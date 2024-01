Chp Sözcüsü Yücel: “Faiz Sebep, Enflasyon Sonuç’ Gibi Cin Fikirleri Olan Sayın Erdoğan, Ülkeyi Batırdı”

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, “Dün politika faizi 250 baz puan arttırıldı ve yüzde 45'e yükseltildi. Ne demişti Erdoğan, ‘Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez, faiz devamlı düşecektir. Göreceksiniz enflasyon da faizle birlikte düşecek.’ Bunu defalarca söyledi. Ve en son 14 Mayıs seçimlerinden kısa bir süre önce bir kez daha söyledi. Ama ne faiz düştü, ne de enflasyon düştü. Bu sözler söylenirken faiz yüzde 8,5’tu, enflasyon yüzde 45,5. 9 ayda faiz de, enflasyon da düşmedi, aksine fırladı. ‘Faiz sebep, enflasyon sonuç’ gibi cin fikirleri olan Sayın Erdoğan, ülkeyi batırdı” dedi.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, bugün parti genel merkezinde yapılan MYK toplantısının gündemi ile ilgili açıklama yaptı. Yücel, şunları söyledi:

“EMEKLİLERE BİR DÜŞMANLIĞIN MI VAR?: MYK toplantımız devam ediyor. Gündemimizde yerel seçimler dışında; ülkenin, vatandaşın gündemi ve vatandaşın sorunlarına için değerlendirmeler ve tespitler de yapıyoruz. Ülkemizdeki ekonomik buhran, dar gelirli vatandaşlarımızı nefes bile alamaz hale getirdi. Vatandaşta para yok, cepleri bomboş. İnsanlar ümitsiz, toplumun büyük bir kesimi geleceğe kaygı ile bakıyor. Ya bankalardan yüksek faizle kredi çekiyorlar, ya da kredi kartlarına yükleniyorlar. Çünkü hayatlarını idame ettirmeleri için başka çareleri yok. Borcu borçla kapatmaya çalışıyorlar. Son verilere göre vatandaşın kredi borcu, 3 trilyona yaklaştı. Tüketicilerin bankalara olan borcu son 1 ayda 152 milyar lira arttı. Bireysel kredi kartı borçları geçtiğimiz yıla göre yüzde 157 artarak 1 trilyon 200 milyara yükseldi. Borçlar arttıkça icra dairelerindeki dosyalar artıyor. Resmi verilere göre son 20 günde icra dosyaları yüzde 15 oranında arttı. Bireysel kredi kartı borçları geçtiğimiz yıla göre yüzde 157 artarak 1 trilyon 200 milyara yükseldi. Borçlar arttıkça icra dairelerindeki dosyalar da artıyor. Resmi verilere göre son 20 günde icra dosyaları yüzde 15 oranında arttı. Bu çok ciddi bir oran. Bu ülkede her 4 vatandaştan biri, borcu nedeniyle icralık. İşte 22 yıldır iktidarda olan AKP hükümetlerinin ülkeyi getirdiği ekonomik tablo bu. Hal böyle iken Sayın Erdoğan, büyük bir pişkinlikle en düşük emekli maaşını sanki bir müjdeymiş gibi 10 bin lira olarak duyurdu. Herhalde, utanma duygusunu da kaybetmiş olacak ki, üstüne bir de 2024’ü ‘Emekli Yılı’ ilan etti. Emeklilerle ne derdin var Sayın Erdoğan? Emeklilere düşman mısın sen?

ERDOĞAN İTİBARDAN TASARRUF ETMEYECEK DİYE İNSANLAR, ÇÜRÜK MEYVE SEBZE TOPLUYOR: Bir kilo etin fiyatı 500 liraya dayanmış. En ucuzunu alayım deseniz bile, 1 kilo peynirin fiyatı 200 lira olmuş. Bir litre süt 30 lira. Patatesin kilosu 20, soğanın 10 lira olmuş. Meyve sebze fiyatları el yakıyor. Kira artışlarını, elektrik, su, doğalgaz faturalarını söylemiyorum bile. Sayın Erdoğan itibardan tasarruf etmeyecek diye bu ülkede insanlar, pazar tezgahlarından çürük meyve sebze topluyor. Saray itibardan tasarruf etmeyecek diye vatandaşlarımız ucuza ekmek alabilmek için sabahın kör karanlığında saatlerce kuyrukta bekliyor. Saraya ve yandaşlarına akan kaynaklar, iş emeklilere gelince birdenbire kesiliveriyor.

