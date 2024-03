Chp Turgutlu Belediye Başkan Adayı Akın: “Bizler Efendi Olmaya Değil, Sizlere Hizmetkar Olmaya Talibiz”

Haber: Özgür Şengül Kamera: Kerim Uğur

CHP Turgutlu Belediye Başkan Adayı Çetin Akın, “Ben 5 yıl, sizlere hiçbir zaman efendilik yapmadım. Sizlere kölelik yaptım. Bundan sonraki süreçte de sizlere köle olmaya devam edeceğim. Bizler efendi olmaya değil, sizlere hizmetkar olmaya talibiz. Bizi kimse eğemez, bükemez. Biz dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz “dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel yerel seçim çalışmaları kapsamında Turgutlu Koza Pazar Meydanı’nda halk buluşması gerçekleştirdi. Halk buluşmasına, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma, CHP Turgutlu Belediye Başkan Adayı Çetin Akın, CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek katıldı.

“BİZİ KİMSE EĞEMEZ, BÜKEMEZ. DİMDİK AYAKTA DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Turgutlu’daki ilçe seçim kurulu tarafından alınan kararla yürüyüşlerin ve havai fişeklerinin yasaklandığını belirten CHP Turgutlu Belediye Başkan Adayı Çetin Akın şöyle konuştu:

“İlçe seçim kurulu tarafından bir karar alındı. Yürüyüşler, havai fişekler yasaklandı. Biz de kanunlara, hukuka, nizamlara uyan medeni insanlarız. Gerçek efendiler insanlar bizleriz. Şimdi o yasağı bu gece deliyorlar. Efendilik diye çıktılar. Efendilik kazanacak diyorlar. Ben de sizlere o zaman sorular soracağım. Kanunlara uymayandan efendi olur mu? Bir tane emniyet görevlimizi darp ettiler, bekçiyi darp ettiler. Bunlardan efendi olur mu? Emniyet güçleri, onlar bizim başımızın tacı. Hatırlayalım başka ne yaptılar biliyor musunuz? Evimin önüne gidip havai fişekler attılar. Çetin Akın aşağı in dediler. Bunlardan efendi olur mu? Kamunun malını yiyenden Müslüman olur mu? Bunlar büyükşehirin malını çatır çatır yiyorlar. Büyükşehirin bütün imkanlarını kendi siyasi amaçlarına alet ediyorlar. Bunlardan efendi olur mu? Bunlardan Müslüman olur mu? İftira atanlardan, efendi olur mu? Sahte sahte dergiler dağıtanlardan, sahte afiş asanlardan efendi olur mu? Ben 5 yıl, sizlere hiçbir zaman efendilik yapmadım. Sizlere kölelik yaptım. Bundan sonraki süreçte de sizlere köle olmaya devam edeceğim. Onlar istediği kadar, çamurun içine bulaşsınlar. Çöpün içine bulaşsınlar. Bataklıklarında boğulsunlar. Bizler efendi olmaya değil, sizlere hizmetkar olmaya talibiz. Bizi kimse eğemez, bükemez. Biz dimdik dayakta durmaya devam edeceğiz. Onların o çamurlarına, o siyasi bataklıklarına girmeyeceğiz”

“GÖREV SÜREMİZ BOYUNCA HİÇBİR VATANDAŞIMIZA SEN HANGİ PARTİLİSİN DİYE SORMADIK”

CHPL’lİ Akın görev yaptığı süre boyunca hiçbir vatandaş arasında ayrım yapmadığını vurgulayarak, “ Turgutlu siyasi tarihine yerel seçimler Cumhur İttifakı'nın yapmış olduğu eylemlerle bir kara leke olarak geçmektedir. Onlar istediklerini yapsınlar. Biz beş yıllık görev süremiz boyunca, bizim kapımıza gelen hiçbir vatandaşımıza sen hangi partilisin diye sormadık. Başka bir şey daha sormadık. Sen Kürt müsün? demedik. Sen Türk müsün? demedik. Sen Roman mısın, Araplı mısın? Macur çocuğu musun? demedik. Neden demedik? Biz yaratılanı yaratandan ötürü seven insanlarız" diye konuştu.

