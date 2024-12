Chp'li Salıcı'dan Silivri Ziyareti: "Onlar İçerde Umutlarından Ve Morallerinden Bir Şey Kaybetmiş Değil"

Görevden alınan ve yerine kayyum atanan tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile Gezi davası hükümlüsü milletvekilliği düşürülen Can Atalay ve Tayfun Kahraman’ı Silivri Cezaevi'nde ziyaret eden CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, "Bu ülkede her şey yoluna girene kadar biz mücadelemizi vermeye devam edeceğiz. Hukuk olmadığı sürece, bu ülkede tek adam rejimi hüküm sürdüğü sürece ne normalleşmeden bahsetmek mümkün ne de Türkiye’de hayatın normalleşmesinden bahsetmek mümkün” dedi.

(İSTANBUL) - Görevden alınan ve yerine kayyum atanan tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile Gezi davası hükümlüsü milletvekilliği düşürülen Can Atalay ve Tayfun Kahraman’ı Silivri Cezaevi'nde ziyaret eden CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, "Bu ülkede her şey yoluna girene kadar biz mücadelemizi vermeye devam edeceğiz. Hukuk olmadığı sürece, bu ülkede tek adam rejimi hüküm sürdüğü sürece ne normalleşmeden bahsetmek mümkün ne de Türkiye’de hayatın normalleşmesinden bahsetmek mümkün” dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atanmasına karşı başlatılan nöbete katılan CHP İstanbul Milletvekili Salıcı, nöbetin ardından Silivri Cezaevi’nde Ahmet Özer, Can Atalay ve Tayfun Kahraman'ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından cezaevi kapısında açıklama yapan Salıcı, şunları söyledi:

''Silivri Cezaevinde, Esenyurt’un seçilmiş belediye başkanı Ahmet Özer, Hatay Milletvekili Can Atalay ve Tayfun Kahraman ile görüştüm. Üçü de iyi, üçü de moralli, üçü de haksız bir meseleden dolayı şu anda tutuklu veya hükümlü. Türkiye’nin demokrasi içinde yönetilen bir ülke olması için dışarıda verilen mücadeleye kendileri de bulundukları yerden katkı sunmaya devam ediyorlar. Türkiye’nin insan haklarına bağlı, demokratik, sosyal, laik bir hukuk devleti olabilmesi için bunun mücadelesini veren herkese selamlarını gönderiyorlar. Onlar içerde umutlarından ve morallerinden bir şey kaybetmiş değil. Dışarıda verilen mücadelenin de aynı şekilde umutlu ve güçlü olması gerektiği konusunda anlayış birliği içindeler.

"Bu arkadaşlarımızı içerden çıkartacağız"

Gezi bu ülke için çok kıymetli bir şeydi. Gezi sürecinde ben Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul il Başkanıydım ve Gezi sürecinde demokratik hakkını kullanan bütün yurttaşlarımız, ülkede yaşam tarzları için kendi söz hakları için ötekileştirilmemek için sokağa çıkıp gereken mücadeleyi verdiler. Bugün Tayfun Kahraman, Can Atalay ve başka arkadaşlarımız hapisteler. Bu ülkede her şey yoluna girene kadar, bu mücadele başarıya ulaşana kadar biz mücadelemizi vermeye devam edeceğiz. Hukuk olmadığı sürece, kanunun egemenliği olmadığı sürece bu ülkede tek adam rejimi hüküm sürdüğü sürece ne normalleşmeden bahsetmek mümkün ne de Türkiye’de hayatın normalleşmesinden bahsetmek mümkün. Biz bu mücadeleyi her birlikte verip, bu arkadaşlarımızı içerden çıkartacağız ve bunun içinde hep birlikte yol yürümeye devam edeceğiz.''