‘ARTIK YETER’ DİYELİM: AKP, bütün emekli maaş zamlarını eşitleyerek sorunu çözmüş gibi yapmaya çalışıyor. Ama yüzde 127’lik enflasyon karşısında verdiğiniz ek yüzde 7’lik zam, cebe girmeden buharlaşıp gidiyor. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel haftalık grup toplantısında söyledi: 2002 yılında, en düşük emekli maaşı asgari ücretin yüzde 147’si kadardı, bugün yüzde 44’ü kadar. Emekliler de bu ülkenin vatandaşı. Emeklilerin de aileleri var. Emeklileri yok sayan, onları açlığa, sefalete, yokluğa ve yoksulluğa mahkûm eden anlayışı reddediyoruz. Emeklilere sesleniyorum: Gelin bu anlayışı sandığa gömelim. Sizlere açlığı, yokluğu ve yoksulluğu reva gören bu anlayışa sandıkta ders verelim. Emekli yakınlarına sesleniyorum: Yıllarca emek verip, alın teri döküp sizleri büyüten, okutan, meslek sahibi yapan, hayata hazırlayan annelerinize, babalarınıza, büyüklerinize bu yokluk ücretini reva gören anlayışa ‘artık yeter’ diyelim. Biz emeklilerin haklarını savunmaktan, yaşadıkları mağduriyeti dile getirmekten vazgeçmeyeceğiz. Bir kez daha söylüyoruz. Emeklilerimizin insan onuruna yaraşır bir hayat sürmesi için en düşük emekli maaşı en az asgari ücret kadar olmalıdır. Aylık bağlama oranlarında ve katsayılarda adaletsizliğe son verilmeli, emekliler yıllar boyunca verdikleri emeğin karşılığını hakkıyla ve layıkıyla, eksiksiz bir şekilde almalıdır.

HALK, HER GÜN AÇLIKLA SINANIYOR: Ülkede ağır ekonomik koşullar altında ezilenler, sadece emekliler değil. Toplumun tüm kesimlerinde yoksulluk derinleşiyor. Yapılan araştırmalar, gıda fiyatlarındaki artışın ‘açlık riskini’ günden güne arttırdığını gösteriyor. Açlık sınırı, 17 bin 2 liralık asgari ücreti geçti. Halk, her gün açlıkla sınanıyor.

PARA POLİTİKALARI AÇISINDAN EN ÖNEMLİ DEVLET KURUMLARINDAN BİRİNİN MAGAZİNEL KONULARLA GÜNDEME GELMESİ ÜLKEMİZİN İTİBARINI ZEDELEYEN CİDDİ BİR SORUNDUR: Ama son 1 haftadır konuşulan, Merkez Bankası Başkanı ve ailesinin pembe dizi kıvamındaki maceraları. Merkez Bankası Başkanı, göreve geldiği günden bu yana para politikaları ve ekonomide attığı adımlar yerine gafları, ailesi ve kendisine sağlanan ayrıcalıklarla gündeme geldi. Bir ülkenin Merkez Bankası Başkanının bu tarz haberlerle anılması; başta o ülkenin ekonomisi ve o ülkede yaşayan insanlar olmak üzere kimseye fayda sağlamaz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın, kurumsal yapısına ve ciddiyetine zarar verilmesi para politikaları açısından en önemli devlet kurumlarından birinin, magazinel konularla gündeme gelmesi, ülkemizin itibarını zedeleyen ciddi bir sorundur. Kendi içindeki hesaplaşmaları, kamuoyu önünde bir güç savaşına dönüştüren AKP’nin tek yaptığı, ülkemizin itibarını zedelemektir. Her zamanki gibi AKP, kendi istikbalini, ülkenin istikbalinden önde tutuyor. Bu çekişmelerden yine halkımız zarar görüyor.

