilemez. Yargıtay 3. Ceza Dairesi eliyle 8 Kasım 2023 tarihinde Türk hukuk tarihinde örneği görülmemiş bir karar ile karşılaştık. Kamu hukukçuları başta olmak üzere hukuka dair en ufak bilgisi olan herkesi dehşete uğratan bu karar ile hukuk darbesi yaşanmıştır.

"YARGI KURUMU ANAYASAYI TEHDİT EDİYOR"

Bilindiği üzere Anayasa Mahkemesi, Can Atalay’ın derhal tahliye edilmesi ve milletvekilliği görevini yapması gerektiğini söyleyen bir karar almış ancak ilk derece ceza mahkemesi tabiri caizse topu Yargıtay’a atmıştı. Yargıtay, Anayasa Mahkemesi’nin bu kararını beğenmemiş olacak ki hem kararı uygulamama hem de Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunarak hukuk açısından dehşet verici bir karar almıştır. Bu noktada belirtmek isteriz ki Anayasamızın 153. Maddesinde; "Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar" denilmektedir. Bu karar uyarınca AYM kararları devletin her kademesi ve her işlevi için bağlayıcıdır. Yargı kurumunun Anayasa’yı tehdit eden tutumu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yargı eliyle yapılmış açık bir darbedir. Bu hukuk darbesi milli iradeyi yok sayan, Anayasa’yı tanımayan ve "anayasasızlaştırma" sürecini hızlandıran bir devlet krizine yol açmıştır.

"HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ AYAKLAR ALTINA ALINMIŞTIR"

Cumhuriyetimizin 100. yılında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar tanınmayarak, hukukun üstünlüğü ayaklar altına alınmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi bu darbe girişimine karşı direnme kararlılığını ilk andan itibaren göstermiş, 28. Dönem lilletvekillerimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda 20 gün süreyle "Adalet Nöbeti" eylemini yapmışlardır. Bizler bugün bağımsız yargı, tarafsız hukuk, halk için adalet istiyoruz demek için buradayız. Devletimizin ve Cumhuriyetimizin temelini oluşturan hukukun üstünlüğü kavramını yok sayan, laik devlet anlayışını reddeden, anayasayı etkisizleştiren bu zihniyete artık dur diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı yapılan bu yargı darbesine sessiz kalmayacağız. Anayasamızı ve milli iradeyi hiçe sayanlar şunu bilsinler ki; Cumhuriyet’in evlatları olarak ne pahasına olursa olsun demokrasinin, laikliğin ve adaletin savunucuları olacağız ve hukukun üstünlüğü için mücadele edeceğiz."

