Chp’li Gökçen’den Yargı Reformu Strateji Belgesi’ne Tepki: “Sonucu Koskoca Bir Sıfır”

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi’ni eleştirerek, “Erdoğan’ın yargı strateji belgesi, aynı uzayan yargılamalar gibi. Yılan hikayesine dönen uzun bir süreç, sonucu ise koskoca bir sıfır” ifadesini kullandı. Gökçen, "Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmadığı bir ülkede kimse adaletten bahsetmesin" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen, yaptığı yazılı açıklamada, “Adalet Bakanı’nın Temmuz ayından beri ‘geldi gelecek’ diye açıklamalar yaptığı Yargı Reformu Strateji Belgesi, 6 aylık gecikmeyle açıklandı. Adaleti savunanları hedef alan bir açıklamayla Erdoğan, yargıya ve adalet bekleyen vatandaşlara bir kez daha parmak salladı. Yani Erdoğan’ın yargı strateji belgesi, aynı uzayan yargılamalar gibi. Yılan hikayesine dönen uzun bir süreç, sonucu ise koskoca bir sıfır” ifadesini kullandı. Gökçen, şunları kaydetti:

"Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmadığı bir ülkede kimse adaletten bahsetmesin"

"Anayasayı hedef alanların, kendi yaptıkları anayasaya bile uymayanların demokrasiden ve yeni bir anayasadan bahsetmeleri abesle iştigal. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmadığı bir ülkede kimse adaletten bahsetmesin. Gencecik hakim adaylarının, yazılı sınavlarda yüksek puan almalarına rağmen şaibeli mülakatlarda elendikleri bir ülkede kimse adaletten bahsetmesin. Vatandaşların adalet ararken torpil ve kayırmayla karşılaştıkları bir ülkede kimse adaletten bahsetmesin. İktidar mensubu siyasetçilerin hakimi sürdüklerini itiraf ettikleri bir ülkede kimse adaletten bahsetmesin. Her gün gazetecilerin hedef alındığı, her gün bir belediyeye hukuksuz operasyonlar yapıldığı, her partiden siyasetçinin yargı sopasıyla tehdit edildiği bir ülkede kimse yargı reformundan bahsetmesin."

Anka Haber Ajansı