‘FAİZ SEBEP, ENFLASYON SONUÇ’ GİBİ CİN FİKİRLERİ OLAN ERDOĞAN, ÜLKEYİ BATIRDI: Dün politika faizi 250 baz puan arttırıldı ve yüzde 45'e yükseltildi. Ne demişti Erdoğan, ‘Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez, faiz devamlı düşecektir. Göreceksiniz enflasyon da faizle birlikte düşecek.’ Bunu defalarca söyledi. Ve en son 14 Mayıs seçimlerinden kısa bir süre önce bir kez daha söyledi. Ama ne faiz düştü, ne de enflasyon düştü. Bu sözler söylenirken faiz yüzde 8,5’tu, enflasyon yüzde 45,5. 9 ayda faiz de, enflasyon da düşmedi, aksine fırladı. ‘Faiz sebep, enflasyon sonuç’ gibi cin fikirleri olan Sayın Erdoğan, ülkeyi batırdı.

AKP, ÇÖKEN SAĞLIK SİSTEMİ KONUSUNDA ÜÇ MAYMUNU OYNUYOR: Bir ülke düşünün, vatandaşları hastalıktan kırılıyor, doktora gitmek istese randevu alamıyor, randevu alsa bile ilaç bulamıyor. Bir yandan Türk Tabipler Birliği, ‘ameliyathaneler doldu, virüs günden güne yayılıyor’ açıklamaları yapıyor. Diğer yandan AKP’li rektörden ‘Randevu almak için torpil yaptırıyorum’ açıklaması geliyor. Acil servislerin kırmızı alanlarında boş sandalye kalmadı. Vatandaşlarımız eczanelerde muadil ilaç bile bulamıyor. Tüm dünya virüs alarmı verirken AKP, çöken sağlık sistemi konusunda üç maymunu oynuyor. İşte AKP Türkiye’sinde sağlıkta geldiğimiz son nokta bu. Yurttaş ne şehir hastanelerinden ne de kamu hastanelerinden randevu alamıyor. Sistem kilitlenmiş durumda. Sistem işlemiyor.

ŞİMDİ DE ERDOĞAN’IN HAYALLERİNİ SATIYORLAR: ‘Satmak’ AKP’de o kadar alışkanlık haline geldi ki satmadan duramıyorlar. Şimdi de Erdoğan’ın hayallerini satıyorlar. Erdoğan’ın ‘hayalim’ dediği şehir hastanelerini Arap yatırımcılara satıyorlar. Körfez'den bir Arap yatırımcı ile şehir hastanesi satışı için görüşmeler devam ediyor, diğer projelerin satışının da bu satışı takip edebileceği söyleniyor. Kendi projelerini Arap sermayesine peşkeş çekecek noktaya gelen iktidarın, ‘Sağlıkta Devrim’ söylemleri çoktan çökmüş durumda. Artık sağlıkta çöküş dönemi başladı. AKP’nin yıllardır uyguladığı kin ve nefret siyasetiyle, ekonomik dengeleri allak bullak etmesiyle, vatandaşın ruh sağlığını bozduğu yetmedi, şimdi de beden sağlığına kastediyor.

ÖZGÜR ÖZEL’E VERİLMEYEN İZİN HAMZA DAĞ’A NEDEN VERİLDİ: AKP iktidarının yıllardır uyguladığı, ‘Bendensin, benden değilsin’ diyerek toplumu kamplaştıran, kutuplaştıran, ayrıştıran ve insanların siyasi duruşlarına ve tercihlerine göre, onlara farklı muamele yapan, onlara çifte standart uygulayan siyaset anlayışının bir örneğini de geçtiğimiz günlerde İzmir’de yaşadık. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in genel başkan seçilmesinin ardından 7 Kasım 2023’te, Manisa programı için İzmir’e ilk gelişinde, onu büyük bir heyecan ve coşkuyla karşılamak isteyen parti örgütümüz ve İzmirli hemşehrilerimiz için İzmir İl başkanlığımız Adnan Menderes Havalimanında bir hazırlık yaptı. Genel Başkanımızın vatandaşlara seslenebilmesi için bir platform ve ses düzeni kurulmasını istedik, ancak İzmir Valiliği güvenlik gerekçesiyle izin vermedi. İl başkanlığımız da devleti temsil eden, Valiliğinin sözüne güvendi ve yasağa uydu. Ancak 20 Ocak’ta yaşanan olayla çifte standardı gördük. Türkiye Cumhuriyeti’nin Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanına verilmeyen izin, AKP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayına verildi. Buradan İzmir Valiliği’ne soruyorum: Sayın Özgür Özel’e verilmeyen izin Sayın Hamza Dağ’a neden verildi? Siz devletin valisi misiniz, yoksa AKP’nin valisi misiniz? Eğer devletin valisiyim diyorsanız, bu olayla ilgili soruşturma başlattınız mı? Eğer AKP’nin Valisiyim diyorsanız bunu mertçe söylemeye cesaretiniz var mı? Parti devleti kafasıyla, yandaş gibi hareket eden İzmir Valiliği bu konuyla ilgili derhal bir açıklama yapmak zorundadır.

