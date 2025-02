Chp'li Ömer Fethi Gürer: "Ödenemeyen Borçlarda Altı Haftada 20 Milyar Lira Artış"

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Her kesimle görüşüyoruz. Uygulanan ekonomik politikalardan memnun olanların sayısı her gün azalıyor. Umutları azalmış. Düşük maaş, sürekli ürünlere zam ve arkası kesilmeyen vergi artışları her kesime olumsuz yansıyor. Veriler, ekonomide sorunların devam ettiğini gösteriyor" dedi.