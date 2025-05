Chp'li Adem: "Türk Çiftçisini Unutan Ve Yok Etmeye Çalışan Bir Süreç İşlendi"

(İZMİR)- İzmir Seferihisar’da düzenlenen Yerel Tohum Takas Şenliği’nde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, "Türk çiftçisini unutan ve yok etmeye çalışan bir süreç işlendi" diyerek hükümetin tarım politikalarını eleştirdi. Adem, CHP yönetimindeki belediyelerin tarım alanındaki çalışmalarına değinerek "Tarım Bakanlığı'nın yapması gereken tüm işleri vallahi de billahi büyükşehir belediye başkanları yapıyor" dedi.

Seferihisar Belediyesi tarafından yerel üretimi teşvik etmek ve atalık tohumların geleceğe aktarılmasını sağlamak amacıyla düzenlenen Yerel Tohum Takas Şenliği, CHP Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Ürkmez Meydanı’nda gerçekleştirilen şenliğe Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem'in yanı sıra CHP Parti Meclisi Üyesi Baran Seyhan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte konuşan Adem, hükümetin tarım politikalarına yönelik eleştirilerde bulundu. Adem, şunları söyledi:

"AKP iktidarı çiftçiyi değil ithalat lobilerini daha çok sever hale gelmiş. Tarımın merkezinde İzmir'de maalesef büyükbaş hayvancılığın yani süt üreticiliğinde çok fazla olduğu bir bölgede son bir yılda beş tane mandıranın kapandığını, süt üreticisinin artık üretimden kaçtığını biliyorum. Çünkü girdi maliyetleri çok yüksek. Çiftçilikte yaş ortalaması Türkiye genelinde 58. Gençlerimiz tarımdan kopar hale gelmiş. Çünkü ürettiğinden para kazanamaz hale gelmiş. Ben kendim de çiftçilik yapıyorum. Bu dönem hiçbir ürünü ekmedim. Ben bile bu işten kaçtıysam düşünün ki genç üreticiler, aile işletmeleri bu sektörün içinden çekiliyor."

"Türk çiftçisini unutan ve yok etmeye çalışan bir süreç işlendi"

Nisan ayında 36 ilde etkisini gösteren don olayına değinen Adem, "Türkiye genelinde 6 ilde don krizi oldu. Tarım Bakanlığı hala üreticiye nasıl destek vereceğini söylemiyor. Kredisini mi erteleyecek, faizlerini mi silecek yoksa daha başka kredi mi açacak? Çünkü bu bitkilerin, bu ağaçların gelecek yıl meyve verebilmesi için bakımının yapılması gerekiyor, Tarım Bakanlığı'ndan ses yok. Ama ithalat lobileri söz konusu olduğunda et ithal ediyoruz, canlı hayvan ithal ediyoruz, bitkisel ürünler ithal ediyoruz. Kardeşim sen bunları hesaplamazsan yarın ithalatla her şeyi çözdüğüne inanıyorsan, bu bitki üretilmediği zaman, sebze üretilmediği zaman, et ve süt ürünleri üretilmediği zaman bu vatandaş ne yiyecek onu hiç düşünmüyor. Bir plansızlık, yönetememezlik var. Maalesef bugüne kadar gelen Tarım Bakanlığı'nın sürdürdüğü politikalar tamamen ithalata hizmet eden, Türk çiftçisini unutan ve yok etmeye çalışan bir süreç işlendi" diye konuştu.

"Tarım Bakanlığı'nın yapması gerekenleri büyükşehir belediye başkanları yapıyor"

"Çiftçi ailesinin çocukları asgari ücretli bir iş bulup başka şehirlere taşınmak peşinde" diyerek çiftçilerin tarımdan uzaklaştığını belirten Adem, şunları söyledi:

"Küçük aile işletmelerini kooperatif kurarak buralarda desteklemeleri yaparak girdi maliyetlerini düşürerek, üreticiye her türlü noktada destek olarak alım garantisi vererek üretimi arttırmalıyız. Ama maalesef bunun tam tersi yapılıyor. Bugün Büyükşehir Belediye Başkanlarımız, ilçe belediye başkanlarımız, il belediye başkanlarının tarıma büyük önem verdiler. Bugün Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nda yapılan işler azımsanmayacak işler. Tarım Bakanlığı'nın yapması gereken tüm işleri vallahi de billahi büyükşehir belediye başkanları yapıyor."