AKP’NİN SEÇİMLERİ, DEVLETİN HER TÜRLÜ İMKANLARINDAN YARARLANARAK YÜRÜTECEĞİ, ŞİMDİDEN GÖRÜLÜYOR: AKP’nin 31 Mart Yerel Seçimlerini, devletin her türlü imkanlarından yararlanarak yürüteceği, şimdiden görülüyor. Hava alanlarında kurulan platformlar sizin olsun. Bizim derdimiz Türkiye. O yüzden bu yaptıklarınız sizi kurtarmaya yetmeyecek. Biz, her türlü engellemenize rağmen başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere CHP’li belediyelere yenilerini ekleyerek sosyal belediyeciliği tüm Türkiye’ye yayacağız.

KUMPAS SENARYOLARINIZ İMAMOĞLU’NA VIZ GELİR, TIRIS GİDER: İzmir’de bunlar yaşanıyorken İstanbul’da AKP’nin siyaset yapma biçiminin ne kadar kirli, ne kadar etik ve ahlaki değerlerden ne kadar yoksun olduğunu gösteren başka bir olay yaşandı. İstanbul’u kaybetmeyi içine sindiremeyen AKP, Sayın Ekrem İmamoğlu’nu karalamak için bir halk otobüsünü stüdyoya çevirmiş, oyuncular ayarlamış, bir senaryo yazmış ve sanki halk otobüsü arıza yapmış, vatandaş mağdur olmuş gibi bir film çekiyor. Amaç ne? İstanbul Büyükşehir Belediyesini ve Ekrem İmamoğlu’nu karalamak, başarısız göstermek. İnsan azıcık utanır. Sizin bu kumpas senaryolarınız, İstanbul’da gerçek insanlarla, gerçek hayatlar üzerinden gönül bağı kuran Sayın İmamoğlu’na vız gelir tırıs gider.

YİNE AYNI SONUÇLA, AYNI İSİMLE KARŞILAŞACAKSINIZ: Görüyoruz ki; Cumhur İttifakı’nın; adil ve eşit şartlarda bir seçim yapmaya cesareti yok. Mühürsüz oy pusulalarıyla Anayasa’yı değiştiren, ‘Hiçbir şey olmasa da mutlaka bir şey olmuştur’ gibi zeka küpü bir gerekçeyle, aynı zarfın içindeki İlçe belediye başkanlığı, meclis üyeliği ve muhtarlık pusulalarını geçerli sayıp Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal ettiren AKP bizi şaşırtmıyor. 85 milyonun vergilerinden oluşan kamu kaynaklarını sınırsız bir şekilde kendi seçim propagandalarında kullanıyorlar. Bakanların her biri İstanbul’da geziyor. İsterseniz mahalle mahalle, sokak sokak gezin yine aynı sonuçla aynı isimle karışılacaksınız. Yine CHP kazanacak yine İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olacak.

