Chp'li Sarıbal: "Saray İktidarı Hayvancılığı Bitirmeye Yeminli. 12 Milyar Dolar Ödendi, Yetmedi"

CHP Milletvekili Orhan Sarıbal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Et ve Süt Kurumu’na damızlık hayvan ithalatı yapma yetkisi verilmesine ilişkin açıklama yaptı. Sarıbal, "Saray iktidarı hayvancılığı bitirmeye yeminli. 12 milyar dolar ödendi, yetmedi" dedi.

Sarıbal, 2021 yılından itibaren Türkiye’deki hayvan varlığının 6,6 milyon baş azaldığını belirterek, 2024 yılı itibarıyla sadece canlı hayvan ve kırmızı et ithalatına 1 milyar dolar harcandığını, buna rağmen et fiyatlarındaki artışın engellenemediğini ve halkın ucuz et yiyemez hale geldiğini söyledi.

2024 yılı itibarıyla Türkiye’nin 423 bin baş canlı hayvan ve 81 bin ton kırmızı et ithal ettiğini, bu ithalata 1 milyar 235 milyon dolar yani 39 milyar TL ödendiğini belirten Sarıbal, et fiyatlarının hala yüksek olduğunu vurguladı. Sarıbal, ithalatla Güney Amerika’daki Uruguay ve Brezilya gibi büyük sığır işletmeleri ve Avrupa’daki büyük şirketlerin kazandığını belirtti. Sarıbal, ayrıca 2024 yılı itibarıyla Türkiye’ye 50 bin baş küçükbaş hayvan ithal edilirken, bu hayvanların yaklaşık 43 binin Suriye’den geldiğine dikkati çekti. 2010 yılından bu yana 10,3 milyon baş canlı hayvan ve 419 bin ton kırmızı et ithalatı yapıldığını ve bunun karşılığında 12 milyar dolar ödendiğini hatırlatan Sarıbal, ithalatla kırmızı et fiyatlarının düşürülmediği gibi halkın ucuz et tüketemediğini söyledi.

Ayrıca, 2024 yılında et üretiminin, yapılan ithalata rağmen yüzde 11,7 oranında azaldığını ifade eden Sarıbal, “Taşıma suyla değirmenin dönmeyeceği defalarca ortaya çıkmasına rağmen bu kısır döngü sürdürülüyor. Sonuç olarak, hayvan varlığımız giderek azalıyor ve dışa bağımlılığımız artıyor” dedi.

Anka Haber Ajansı