"Allah'tan korkun hiç mi insafınız yok"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete açtığı Dikili Yahşibey Sulama Göleti İletim Hattı üzerinden sözlerini sürdüren Adem, "DSİ'nin yapması gereken bir şeyi belediye başkanımız yapmak zorunda kalıyor. Tarımı düşünen bir iktidar, tarımı düşünen yöneticiler, Cumhurbaşkanı olsun, bakanlar olsun. Ya bu destekleri versin kardeşim. Don olmuş memlekette çiftçi kan ağlıyor, kredimi nasıl ödeyeceğim diye düşünürken daha bir tane açıklama yok. Allah'tan korkun hiç mi insafınız yok" dedi.

"Sandık gelecek, siz de gideceksiniz"

Adem, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Bizim belediye başkanları o kadar sıkıştırmalara, baskılara, hizmet alanlarını daraltmalarına rağmen büyük bir cesaretle sorunun üstüne giderek sorunları çözmek peşine gidiyor. Onun içindir ki iktidar görüyor, kaybedeceğini biliyor. Yerelde ilk defa biz uzun yıllar sonra birinci parti olduk. Genel seçimlerde görüyor ki belediye başkanlarının üstün başarılarından dolayı ilk gelecek sandıkta da iktidarı kaybedeceğini gördüğü için bugün bizim İstanbul Büyükşehir Belediyemize, ilçe belediyelerimize baskın üstüne baskın, olmayan iftiralarla tutuklamalar yapmıştır. Haksız uygulamalarla. Biz buradan bir kez daha uyarıyoruz. Bir kez daha soruyoruz. Cesaretin, yüreğin varsa AKP Genel Başkanı, kasım ayında erken seçim sandığını koyarsın bu milletin önüne, millet de sana gerekli cevabı verir. Bu kadar korkmayın bu halktan. Biz her şeyi göze aldık, çıktık yola. Genel başkanımızın önderliğinde, cesaretle ve yüreklilikle çalışmaya devam edeceğiz. Sandık gelecek, siz de gideceksiniz."

Tugay: "Hiçbir yerel tohumumuzun ölmesine izin vermeyeceğiz"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise "Hepimiz görüyoruz, biliyoruz ki tarımda işler kötüye gidiyor. Böyle bir dönemde yurttaşlarımız arasında tarım, doğa, toprak bilincinin var olması, gelişiyor olması çok önemli. Çünkü yarın öbür gün yeterli gıda bulup bulamayacağız belli değil. Su ile ilgili sorunun nereye gideceği belli değil. Sağlıklı şartlarda yapılmayan tarımın sağlığımızda nelere mal olacağı tam olarak belli değil.

O yüzden toprağımıza da suyumuza da ağacımıza da tohumumuza da fidemize de gıdamıza da sahip çıkmayı millet olarak öğrenmemiz gerekiyor. Bu bilince sahip bunun için çalışan herkesi yürekten kutluyorum. Bundan sonra daha çok çalışmamız gerektiğini hepimiz biliyoruz. Çalışacağız, hiçbir yerel tohumumuzun ölmesine izin vermeyeceğiz. Her şey ticaret değildir bu dünyada değil mi? Her şey para değil. Bazı şeylerin değer olarak korunması lazım. Bazı şeyler belki rekolte olarak çok olmayabilir ama ürün miktarı olarak az olsa da çok lezzetli olabilir. Çok kıymetli olabilir. Her şeye ticaret gözüyle bakamayız" ifadelerini kullandı.

Yetişkin: "Türkiye'nin dört bir köşesine 10 milyonlarca fide, tohum dağıtıyoruz"

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de "Bu şenlik Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olan tarıma dikkat çekmek için verilen bir mücadeledir. Buraya gelen her bir yurttaş sadece Tohum Takas Şenliği için değil, toprağın geleceği için verilen bir direnişe katılıyor. Bugün bu mücadelenin 13'üncü yılındayız. 13 yılda Türkiye'nin dört bir köşesine 10 milyonlarca fide, tohum dağıtıyoruz. 13 yıldır tohumlarımızı yaşatıyor, toprağımıza sahip çıkıyoruz. Köklerimizi, geçmişimizi ve geleceğimizi koruyoruz. Buradan bir kez daha haykırıyoruz. Toprak bizimdir, tohum bizimdir, gelecek bizim" ifadelerini kullandı.

Adem, Tugay ve Yetişkin, şenlikte vatandaşlara fide dağıttı, şenlik alanında kurulan stantları gezdi.

Anka Haber Ajansı