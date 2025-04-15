Chp'li Tanrıkulu, Proje Okullarındaki Öğretmen Atamalarıyla İlgili Soru Önergesi Verdi

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, proje okullarındaki öğretmen atamalarıyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Tanrıkulu, "Görev yaptığı proje okulda başarılı bulunan, kıdemli ve deneyimli öğretmenlerin il emrine verilmesinin gerekçesi nedir? Bu uygulamanın pedagojik ve idari sonuçlarının Bakanlığınızca değerlendirildiği bir rapor hazırlanmış mıdır?" diye sordu.

(ANKARA) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, proje okullarındaki öğretmen atamalarıyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Tanrıkulu, "Görev yaptığı proje okulda başarılı bulunan, kıdemli ve deneyimli öğretmenlerin il emrine verilmesinin gerekçesi nedir? Bu uygulamanın pedagojik ve idari sonuçlarının Bakanlığınızca değerlendirildiği bir rapor hazırlanmış mıdır?" diye sordu.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Tanrıkulu önergede, 2014 yılında uygulamaya geçen "proje okul" uygulamasının, yıllar içinde Türkiye'nin en köklü ve akademik başarısı yüksek liselerini kapsayacak şekilde genişletildiğini, bunun, öğretmen ve yönetici atamalarında ise standart dışı bir uygulama alanı yarattığını belirtti.

Son olarak 22 Şubat 2025'te Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle "proje okul" tanımının kaldırıldığını, ancak 18 Mart 2025 tarihli Liseye Geçiş Sistemi (LGS) başvuru kılavuzunda bu kavramın yeniden kullanıldığını aktaran Tanrıkulu, bu durumun, hem hukuki hem de idari belirsizliklere yol açtığını kaydetti.

Tanrıkulu, 8 Nisan 2025 tarihinde sonuçları açıklanan "2025 yılı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme" süreciyle birlikte, birçok öğretmenin, mevcut görev yaptığı okuldan alınarak il emrine verildiğini ifade ederek, bu uygulamanın, kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandığını, atamaların objektif kriterlere dayanmadığı ve liyakat ilkesinin göz ardı edildiği yönünde ciddi eleştirilerin gündeme geldiğini aktardı.

"Görev yeri değiştirilen öğretmenlerin sayılarının illere göre dağılımı nedir?"

Sezgin Tanrıkulu, önergede şu soruları sordu:

"2024 yılında ve 2025 yılında 14 Nisan tarihi itibariyle proje okullarında görevliyken görev yeri değiştirilen öğretmenlerin sayılarının illere göre dağılımı nedir? 22 Şubat 2025 tarihli yönetmelik değişikliği ile "proje okul" tanımı kaldırılmışken, 18 Mart 2025 tarihli LGS başvuru ve sınav kılavuzunda bu ifadenin tekrar yer almasının gerekçesi ve hukuki dayanağı nedir? Proje okul kavramı hukuki dayanağı olmayan bir tanım ise, bu okullara öğretmen ve yönetici atamaları hangi mevzuata göre yapılmaktadır? 2025 yılı için yapılan öğretmen ve yönetici görevlendirme sürecinde hangi kriterler esas alınmıştır? Bu kriterler kamuoyuna duyurulmuş mudur? Görev yaptığı proje okulda başarılı bulunan, kıdemli ve deneyimli öğretmenlerin il emrine verilmesinin gerekçesi nedir? Bu uygulamanın pedagojik ve idari sonuçlarının Bakanlığınızca değerlendirildiği bir rapor hazırlanmış mıdır? Atama sürecinde öğretmenlerin kıdemi, hizmet süresi, akademik ve mesleki yeterliliği gibi nesnel ölçütlerin dikkate alınmadığı eleştirileri doğru mudur? Eleştiriler doğru ise söz konusu ölçütler neden dikkate alınmamıştır? Öğretmenlerin, idarenin keyfi uygulamaları sonucu okulundan alınmasının öğrenciler ve veliler üzerinde yarattığı olumsuz etkiler hakkında Bakanlığınızın yaptığı resmi değerlendirmenin özeti nedir?

"Bu keyfi atama süreçlerine ilişkin eleştirileri hakkında Bakanlığınızın resmi görüşü nedir?"

Türk Eğitim Sen ve Eğitim Sen başta olmak üzere sendikaların proje okullarında yaşanan bu keyfi atama süreçlerine ilişkin eleştirileri hakkında Bakanlığınızın resmi görüşü nedir? Proje okullarında öğretmen ve yönetici atamalarında şeffaflık sağlanması, liyakate dayalı objektif bir sistem kurulması ve mülakat süreçlerinin denetlenebilir olması yönünde bir düzenleme yapılması planlanmakta mıdır? Proje okullarında yaşanan bu atama krizi nedeniyle, LGS sürecindeki tercihlerin olumsuz etkilenebileceği yönündeki uyarılara karşı hangi önlemler alınmıştır? Proje okullara öğretmen atamalarının sınavla yapılması, yönetici görevlendirmelerinin de Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama Yönetmeliğine tabi olması yönünde bir yasal düzenleme yapılacak mıdır? Bu atama ve görevden alma işlemleri sırasında öğretmenlerin hizmet puanı, kıdemi ve performans değerlendirmeleri dikkate alınmakta mıdır?​ Proje okullarında görev yapan öğretmenlerin görev sürelerinin sona ermesiyle birlikte yapılan atamalarda, öğretmenlerin tercihleri ve uzmanlık alanları göz önünde bulundurulmakta mıdır?​"

Anka Haber Ajansı