Chp'li Kış: “Türkiye’de Her Haneye Bir İcra Dosyası Düşüyor”

(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Türkiye’nin ciddi bir ekonomik çöküş yaşadığını ve vatandaşın bu krizin bedelini ağır ödediğini belirterek, "Her haneye ortalama bir icra takibi düşüyor artık. Bu ülke, icra memurlarının gölgesinde yaşamaya mahkûm edilemez" dedi. Kış, "19 Mart darbesiyle başlayan yeni dönem, halkı daha fazla borca, Merkez Bankasını dövize, iktidarı ise çaresizliğe mahkûm etti. Rezervler eriyor, icra dosyaları kabarıyor, borç-faiz çarkında dönen bir millet yaratıldı" ifadesini kullandı.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, yaptığı yazılı açıklamada, "Arka kapıdan döviz satan bir Merkez Bankası var. Şeffaflık sıfır, güven sıfır. Bu milletin alın teri, Erdoğan’ın ‘piyasa görüntüsü kurtarma’ uğruna heba ediliyor. Rezervler eritiliyor, Yoksulluk sınırı 80 bin liraya dayandı. Asgari ücret 22 bin lira! Emekli sabahın ayazında ucuz simit kuyruğuna giriyor, ama Saray hâlâ lüksünden ödün vermiyor. 19 Mart darbesiyle başlayan yeni dönem, halkı daha fazla borca, Merkez Bankasını dövize, iktidarı ise çaresizliğe mahkûm etti. Rezervler eriyor, icra dosyaları kabarıyor, borç-faiz çarkında dönen bir millet yaratıldı" dedi. Kış, şunları kaydetti:

“Türkiye artık bir icra ülkesine dönüşmüş durumda”

"Türkiye bugün borçla dönen, borçla ayakta kalmaya çalışan bir toplum haline getirildi. Bankalara, finans kuruluşlarına, varlık yönetim şirketlerine ve TOKİ’ye olan toplam bireysel borç 4 trilyon 557 milyar lirayı buldu. Sadece 18-25 Nisan haftasında bu borç 66 milyar lira arttı. Vatandaş, kredi kartıyla market alışverişi yapıyor, ihtiyaç kredisiyle fatura ödüyor. Halkın yaşamı borç-faiz sarmalına teslim edildi. Yılın ilk dört ayında icra dairelerine tam 3 milyon 448 bin yeni dosya geldi. Toplam derdest dosya sayısı ise 23 milyon 329 bine ulaştı. Her haneye ortalama bir icra takibi düşüyor artık. Bu ülke, icra memurlarının gölgesinde yaşamaya mahkûm edilemez.

2025 yılı başından bu yana bankalarca icraya verilen bireysel kredi ve kart borçlarında 50 milyar liralık artış yaşandı. Resmî icra takibi altındaki bireysel borç toplamı şu an 161,5 milyar lira. Ancak varlık yönetim şirketlerine devredilen ve kamuoyundan gizlenen borçlar da eklenince 221 milyar liralık bir batık borç havuzundan söz ediyoruz.

Saray’dakiler lüks içinde yaşarken, yurttaşlar borçla nefes almaya çalışıyor. Bankalar ilk çeyrekte 216 milyar lira net kâr açıklarken, vatandaşın ödediği faiz sadece üç ayda 266 milyar lirayı aştı. Bu yıl toplam faiz ödemesinin 1,3 trilyon liraya çıkacağı tahmin ediliyor. AKP iktidarı halkı değil, bankaları büyütüyor. Faizle, borçla, icra ile yönetilen bu düzene karşı çıkıyoruz.

Türkiye artık bir ‘İcra ülkesine dönüşmüş durumda. Bu planlı bir yoksullaştırma politikasıdır. AKP iktidarı halkı değil, bankaları büyütüyor. CHP olarak bu borç düzenine teslim olmayacağız.

"Ekonominin başında Şimşek değil tek adam var"

Mehmet Şimşek’in görevi yalnızca vitrin süslemek. Gerçek kararları Erdoğan veriyor, Şimşek ise bu yıkımın uygulayıcısı oluyor. Faiz artışları, sıkı para söylemleri, ‘rasyonel zemin’ masalları… Bunların hiçbiri döviz talebini durdurmadı, dolarizasyonu engellemedi. Hâlâ arka kapıdan döviz satılıyor, hâlâ gerçekleri gizleyen bir anlayış hâkim. Ekonominin başında Şimşek değil; tek adam var.

“TÜİK rakamları gerçeği gizleyemez, işsizlik rakamlara sığmaz oldu”

İş bulmaktan umudunu kesenler, eksik çalışanlar yok sayılıyor. Gerçek işsizlik oranı yüzde 28,8. Her üç kişiden biri işsiz ya da umutsuz. Bu tablo, AKP’nin beceriksizliği değil, bizzat uyguladığı çöküş politikalarının sonucudur. Bağımsız araştırma grubu ENAG’a göre Nisan ayında enflasyon aylık yüzde 4,46, yıllık ise yüzde 73,88. TÜİK’e göre ise bu oranlar aylık yüzde 3,00, yıllık yüzde 37,86. Aradaki fark tam 36 puan! Gerçek hayatla açıklanan rakamlar birbirini tutmuyor. Pazarda, mutfakta yaşanan yangın TÜİK verilerine yansımıyor. Emekli, memur, asgari ücretli, sabit gelirli herkes bu sahte rakamların altında eziliyor. İktidar rakamlarla oynayarak krizi gizlemeye çalışıyor ama gerçekler her sofrada, her market fişinde, her boş cüzdanda kendini açıkça gösteriyor. Bu ülkede artık ne enflasyon gerçek, ne de istatistik. TÜİK, sarayın propaganda bültenine dönüştürülmüş durumda.

“Bu düzenin adı saray ekonomisi”

Erdoğan ve Şimşek ikilisi, ülkeyi rasyonel ekonomi değil; rant, baskı ve göstermelik vitrin politikalarıyla yönetiyor. 55 milyar doları yakan, milyonları borç batağına sürükleyen, halkı açlık sınırına hapseden bu düzen artık sürdürülemez. CHP olarak biz; adaletli, üretime dayalı, halktan yana bir ekonomik düzeni kurmakta kararlıyız."

Anka Haber Ajansı