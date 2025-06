Chp’li Kış: “Bugün Verilen 4 Bin Liralık İkramiyeyle Ancak Bir Buçuk Gram Altın Alınabiliyor”

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, “2018’de bin liraya 6 gram altın alıyordu emekli. Bugün verilen 4 bin liralık ikramiyeyle ancak 1,5 gram altın alınabiliyor. Emeklinin cebinden tam 4,5 gram altın eksildi. Bu tablo, ikramiye artmadı; emeklinin hakkı her yıl eridi, tükendi demektir” dedi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, emeklinin bayram ikramiyesinin yıllar içinde yaşadığı büyük erimeyi gündeme taşıdı. Kış, 2018 yılında bin lira bayram ikramiyesiyle 6 gram altın alınabilirken, bugün aynı 6 gram altını alabilmek için 25 bin 200 liraya ihtiyaç olduğunu söyledi. Kış, “2018’de bin liraya 6 gram altın alıyordu emekli. Bugün verilen 4 bin liralık ikramiyeyle ancak 1,5 gram altın alınabiliyor. Emeklinin cebinden tam 4,5 gram altın eksildi. Bu tablo, ikramiye artmadı; emeklinin hakkı her yıl eridi, tükendi demektir” dedi.

Kış, iktidarın ‘bayram ikramiyesini artırdık’ söylemine de sert tepki göstererek şunları söyledi:

“4 bin lira ikramiye demek; emekliye kuru rakamlarla umut satmak demek. Bugün 6 gram altına ulaşmak için emeklinin alması gereken ikramiye 25 bin lira olmalıydı. Verilen 4 bin lira ise, enflasyon ve kur artışı karşısında sadece bir teselli ikramiyesi. Emekli, en temel bayram ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale getirildi.”

“Emeklinin bayramı borçla geçiyor, huzuru kaygıyla bölünüyor”

Kış, yalnızca ikramiye üzerinden değil, hayat pahalılığına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Gıda enflasyonunun yıllık yüzde 70’leri aştığı, kiraların büyükşehirlerde 30 bin lirayı bulduğu bir ortamda emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılamasının imkânsız hale geldiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün bir emekli, aldığı maaşla pazara dahi çıkamıyor. En temel gıda ürünlerine, et-süt gibi hayvansal gıdalara erişimi kalmadı. Kirası asgari ücretin üzerine çıkmış evlerde yaşayan milyonlarca emekli var. İktidar hâlâ büyüme masalları anlatıyor ama emeklinin bayramı borçla geçiyor, huzuru kaygıyla bölünüyor.”

Kış, son bir yılda özellikle temel tüketim maddelerindeki fiyat artışlarına da dikkati çekerek, “Bir kilo peynirin fiyatı 400 lirayı buldu, bir kilo et 600 lirayı geçti. Bugün bir emekli torununa harçlık veremiyor, bayramda yeni bir ayakkabı alamıyor” dedi.

“Emeklinin cebinden 21 bin lira çalındı”

Emeklinin alım gücündeki erimeyi somut rakamlarla anlatan Kış, 2018’deki bin liralık ikramiye ile alınabilen 6 gram altının bugün ancak 25 bin 200 liraya ulaşabildiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

“Bugün 4 bin lira ikramiye veriliyor ama emeklinin gerçek kaybı 21 bin lirayı buluyor. Bir bayramda emeklinin cebinden 21 bin lira çalındı. Bu sadece maddi değil, manevi bir kayıptır. Bayram sofralarında eksilen umut, torunlara uzanamayan eldir bu kayıp.”

“Emeklinin bayramı kâğıt üstünde güzel gözükebilir ama gerçekte her şey pahalı”

Emeklilere yapılan artışların gerçek hayat pahalılığı karşısında hiçbir anlamı kalmadığını vurgulayan Kış, iktidarı emeklilerin kayıplarını telafi etmeye çağırarak şöyle konuştu:

“Kâğıt üstünde büyüyen ikramiyelerle övünenler, çarşıya pazara çıksın, marketlerde etiketlere baksın. Emeklinin bayramı kâğıt üstünde güzel gözükebilir ama gerçekte her şey pahalı, her şey ulaşılmaz. Bayramda et pişiremeyen, torununa şeker alamayan emekli, bu ülkenin utanç tablosudur. 4 bin lirayı başarı gibi sunan anlayış yerine, 25 bin liralık kaybı telafi edecek adil bir sosyal politika izlenmelidir”

