Chp'li Saltuk Deniz, Rize’de Bazı Kurum Müdürlerinin Akp Rize İl Başkanlığını Ziyaret Etmesine Tepki Gösterdi

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, Rize Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Selim Köse ile İş- Kur Rize İl Müdürü Hasan Kiraz’ın AK Parti Rize İl Başkan Yılmaz Katmer’i ziyaret etmesine tepki gösterdi. Deniz, "Artık bu kadar çok devleti çökertmenin, bu kadar çok her şeyi laçkalaştırmanın bir mantığı olamaz" dedi.

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE)- CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, Rize Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Selim Köse ile İş- Kur Rize İl Müdürü Hasan Kiraz’ın AK Parti Rize İl Başkan Yılmaz Katmer’i ziyaret etmesine tepki gösterdi. Deniz, "Artık bu kadar çok devleti çökertmenin, bu kadar çok her şeyi laçkalaştırmanın bir mantığı olamaz" dedi.

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, Rize Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Selim Köse ile İş- Kur Rize İl Müdürü Hasan Kiraz’ın AK Parti Rize İl Başkan Yılmaz Katmer’i ziyaret etmesine tepki gösterdi. Saltuk Deniz, şunları söyledi:

“Bizde bekliyoruz madem bir Kamu hizmeti ya da bir görev yapacaklar tüm partilere eşit olarak davranmaları gerekir ama ben ona da katılmıyorum. Bir partinin temsilcisi kamu kuruluşlarını ziyaret edebilir ama kamu kuruluşlarındaki insanların gidip parti ziyaretleri ne kadar doğrudur ayrıca tartışılması gereken bir konu. Hele ayağının tozuyla daha nefes almadan gidip bir AKP İl Başkanlığı'nı ziyaret etmesi hani ‘hayaldi gerçek de oldu’ derler ya biz de Türkiye'de AKP döneminde o kadar çok şeyle karşılaşıyoruz ki. Diyelim ki o arkadaş AKP il başkanı değil de Cumhuriyet Halk Partisi il başkanını ziyaret etseydi acaba sonu ne olabilirdi onu da bence tartışmak gerekiyor. Bu durumlara artık gülüyoruz yani hangisinden bahsedelim hangi şeyden bahsedelim neyi anlatalım ya siz bu sonuçta kim olursa olsun bu devletin bir sürekliliği vardır dersiniz bu devletin yeter artık bu kadar çok devleti çökertmenin, bu kadar çok her şeyi laçkalaştırmanın bir mantığı olamaz. Varlığını sürdürmesini kurumsal kimliğini korumayı istersiniz. Her şeyin, her şeyi bir bozulmuş olduğu bir sistemde, şimdi konuşurken de kelimeleri doğru tartışıyoruz başımıza ne gelecek belli değil Türkiye’de bu konuşmamız bitmeden de hakkımıza soruşturma açabilirler onun için de tedbirli olmak lazım ama ne yaparlarsa yapsınlar sonuçta gidecekler sonuçta AKP hükümeti gidecek, Sonuçta Recep Tayyip Erdoğan da gidecek, herkes gidecek Türkiye yeniden eski demokratik yönetim tarzına gelecektir.''

"Nezaket ziyareti"

İŞ-Kur Rize İl Müdürü Hasan Kiraz, Yılmaz Katmer’e ziyaretİN amacının "'nezaketen'" olduğunu belirterek, "Daha önce bize ziyarette bulunan AK Parti İl Başkanı Yılmaz Katmer’e karşı nezaket ziyaretinde bulundum. Kesinlikle AK Parti'nin istişare toplantısına katılıp herhangi bir konuda bilgi aktarmadım sadece sıradan bir nezaket ziyaretidir'" dedi.

Anka Haber Ajansı