Chp’li Çakırözer Ekap Krizini Tbmm’ye Taşıdı: “Geciken Hizmetin Sorumlusu Sistemi Çalıştıramayanlardır”

(ANKARA) - CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, EKAP'ta yaşanan sorunlar nedeniyle kamuda ihalelerin durmasına ilişkin olarak, “EKAP’ta yer alan ihaleler 86 milyonu yakından ilgilendiriyor. Kamu kurumları, belediyelerimiz sisteme giremiyor. Kamu kurumları ihalelerini yayınlayamıyor, firmalar teklif veremiyor. Planlanan takvimde ihaleye çıkılamadığı için büyük mağduriyetler yaşanıyor. Belediyelerimizin de aralarında olduğu birçok kurum vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması konusunda sıkıntı yaşıyor. Vatandaşa geciken hizmetin sorumlusu sistemi çalıştıramayanlardır. Bir an önce bu sorun çözülmeli, hizmetlerin aksamaması ve mağduriyetlerin giderilmesi için gerekli önlemler derhal alınmalıdır” dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda (EKAP) yaşanan sıkıntılar nedeniyle kamu kurumlarının ihaleye çıkamadığını belirterek, yaşanan mağduriyetleri Meclis gündemine taşıdı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Çakırözer, yaşanan sıkıntılar nedeniyle belediyelerin ihaleye çıkamadığını ve vatandaşlara yapılacak hizmetlerin aksama noktasına geldiğini belirtti.

EKAP’ta yaşanan sıkıntılar nedeniyle ihaleye çıkamayan belediyeler ve kurumların vatandaşlara temel hizmetleri götürmekte zorlandığını belirten Çakırözer, “Yaklaşık on gündür EKAP’ı kullanamayan kamu kurumlarımız ihaleye çıkamadı. Sıkıntılar nedeniyle ihalelerin ertelendiği, planlanan tarihlerde de ihalelerin yapılamadığı ve ihale yapılamadığından vatandaşlarımıza yapılacak hizmetlerde gecikmeler yaşandığı belirtiliyor. Bu durum hem Eskişehir’de hem de Türkiye’nin dört bir yanında vatandaşlarımızın temel hizmetlere erişimde gecikmeye neden oluyor. Bu sorunun bir an önce çözülmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli altyapı çalışmalarının bir an önce tamamlanması gerekiyor” dedi.

Çakırözer, şu soruları yöneltti:

"Kamu kurumları EKAP’a neden giremiyor? Sistemin hangi modülleri çalışmıyor? Yaşanan sorundan kaç ihalenin teklif verme süreci etkilenmiştir? Kaç kamu kurumu/firma teklif sunamamış ya da başvurusu geçersiz sayılmıştır? Bu süreçte iptal edilen ya da ertelenen ihaleler hangileridir? Yaşanan sıkıntı nedeniyle yapılamayan ihalelerin yarattığı mağduriyetlerin giderilmesi için hangi tedbirler alınmıştır? EKAP sisteminde bu tür teknik sorunların tekrarlanmaması için hangi teknik ve yapısal önlemler alınmaktadır?"

