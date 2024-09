Chp’li Dinçer: “Veliye Okul Temizletip, Öğrenciye Çöp Toplatıyorlar”

(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okullarda yaşanan temizlik ve hijyen sorununa dikkati çekerek, "Eğitimin kalitesizliği, değişen müfredat, atanmayan öğretmenler, öğrencilerin beslenmesi gibi birçok sorun varken, bir de okullarda temizlik sorunları ortaya çıktı" dedi.

CHP'li Semra Dinçer, Ankara’daki bir lisede derste olması gereken öğrencilere çöp toplatılmasına tepki gösterdi. Dinçer, şunları söyledi:

''Okullarımızda şu an hijyen ve temizlik sorunuyla karşı karşıyayız. Günlerdir birçok şikayet alıyoruz. Okullarımız pislik içinde. Çocuklarımız hijyenden uzak, sağlıksız koşullarda eğitim alıyor. Yeterli temizlik personeli olmadığı için okulları, sınıfları annelere, velilere temizletiyorlar. Veliler ellerinde kovalarla okul temizliyor ya da çöp topluyor. Ancak şimdi daha vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. Derste olması gereken öğrencilere, ders saatinde bahçede çöp toplatıyorlar. Ankara’nın göbeğinde, Milli Eğitim Bakanlığı’na 6 kilometre, TBMM’ye 2 kilometre uzaklıktaki bir lisede ders saatinde öğrencilere çöp toplatıldığına şahit olduk. Beden eğitimi dersinde olması gereken öğrenciler ellerine eldiven takıp, çöp torbası alıp bahçede çöpleri topluyor.

"Tarikatlara-cemaatlere değil, öğrencilere kaynak ayırın"

Buradan Milli Eğitim Bakanı’na sesleniyorum: Derste olması gereken çocuklarımız çöp toplarken hiç mi utanmıyorsunuz? Tarikatlarla, cemaatlerle protokoller imzalayıp onlara para aktaracağınıza okulların temizliği ile ilgilenmeniz gerekmiyor mu? Okul tuvaletlerinde sabun yok, kağıt havlu yok, tuvalet kağıdı yok. Peki bu tablonun sebebi ne? Tasarruf tedbirleri.

"Temizlik ve hijyenden tasarruf olmaz"

Okullarda temizlik personeli ve temizlik malzemeleri üzerinden tasarruf kabul edilemez. Bu dönem okulların temizlik görevlisi ihtiyacını karşılayan İŞKUR'un Toplum Yararına Program'ı değiştirildi. Tasarruf tedbirleri kapsamında temizlik personelinin İşgücü Uyum Programı'ndan karşılanmasına karar verildi. Bu programa göre, haftada üç gün ve azami 22,5 saat çalışma süresi öngörüldü. Geçen yıl temizlik görevlilerine 17 bin liralık asgari ücret veriliyordu. Ancak bu dönem ücret ayda 8 bin 447 lira olunca yeterli personel bulunamıyor. Tasarruf edecek yer kalmadı da her yerde tasarruf yaptınız da sıra okullara mı geldi. Siz saraylarda saltanat sürün, israfın her türlüsünü yapın diye vatandaş okul mu temizleyecek, öğrenciler çöp mü toplayacak? Bir an önce bu yanlıştan dönün. Bütün okullara yeterli sayıda temizlik personeli alımı yapın. Temizlik için gerekli olan tüm malzemeleri temin edin. Veliler ve öğrenciler sizin köleniz değildir."

Anka Haber Ajansı