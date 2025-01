Chp Samsun Milletvekili Çan: Dsi Vezirköprü’de Tarımsal Sulama İçin Toplanan Suyu Saski’ye Sattı

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN)-CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, "Vezirköprü için tarımsal sulama amaçlı bir baraj inşa edildi. Bu barajdan bugüne kadar Vezirköprü tarlalarına, bahçelerine bir gram su gönderilmedi. Toplanan su nereye gönderildi biliyor musunuz? Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü SASKİ’ye satıldı. Devlet Su İşleri tarafından tarımsal sulama amacıyla toplanan su içme suyu amaçlı kullanım için SASKİ’ye, Vezirköprü Belediyesi'ne satıldı" dedi.

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun’un Vezirköprü ilçesinde Vezirköprülülerin sorunlarını yerinde dinlemek için gittiği Vezirköprü ilçe başkanlığında İl Başkanı Mehmet Özdağ ve İlçe Başkanı Nazım Kale ile birlikte basın açıklaması yaptı. Çan,yaptığı basın açıklamasında şunları ifade etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı Samsun’a geldi CHP'yi şikâyet etti ve gitti"

"4 Ocak günü Sayın Cumhurbaşkanı Samsun’a geldi. Birtakım vaatlerde bulunması beklenirken Cumhuriyet Halk Partisi'ni şikâyet etti ve gitti. Biz Vezirköprü'ye vermesi gereken vaatleri burada dile getirmeliyiz. Mesela kenevir ekimi ve kenevir üretimiyle ilgili Vezirköprü'nün bundan altı yedi yıl önce bir proje ile pilot ilçe haline getirmek istediğini söylemişti. Buradan soruyoruz. Bu vaat ile ilgili en ufak bir gelişme var mı? Kaç ton kenevir satıldı? Kaç ton kenevir satışından ne kadar para elde edildi? Bir başka şey, Cumhurbaşkanı bir gün Vezirköprü'ye gelmek isterse eğer Havza Vezirköprü, Samsun Vezirköprü yoluyla ilgili bir hayali olacak mı? Ya da buradan Vezirköprü’yü Boyabat’a bağlayan, Vezirköprü’yü Anadolu'ya bağlayan diğer yollarla ilgili bir gelişme yaşayacak mı?

"Tarımsal sulama amaçlı inşa edilen baraj suyu SASKİ'ye satıldı"

Bundan on yıl kadar önce Vezirköprü için tarımsal sulama amaçlı bir baraj inşa edildi. Bu barajdan bugüne kadar Vezirköprü tarlalarına, bahçelerine bir gram su gönderilmedi. Toplanan su nereye gönderildi biliyor musunuz? Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (SASKİ) satıldı. Devlet Su İşleri(DSİ) tarafından tarımsal sulama amacıyla toplanan su, içme suyu amaçlı kullanım için SASKİ’ye Vezirköprü Belediyesi'ne satıldı. Biz bu vaatleri beklerdik ama Sayın Cumhurbaşkanı Samsun'a geldi. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne göz dağı verdi. Ondan sonra Cumhuriyet Halk Partili ilçe belediye başkanlarını tutuklattı. Gençlik kolları genel başkanını gözaltına aldı ve bir sürü elim hadiseler gelişti. Vezirköprü'ye bu zamana kadar 22 yıldır kendi iktidarında vaat ettiği hiçbir projeyi gerçekleştirmedi. On yıl önce birinci kabulü yapılan Duruçay Barajı hala tarımsal sulama amaçlı kullanılmıyor. 2. ihalesi yapıldı on yıl sonra. Aynı şirkete ihale verilmek üzere tekrar ihalesi yapıldı. Vezirköprü halkı, Vezirköprü çiftçisi tarımsal sulama bekliyor. 2024 yılı Cumhuriyet tarihinin en kurak yılı olarak geçti Anadolu topraklarında Vezirköprü de ondan nasibini aldı. Cumhurbaşkanına buradan sesleniyoruz; artık Vezirköprü'ye bir gözünüzle tekrar bakın ve Vezirköprü'nün tarımsal sulamasıyla ilgili projelerinizi bir an önce hayata geçirin. Kenevir projenizi pilot bölgenizi tekrar gözden geçirin verdiğiniz sözleri tutun. Vezirköprü Havza yolunu, Vezirköprü Samsun yolunu bir an önce bitirin. Vezirköprü halkı sizden bunu bekliyor.”

Anka Haber Ajansı