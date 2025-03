Chp’li Çakırözer: Haber Alma Hakkımız Ve Bağımsız Gazetecilik İçin Basının Ölüm Fermanına Dur Denmeli

(ANKARA) - CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, TÜRMOB Genel Kurul ilanlarının gazeteler yerine kendi internet sitesinde yayımlanmasına ilişkin yapılan düzenlemeye tepki göstererek, "Basın özgürlüğüne bir darbe daha vurulacak. Haber alma hakkımız ve bağımsız gazetecilik için basının ölüm fermanına dur denmeli. Bu madde tekliften çıkarılmalı” dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, basın sektörünün bir darbeyle daha karşı karşıya olduğunu belirterek, TMMOB’un ardından TÜRMOB’un Genel Kurul ilanlarını gazeteler yerine kendi internet sitesinde yayımlamalarını öngören düzenlemenin Meclis gündemine gelmesine tepki gösterdi. Düzenleme hayata geçerse ulusal ve yerel gazetelerin yok olacağını belirten Çakırözer, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“Yine gazetelerin hayat damarı ilanları kesiliyor, yok ediliyor. TBMM'deki torba yasa ile TÜRMOB ilanları artık gazetelerde yayımlanmayacak. Bugün TÜRMOB yarın başka odalar, sendika ve dernek ilanları kesilince zaten zor atakta duran ulusal ve yerel gazeteler yok olacak. Eğer teklif yasalaşırsa, gazeteler oda, birlik ve kooperatiflere ait ilan gelirlerini tamamen kaybedecek. Basın özgürlüğüne bir darbe daha vurulacak. Haber alma hakkımız ve bağımsız gazetecilik için basının ölüm fermanına dur denmeli. Bu madde tekliften çıkarılmalı.

“İlanlar gazetelerin can suyu”

Son dönemde hem ulusalda hem Anadolu’da gazeteler ekonomik zorluklarla mücadele veriyor. Birçok gazete bu zorluklara direnemediği için sayfa sayısını azalttı. Hafta sonu yayınlanmayan, kapanan gazeteler, işsiz kalan gazeteciler var. İlanlar gazetelerin can suyu. Özel ilanların giderek azaldığı göz önünde bulunduğunda ilanları yok edecek her bir girişim gazeteler için ölüm fermanı. Geçmişte benzer düzenlemelerle gazetelerin can damarı ilanlar kesildi. Bugün TÜRMOB yarın başka odalar, sendika ve dernek ilanları kesilince zaten zor atakta duran ulusal ve yerel gazeteler yok olacak. Haber alma hakkımız ve bağımsız gazetecilik için basının ölüm fermanına dur denmeli! Düzenleme Genel Kurul’dan geçmeden derhal geri çekilmeli.”

Anka Haber Ajansı