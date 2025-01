Chp'li Gürer: "durum Çok Vahim, Binlerce Ton Patates Çürümeden Kamu Satın Alıma Bir An Önce Başlamalıdır”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'nin Çiftlik ilçesinde patates üreticilerinin yaşadığı sıkıntıları yerinde inceledi. Bu yıl üreticinin patatesini 6 lira civarında olan maliyetine bile satamadığını belirterek Gürer, “Durum çok vahim, binlerce ton patates çürümeden kamu satın alıma bir an önce başlamalıdır” dedi.

(NİĞDE)- CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'nin Çiftlik ilçesinde patates üreticilerinin yaşadığı sıkıntıları yerinde inceledi. Bu yıl üreticinin patatesini 6 lira civarında olan maliyetine bile satamadığını belirterek Gürer, “Durum çok vahim, binlerce ton patates çürümeden kamu satın alıma bir an önce başlamalıdır” dedi.

CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi Ömer Fethi Gürer, Niğde'nin Çiftlik ilçesinin Bozköy, Azatlı ve Yeşilgölcük kasabalarını ziyaret ederek patates üreticilerinin sorunlarını dinledi. Üreticiler, devletin ellerinde kalan patatesleri satın almasını talep etti.

Bu yıl Niğde bölgesinde 1 milyon ton patates üretildiğini belirten Gürer, “Patateste üreticisi için tehlike çanları çalmaya başladı. 2024 yılında Niğde bölgesinde 1 milyon ton patates yetişti. Bu patateslerin önemli bölümü tarlada satılırdı. Bu yıl tüccar gelmedi. 6 lira civarında maliyeti olan patatesi tüccar gelmeyince çiftçi de depolamak zorunda kaldı. Havalar iyi gidiyor. Havalar iyi gidince patatesin 1-2 aylık ömrü kaldı. Toprak Mahsulleri Ofisi veya Tarım Kredi Kooperatifi alıma girmezse bir süre sonra bu patatesler çöp olacak. Çiftçilerimiz diyor ki, ‘Üretim maliyeti 6 lira, makul kâr versin devlet gelsin şu patatesi alsın, bizi kurtarsın.’ Çünkü patateste artık yavaş yavaş mevsimin de etkisiyle değişim başlamak üzere” dedi.

Patates üreticisi Hanifi Ceyhan ise borç yükünün altından kalkamadığını dile getirerek, “Bu patatesin maliyeti bana 7-8 lira. Diğerlerinin biraz daha düşük olabilir ama ben tonaj da alamadım. Ondan dolayı 7-8 liradan fazla maliyeti var bana. Bankaya da borcum var, 2 milyon borcum varken tekrar çektim, onu kapattım. Buradan patates satıp da 1 liraya bir kilo ürün satıp borcumu ödeyemedim. Sadece bir bankadan çektim, diğer bankaya yatırdım. Borcum benim 2 liraysa 4 liraya çıktı” şeklinde konuştu.

"Şu anda çiftçimiz çok zor durumda"

Çiftlik Belediye Başkanı Arif Çakıl, üreticilerin yaşadığı sorunları şöyle anlattı:

“Herkesin deposunda patates kaldı. Şimdi herkes borçla borç kapatmaya çalışıyor. Yani patatesini satamadı, deposunda patates var. Ama patatesi 1-2 liradan alıyorlar. Ona da 2 aylık çek veririz diyorlar, 4 aylık çek veririz diyorlar. Bizim bölgemizin tek geçim kaynağı patates, başka geçim kaynağımız yok. Herkesin patatesi içler acısı durumda. Bu 1-2 ay içinde depolardan da çıkmazsa çürümeye başlayacak, sinek yapmaya başlayacak. Bir de bunu depodan çıkartma maliyetimiz olacak. Şu anda çiftçimiz çok zor durumda. Buna devletimiz bir destek olmalı. Maliyeti 6 lira ise çok ufak bir kâr vererek çiftçimizden bunu alması gerekiyor. Çiftçimiz çok zor durumda.”