ÇEKİN O KİRLİ ELLERİNİZİ ÇOCUKLARIMIZIN ÜZERİNDEN: ‘Lüks’ deyince akla ilk gelen kurum olan Diyanet, ilkokul öğrencilerine yönelik ‘Genç Gönüller, Çocuk Gönüllerle Buluşuyor’ adı altında yeni bir proje geliştirmiş. Yine laik eğitim sistemine darbe niteliğinde, yeni bir Diyanet Projesiyle karşı karşıyayız. 3. ve 4’üncü sınıfa giden öğrenciler, manevi danışmanlarla buluşacak. Ev ödevleri yapılacak. Öğrenciler öğle namazını kılıp evine dönecek. Eğitim etkinliklerini ve değerlendirme toplantılarını lüks otellerde yaparlar, çocuklara gelince de namaz kıldırıp evlerine gönderirler. Çocuklar için ceplerinden para harcamak akıllarından geçmez. Diyanet üzerinden eğitimi dizayn etme projelerinizden artık bıktık. Çocuklarımızı aklın ve bilimin ışığında çağdaş, laik eğitim sisteminden uzaklaştırarak, toplumsal yapıyı istediğiniz şekle sokma çabanızın farkındayız. Çekin o kirli ellerinizi çocuklarımızın üzerinden. Çekmezseniz ne olur? Onu da size merhum Uğur Mumcu’nun sözleriyle anlatayım: ‘Hangi iktidar din sömürüne dayanmış, mutlaka yıkılmıştır. Her kim ki, din sömürüsünü kullanır, belki bir süre yararlı olur ama sonunda mutlaka seçim sandığında yenilgiye uğrar. Halk affetmiyor.’ Ne güzel söylemiş Uğur Mumcu.

AKP İKTİDARINI DA HALK AFFETMEYECEK: Dini; şatafatla birleştiren, lüks otellere, makam arabalarına alet eden, çocukların aydınlık geleceğine karanlık gibi çöken AKP iktidarını da halk affetmeyecek. ‘Ben Atatürkçüyüm… Ben Cumhuriyetçiyim… Ben Laikim… Ben antiemperyalistim… Ben tam bağımsız Türkiye’den yanayım… Ben insan hakları savunucusuyum… Ben terörün karşısındayım… Ben yobazların, hırsızların, vurguncuların, çıkarcıların düşmanıyım… Öyleyse vurun, parçalayın, her parçamdan benim gibiler, beni aşacaklar çıkacaktır…’ diyen Uğur Mumcu’yu saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyorum. Ocak ayı bizden koparılan kıymetli isimlerle doludur. Bu yüzden bizim için hüzünlü bir aydır. Siyasi nezaketiyle iz bırakan, sosyal demokrasinin önemli isimlerinden, eski Dışişleri Bakanımız İsmail Cem’i de saygıyla ve rahmetle anıyoruz.

CİNAYETİN, SUİKASTIN MERTÇESİ OLMAZ: ‘Biz, geçmişimizde siyasi cinayetlere şahit olduk ama mertçeydi’ cümlesini söylemek, bu cümleyi söyleyebilecek noktaya gelmek inanın çok korkunç. Cinayetin, suikastın mertçesi olmaz. Tıpkı Uğur Mumcu gibi Gaffar Okkan da namertçe katledildi. Diyarbakır’ın Diyarbakırspor’un Gaffar Babası’nı katledilişinin 23. yıldönümünde saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Suikast her ne kadar faili meçhul olarak kayıtlara geçse de katiller de belli, yardım ve yataklık yapanlar da… Ve o zihniyetin bugünkü siyasi uzantıları da, onları meclis taşıyanlar da…

FAİLİ BELLİ, FAİLE KALKAN OLANLAR BELLİ. MEÇHUL OLAN TEK ŞEY AKP’NİN ADALETİ: Bugüne baktığımızda yine kalleşçe, namertçe gerçekleştirilen Sinan Ateş suikastını görüyoruz. Sokak ortasında katledilişinin üzerinden tam 1 yıl geçti. Yine aynı senaryo. Faili belli, faile kalkan olanlar belli. Meçhul olan tek şey AKP’nin adaleti.”

“SAYIN KILIÇDAROĞLU’NA YAKINLIK VEYA UZAKLIKLA İLGİLİ BİR KRİTER ASLA VE ASLA SÖZ KONUSU DEĞİLDİR”

Deniz Yücel, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin partiden istifa ettiğini açıkladığının anımsatılması üzerine, Yücel; şunları söyledi:

“İstifa tek taraflı bir irade beyanıdır. Bize ulaşan böyle bir bilgi yok. İstifa ettiği iddia edilen Sayın İlgezdi’den bunu teyit edebilirsiniz, bize ulaşan böyle bir bilgi yok… Bu konuda bir açıklama yapmamız gerekirse, yaparız. Böyle bir şey varsa, şu anda sizden öğreniyorum.”