“BİZ SİYASETİ ZENGİNLEŞMEK İÇİN YAPMIYORUZ”

Akın sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz siyaseti zenginleşmek için yapmıyoruz. Birileri gibi kaz gelinecek yerden, tavuğu esirgemeyiz, yumurtayı esirgemeyiz diyen adam değiliz. Yaptığın bütün ihaleleri bugüne kadar şeffaf bir şekilde Kamu İhale Kurumu üzerinden yaptım. Bütün ihalelere ve bütün meclis toplantılarımı canlı yayınla yaptım. Onun için Sizlere o emanetinize sahip çıkabilmek için elimden gelen bütün gayreti gösterdim. Bütün şeffaflığımla her şeyim ortada. Önümüzdeki süreçle ilgili her gittiğim yerde şöyle sesleniyorum. Diyorum ki şehir meclisi olarak bir Şampiyonlar Ligi ekip kurduk. Bu meclisi her gittiğim alanda sahneye çıkıp o sahnede sizlere tanıttım. Bu ekipte kadınlarımız, çiftçilerimiz, emeklilerimiz, mühendislerimiz, sağlıkçılarımız, avukatlarımız ve gençlerimiz var. Bu mecliste Turgutlu var, sizler varsınız”

“SANDIĞINIZA SAHİP ÇIKIN”

Vatandaşlara sandık çağrısında bulunan Akın şöyle konuştu:

"Oyumuz kutsal. Hepimiz, sebebi ne olursa olsun beğensek de beğenmesek de lütfen vatandaşlık görevinizi yapın. O sandığa gidin. Demokratik hakkınızı kullanın. Beğendiğiniz adaya oyunuzu atın. O vatandaşlık hakkını mutlaka sandığa giderek kullanın. O sizin emanetlerinize biz sahip çıkacağız. Bundan emin olun. Ama sizin de vatandaşlık göreviniz. Boş kalan, işi olmayan arkadaşımız mutlaka oy kullandığı sandığı sonucunu merak etsin, o sandığın sonucunu görsün. Sandığınıza sahip çıkın”

“HALKININ KALBİNE GİRMİŞ FERDİ ZEYREK’İ UNUTUYORDU”

Turgutlu halk buluşmasında konuşan CHP Manisa Büyükşehir Adayı Ferdi Zeyrek, mevcut Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı’nı eleştirerek şunları söyledi:

“Yaklaşık 4 aydır neredeyse gitmediğim köy, girmediğim sokak kalmadı tam 2 milyon adım atmışım binlerce kilometre yol yaptım. Gittiğimde gördüm ki vatandaşlarımız çok yalnız bırakılmış. Herkes çok dertli, herkes çok umutsuz, herkes çok mutsuzdu. Çünkü bunun bir tane nedeni vardı şehrimi üç dönemdir yöneten, bir tane Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı vardı. Kendisi yorgun, yılgın bir o kadar da halkından kopuktu. O halkımın su pahalılığını, halkımın alt yapı sorununu, ulaşım sorununu göremeyecek kadar kör olmayı tercih etmişti. O halkımın feryadını duyamayacak kadar sağır olmayı tercih etmişti. Zannediyordu ki başkan ben görmezsem, duymazsam halkımda kaderine razı olur ama şunu unutuyordu halkının yanında Ferdi Zeyrek vardı. Bunu unutuyordu.Halkının kalbine girmiş Ferdi Zeyrek’i unutuyordu”

“MANİSA İTTİFAKI DİYORUZ”

Zeyrek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dün yine bizim afişler yırtıldı. Raketler kırıldı inanın ki yapanlara kızmıyorum çünkü kırmadan önce arıyorlar beni diyorlar ki başkan bunu yapmak zorundayız Biz işimizle ekmeğimizle tehdit ediliyoruz. Problem değil. Biz billboard başkanın bütün çalışmalarına gitmek zorundayız, onun her an yanında olmak zorundayız çünkü işimizden oluruz. Bizi zorla götürüyor. Bu meydana zorla gelen var mı? Herkes kalpten dimi? Gittiğim yerlerde şunu duydum çok ben AKP'liyim ben MHP'liyim ben ülkücüyüm, ben İYİ Partili'yim hayatımda hiç CHP'ye oy atmadım ama bu sefer oyum CHP'ye oyum Ferdi Zeyrek'e diyorlar. Bunun bir sebebi vardı parti üstü ortak bir aklı oluşturmuştu çünkü herkes hizmet istiyordu. Biz buna Manisa ittifakı diyoruz. Ben biliyorum ki Manisa İttifak'ı Çetin Akın'a sahip çıkacak. Ben biliyorum ki Manisa İttifakı Ferdi kardeşine sahip çıkacak”

“BU SEÇİMİ BİZ KAZANIYORUZ”

Vatandaşlara sandık çağrısında bulunan Ferdi Zeyrek, “Şimdi 2 gün sonra sandığa gidiyoruz. Sandıkta önce kendiniz, çoluğunuz, çocuğunuz, aileniz için sonra Turgutlu, Manisa'm için hizmet ittifakına, Manisa İttifakı'na, Çetin Akın'a, Ferdi kardeşinize destek olacak mısınız? Oylarımızı kullandıktan sonra sandığa ve oylarımıza sahip çıkacak mısınız? Bende size şuradan şunu söyleyeyim, bu seçimi Çetin Akın kazanıyor. Bu seçimi Ferdi Zeyrek kazanıyor. Bu seçimi biz kazanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı