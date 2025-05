Chp'li Gürer Çiftçilerle Buluştu: "Bu Fiyatlarla Hayvancılığı Sürdürebilmeleri Mümkün Değil"

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiftçiler ile bir araya geldi. Gürer, tarım sektöründeki krizin sürdürülemez hale geldiğini belirterek, "Bu fiyatlarla hayvancılığı sürdürebilmeleri mümkün değil. Bunun yanı sıra çiftçilik de yapıyorlar, farklı ürünler ekiyorlar. Girdi maliyetler arttığı için her yıl aldıkları ürünlerinin fiyatı katlanıyor aynı şekilde ürettikleri ürünlerin fiyatları artmıyor" ifadesini kullandı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiftçileri ziyaret ederek yaşadıkları sorunları dinledi.

“Ahırlar boş, yem üretilemezse hayvancılık sürdürülemez”

Çiftçilik yapmadan hayvancılığın sürdürülemez noktaya geldiğini belirten Gürer, “Ülkemizde hayvancılık yapanların, çiftçilik yapmıyorsa ahırlarını boşalttı. Yalnızca ahır var, hayvan varsa mutlaka kaba yemini kendi üretmek zorunda. Kendi üretmezse dışarıdan aldığı yemle hayvancılığın sürdürülebilirliği yok. 12 ay boyunca hayvana yem vermek durumundalar. Yonca, bazı bölgelerde 13 bin 500 liraya kadar ton fiyatı çıkmış durumda. Çiftçi ise hayvanı varsa kendi emeğini katmadan daha uygun fiyatta yonca üretmeye çalıştıkları için kısmen daha uygun fiyatla maliyeti sağlıyorlar” dedi.

“Her şey zamlandı, çiftçi borçla üretim yapıyor”

Gürer, hayvancılıkla uğraşan üreticilerin yalnızca kaba yem değil, süt yemi ve mazot fiyatları nedeniyle büyük sıkıntı yaşadığını belirtti. Tarımda karşılaşılan zararlılar ve hastalıkların da maliyeti artırdığını ifade eden Gürer, tarım ilaçlarının kullanımının zorunlu olarak arttığını ancak bu kalemlerin her yıl zamlandığını söyledi. Üreticinin artan maliyetlerle baş edemez hale geldiğine dikkati çeken Gürer, “Bu fiyatlarla hayvancılığı sürdürebilmeleri mümkün değil. Bunun yanı sıra çiftçilik de yapıyorlar, farklı ürünler ekiyorlar. Girdi maliyetler arttığı için her yıl aldıkları ürünlerinin fiyatı katlanıyor aynı şekilde ürettikleri ürünlerin fiyatları artmıyor. Sattıkları ürün ya da hayvan fiyatı gidere göre artmayınca da her yıl zarara giriyorlar. Krediyle çiftçilik yapıyorlar. Sulama suyu, gübresi, ilacı, tohumu, mazotu, işçilik fiyatları olarak artıyor. Traktörler mazotla çalışıyor, mazottaki her artış çiftçiye doğrudan yansıyor. Yeterli desteği de alamadıkları için çiftçilik yapanlar, çiftçi refahı dediğimiz aileleriyle mutlu bir yaşamı sürdürme olanağına sahip değiller. Bunun yansıması olarak da ülkemizde çiftçi sayısı azalıyor. Arazi sayısı el değiştiriyor. Eğer ürettiği üründen para kazanmazsa kapıya bir de icra geliyor” dedi.

"ÖTV’yi KDV’yi kaldırın, destek vermeyin”

Gürer, çiftçilerin vergi yüküne dikkati çekerek "Saman 4 bin 500 lira, yonca 13 bin 500 lira. Geçen sene burada 7 liraydı. Ben Konya’da gördüm, bu yıl 8 liraya mal etmişler ama nakliye binince İzmir’e 13 bin 500 liradan sevkiyat yaptıklarını söylediler. Gübre 2 bin 140 liraydı, şimdi 29 bin lira olmuş. Yıllık mazotta 4,5 milyar litre kullanılıyor. Bütçeden mazot için ayrılan 20 milyar liralık bir destek var çiftçiye. Oysa ÖTV ve KDV olarak çiftçilerden 60–65 milyar lira alınıyor. Biz de diyoruz ki: çiftçiden mazotta ÖTV’yi, KDV’yi kaldırın; destek vermeyin” dedi.

"Hayvancılık yapan sayısında da azalma var."

Sadık Çiftçi yaşadıkları sıkıntıyı şöyle ifade etti:

"Şu an durum kötü. 2 yıldır sorun yaşıyoruz. Hayvanlarımızı da satamıyoruz. Sabahtan beri yaklaşık 10 tane tüccar aradık, 3 tane düve satacağız, satamadık. Düvelerimiz de gebe, şu an satacağımız düveler 6 veya 7 aylık gebe. Satamadık yani. Hayvanı satıp onu diğer masraflarda kullanmak istiyoruz ama alanda yok. Yaptığımız masrafa uygun bir fiyat istiyoruz ama o fiyatı veren yok. Herkes ölü fiyat veriyor. Hayvancılık yapan sayısında da azalma var. Kredili kullanıyoruz, bankaya borcumuz var. Şimdi yonca yetiştireceğiz. Kendi hayvanımız için üretiyoruz, piyasaya satmıyoruz. Yani hayvancılık yapan eğer kendi yemini yetiştirmezse sürdüremez. Traktörümüz 60 litre, 2 bin 500 liraya doluyor. Bundan 5 yıl önce 300–400 liraya doluyordu. Bu kadar arttı. Gübre alacağız, kart çekiyoruz. Üretici kartı olmasa bu çiftçiler çiftçilik yapamayacak. Dönüm başı 150 lira destek veriyorlar."

Anka Haber Ajansı