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile Mezitli ve Konyaaltı Belediye başkan adaylarının adaylıklarının geri çekileceği yönündeki iddiaların sorulması üzerine Yücel, “Ben, basın toplantısına başladığım sırada, MYK toplantımız devam ediyordu. MYK toplantımızda böyle bir gündem olmadı, olmadığını biliyorum” dedi.

Yücel, DEM Parti ile görüşmelere yönelik soruya, “TBMM’de temsil edilen her siyasi parti ile görüşürüz. DEM Parti de TBMM’de temsil edilen bir partidir. Bu demokrasinin gereğidir. Ancak onların belli seçim çevrelerinde, belli illerde, belli ilçelerde aday çıkarıp, çıkarmamaları kendi kararlarıdır, kendi tercihleridir. Bize düşen bir söz olmaz” yanıtını verdi. Yücel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ‘DEM’li kafalar’ yönündeki açıklamasına da soru üzerine “Sözleri kendisini bağlar” karşılığını verdi.

CHP’nin İzmir ve ilçe adaylarının sorulması üzerine de Yücel, “İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayımızın, ilçe başkan adaylarımızın açıklanmamasının sebebi; partimizin yetkili kurullarının, organlarının, yetkililerinin titizlikle çalışma yapmalarıdır. İzmir’in ilçeleri ile ilgili bir tartışma olduğu konusunda bende herhangi bir bilgi yok. Benim ismimin geçmesi ile ilgili de herhangi bir bilgi yok. İzmir siyasetçisiyiz, İzmir milletvekiliyim, geçmişte il başkanlığı yaptım. Dolayısıyla İzmir ile ilgili herhangi bir konuda, çeşitli yakıştırmalar yapılabilir, bize ulaşan bir sorun, çatışma, çekişme söz konusu değildir” dedi.

Partisinden istifa eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin, “Son kurultayda Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler tek tek partimizden tasfiye ediliyor” yönündeki sözlerinin anımsatılması üzerine de Yücel, şunları söyledi:

“Adaylar belirlenirken, bir kişiye yakınlık ya da uzaklık asla ve asla kriter olamaz. Hele hele Kemal Kılıçdaroğlu gibi CHP’nin uzun süre Genel Başkanlığını yapmış, Genel Başkanlık yaptığı sürede büyük başarılara imza atmış, Türk siyaset tarihinde geçmişte örneği olmayacak bir şekilde demokratik bir kurultay ile görevi şu andaki Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e devretmiş bir kişiye yakınlık ya da uzaklığın kriter olması asla ve asla söz konusu değildir. Adaylar belirlenirken çeşitli kriterler vardır. Mevcut belediye başkanlarımızla ilgili memnuniyet anketleri, kamuoyu yoklamaları, o ilin, o ilçenin örgüt görüşleri, milletvekilleri, PM üyeleri, MYK üyeleri… Onların görüşleri süzgeçten, değerlendirmeden geçirilerek önce MYK’da görüşülür, ondan sonra da PM’de karar altına alınır. PM daha başlamadı. Sayın İlgezdi’nin adaylaşması veya adaylaşmaması ile ilgili herhangi bir karar da verilmiş değil. Sayın Kılıçdaroğlu’na yakınlık veya uzaklıkla ilgili bir kriter asla ve asla söz konusu değildir. Biz değişim sürecinde, Özel’in liderliğinde bu yola çıkarken; bu partinin şeffaf, demokratik, katılımcı ve ortak akılla yönetilmesi konusunda bir iddia ortaya koyduk. Adaylarımız da bu kriterlere uygun bir şekilde belirlenmektedir.”

PM’de İzmir adaylarının gündemde olup olmayacağı sorusuna da Yücel, “İller ile ilgili şu anda paylaşacağım bir bilgi yok. Ancak 200’ün üzerinde seçim çevresi ile ilgili aday açıklama konusunda hazırlık var. Nihai kararı verecek olan PM’dir. PM toplantımızın bitiminde sizlerle paylaşılacaktır” karşılığın verdi.

