Chp’li Başkanlardan ‘Tarımsal Üretime Destek’ Sözü

(İZMİR) – Bornova Kiraz Festivali, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla gerçekleştirildi. Festivalde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, tarımsal üretime destek sözü verdi.

Bornova Kiraz Festivali, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla gerçekleştirildi. Programa Özel’in yanı sıra; CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper katıldı.

Festivalde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Bornova İlçe Başkanı Ömer Eşki tarımsal üretim ve köylerin üretimdeki yerine vurgu yaparken her iki başkan da tarımsal üretime destek sözü verdi.

Tugay: “Hepimize önemli görevler yüklüyor”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay ise konuşmasında, tarımın İzmir için önemine vurgu yaparak ifadeleri kullandı; “İzmir, Türkiye’de bitkisel tarımda en fazla üretimi yapan ikinci il. Hayvansal tarımda da ikinci il. İzmir’in tarımdaki korumamız gereken potansiyelini ortaya çıkarırken diğer taraftan da hepimize önemli görevler yüklüyor. Bunun bilincinde çalışmalarımızı yapıyoruz. İzBB’nin planlaması çevresinde yeni kurduğumuz Kırsal bölge Planlama Daire Başkanlığı ile himayesinde İzmir'in tarım alanlarını, özellikle koruma konusunda çok dikkatli davranacağımızı geleceğin 50 yılını hedefleyerek planlamalar yapacağımızı belirtmek isterim.”

Eşki: “Temmuz ayında artık köylerimiz tekrardan kırsal mahalle statüsüne gelecek”

Festivalde konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, seçim sürecinde verdikleri sözleri tek tek tutacaklarının altını çizerek şunları söyledi; “Biz her anıyla bugüne iyi hazırlanmaya çalıştık. Bir noktada kendimizi parti büyüklerimize teftiş ettiriyoruz. Şu ana kadar alnımız açık. Verdiğim tek bir sözü tutamadım. O da 12 köyü gezeceğimi söylemiştim ancak biri eksik kaldı. 31 Mart günü on birinci köyden köye geçerken acil belediyeye gelmemiz gerekiyor. Bir köy eksik kaldı. Ama adayken verdiği bir söz vardı. Köylerimize tarımı destekleyeceğiz demiştik. Bu anlamda tarım desteklenmesi için kırsal mahalleye geçilmesi kararını alıyoruz. Temmuz ayında artık köylerimiz tekrardan kırsal mahalle statüsüne gelecek. Biz de kooperatiflerimiz arasında köylerimizde yetişen ne ürün varsa onu kuracağımız kent marketlerle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla buluşturacağız. Köylerimizi Bornova’nın diğer merkez bölgelerinden ayırmıyoruz. Her tarafını asfaltlayacağız ve ne ihtiyaçları varsa hayata geçireceğiz. Köylünün doğduğu yerde doyabilmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Biz bir söz verdik tekrardan festivalleri hayata geçireceğiz diye. İlkini buradan başlattık. Yakın zamanda başka bir festival daha yapacağız. Amacımız size hizmet etmek.”

Programda konuşan CHP Lideri Özel, üreticinin elinde kalan ürünlerin alımı için Bornova Belediye Başkanı Eşki’den söz isterken Eşki, üreticinin elinde kalan ürünler için alım garantisi verirken belediye tarafından satın alınan malların belediyeye ait marketlerde durumu yerinde olmayan vatandaşlara dağıtılacağını söyledi.

Anka Haber Ajansı