Üretici Ercan Aslan ise zarar etme pahasına düşük fiyatla satış yapmaya razı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Benim de patatesim öylece duruyor. Kâr istemiyoruz aslında. 6 liraya mal ettik, devlet 7 liraya alsın demiyoruz. Şu anda benim patatesi devlet 3 liradan alsa veririm. Daha çok zarar etmemek için 3 liradan veririm. Şu an ben o durumdayım. Eğer devlet bugün gelip ‘Benden patatesini alacağız’ derse 3 liradan razıyım.”

"Vatandaşın durumu içler acısı"

Azatlı Belediye Başkanı Mehmet Akpınar da durumun vahametini şu sözlerle dile getirdi:

“Azatlı'da da patates üretimi var. İlçemizde gördüğünüz gibi depolar patates dolu. Azatlı da aynı durumda. Vatandaş sanki zıpkın yemiş gibi buruşmuş vaziyette. Çünkü markete gidemiyor, bakkala gidemiyor, alışveriş yapamıyor. Piyasa işler acısı. Memleketimizin geçim kaynağı da patates olduğu için ben vatandaşa gerçekten üzülüyorum. Vatandaşın durumu içler acısı. Görüyorum, kahveye giremiyorlar”dedi.

Gürer, büyük şehirlerde patatesin kilosunun 20-25 lirayı bulduğunu hatırlatarak, “Burada üreticimiz diyor ki, ‘Ben kârdan vazgeçtim, yarı fiyatına patatesi vereceğim.’ Yetkililer duysun, Sayın Bakan duysun. Çiftçimizin içinde bulunduğu durum bu. Çiftçimiz diyor ki, ‘Ben zarar ettim. En azından zararımın yarısını olsun çıkarayım, gelsin alsınlar. Benim zararımı yarısını karşılasınlar. Yoksa ekim de yapacağım’ diyor” şeklinde konuştu.

İl Genel Meclisi Üyesi Levent Öcal ise 2022 yılında yaşanan benzer sorunların yaşandığını belirterek, “Patates bu yıl para etmedi. Çiftçi perişan halde. Maliyeti 6 lira olan patatesi 3 liraya, 4 liraya verecek çiftçi var. Burada aynı 2022'de olduğu gibi tekrardan devletimizin bu patatesi bir piyasa bulup Tarım Kredi aracılığı ile alınmasını istiyoruz” diye konuştu.

"6 liraya mal ettiği patatesi şu an herkes 3 liraya, 3,5 liraya vermek istiyor"

CHP Çiftlik İlçe Başkanı Mevlüt Temur ise hava şartlarının patatesin dayanıklılığını sınırladığını belirterek, “Patates depolarda bu hava şartlarında 45-50 gün, en fazla 2 ay dayanır. Hava şartları biraz soğuk olursa 2,5 ay dayanır. Zaten şu an sineklenme ve çillenme patates de başladı. Şu an milletin tek derdi, patatesi 6 liraya mal etmesine rağmen patatesin elinde kalıp karşılığında 1 lira dahi alamamaktan korktuğu için 6 liraya mal ettiği patatesi şu an herkes 3 liraya, 3,5 liraya vermek istiyor. Ama maalesef alan yok” şeklinde konuştu.

"Sayın Bakan, ne olacak bu patatesin hâli?"

Gürer, patatesin depolarda çürümeye başlaması durumunda hem çevre kirliliği hem de ekonomik kayıpların yaşanacağına dikkat çekerek, “Bu depodaki patatesin çöp olması durumunda buradan çıkarılması da sorun. Ayrıca çevre felaketine de neden olabilir. Aşırı bir sineklenmeye neden oluyor. Onun için bir an önce patatesle ilgili iktidar bu sesleri duymalı ve patatesi almalı. Biraz evvel farklı kasaba ve köylerimize gittik. Gören herkes, ‘Ne olacak bu patatesin hâli’ diyor. Sayın Bakan, ne olacak bu patatesin hâli” dedi.

