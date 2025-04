Chp’nin 21’inci Olağanüstü Kurultayı… Özgür Özel: "demokraside Aslolan Milletin Kararına Saygıdır”

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart yerel seçimlerinde partisinin 47 yıl sonra birinci çıktığını, AK Parti’nin ise 23 yıl sonra ikinci parti olduğunu belirterek, “Demokraside aslolan milletin kararına saygıdır. Cumhuriyet Halk Partisi bu saygıyı duymuş, hatayı, kusuru kendisinde aramıştır. Kimin demokrat kimin olmadığına, kazandığında ne yaptığıyla değil kaybettiğinde ne yaptığına bakarak karar verilir. Biz bugün kazandığında nasıl davranan kaybettiğinde nasıl davranan bir anlayışı burada hep birlikte mahkum etmek üzere buradayız” ifadesini kullandı.

CHP’nin 21’inci Olağanüstü Kurultayı, Yenimahalle’deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapılıyor. Başkanlık Divanı’nın oluşturulmasının ardından kürsüye gelen Özgür Özel konuşma yaptı.

Özel, "Olağanüstü bir gündemde olağanüstü bir günde bu kurultay yapılmasın diye bir Cuma akşam üstü saat 16.59’da kayyım tebliğ etmek üzere kurulan kumpası boşa çıkarıp, bu kurultay yapılamasın diye Arena Salonu’na cevap süresini bekletip, kurultay ilanını boşa çıkarmaya çalışıp, bu kurultay yapılamasın diye yıllar önce kendi onayladıkları tüzüğe rağmen sabah tam 10.00’da hazirun olmazsa kurultayı yaptırmayız iptal ederiz hesaplarını boşa çıkarıp 81 ilden 973 ilçeden bir pazar sabahı buraya gelip tertemiz iradelerini lekelemeye çalışan kumpasçılara karşı CHP’nin tarihini, bugününü, yarınını, iradesini ve geleceğe yönelik olarak bu ülkenin teminatı olduğunun gerçekliğini tüm Türkiye’ye gösteren canım arkadaşlarım, sevgili yoldaşlarım hepiniz hoş geldiniz” ifadesini kulladı. Özel, şunları kaydetti:

"Cezaevlerinde tutulan gençlere merhaba"

“Rengini ay yıldızlı al bayrağımızdan alan, siyasi partilerle değilse de milletin kendisiyle milletin gönlünde ittifak yapan Türkiye İttifakına inananlara, sosyal demokratlara, milliyetçi demokratlara, liberal demokratlara, Kürt demokratlara, Türkiye’nin bütün demokratlarına merhaba. 19 Mart darbesine direnmek için sokaklara, meydanlara inen on milyonlara, hukuksuzca hapiste tutulan Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer'e, Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat’a, Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler’e, Şişli Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan’a, Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık’a, Silivri zindanlarında tutulan belediye meclis üyelerimize, Gezi davasında bugünlerde tekrar hak arayacaklar olursa onlara gözdağı olsun diye üç sefer beraat etmelerine rağmen, Gezi davasından hepimiz adına orada tutulan Bakırköy Kadın Cezaevi’ndeki Çiğdem Mater’e, Mine Özerden’e Silivri Cezaevi’ndeki Osman Kavala’ya, Can Atalay’a, canım kardeşim Tayfun Kahraman’a, diğer siyasi partilerden tutsak olan tüm siyasilere, genel başkanlara eş genel başkanlara ve Silivri Cezaevi’nde yatan yiğidime, aslanıma, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin seçilmiş başkanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir sonraki Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na merhaba. ‘Ekrem Başkan İstanbul’un iradesidir, benim irademdir’ diyen, yasak tanımayan, barikat tanımayan, engel tanımayan, kendi geleceklerine Türkiye’ye umut olan canım genç kardeşlerime, Silivri’de ve diğer cezaevlerinde tutulan genç kardeşlerimin her birine, onlardan ayrı analarının, babalarının her birine merhaba, yürekten merhaba, merhaba.”

"Çok partili demokratik rejimi inşa eden partidir"

Atatürk’ün partisine, Türkiye’nin bir sonraki Cumhurbaşkanına yönelik sivil darbe girişimine direndikleri bir dönemde CHP’nin 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın yapıldığını söyleyen Özel, “Bugün, 19 Mart başarısız darbe girişiminin bir ayağa olan, partimize kayyım atama planını bertaraf etmek, CHP’nin ne demek olduğunu cümle aleme göstermek için buradayız. CHP’nin onurlu delegelerinin sayısı tarihte görülmemiş bir teveccühle bir yılda yüzde 35 artan 1 milyon 900 bine ulaşan üyelerinin, yüreği bu salonda çarpan umudunu bize bağlayan milyonlarca vatandaşımızın gelecek hayallerini savunmak için buradayız. CHP kurucu iradedir, parti olma vasfının yanında, teba olmaktan çıkarıp eşit yurttaş yaptığı milyonların partisidir. Pek çok insan hakkını Batılı ülkelerden çok daha önce yurttaşlarına tanıyan bir partidir. Tüm yetkiler elindeyken istese tek parti olarak devam edebilecekten, çok partili demokratik seçimi demokratik seçimlerle ülkeyi tanıştıran, çok partili demokratik rejimi inşa eden partidir” ifadesini kullandı.

"Kimin demokrat olmadığına kaybettiğinde ne yaptığına bakarak karar verilir"

Özel, 31 Mart yerel seçimlerinde partisinin 47 yıl sonra birinci çıktığını, AK Parti’nin ise 23 yıl sonra ikinci parti olduğunu anımsattı. Özel, “Demokraside aslolan milletin kararına saygıdır. Cumhuriyet Halk Partisi bu saygıyı duymuş, hatayı, kusuru kendisinde aramıştır. Kimin demokrat kimin olmadığına, kazandığında ne yaptığıyla değil kaybettiğinde ne yaptığına bakarak karar verilir. Biz bugün kazandığında nasıl davranan kaybettiğinde nasıl davranan bir anlayışı burada hep birlikte mahkum etmek üzere buradayız” dedi.

Partilerinin hiçbir partiyle ittifak yapmadan Türkiye İttifakıyla girdiği seçimlerde aşılamaz denilen cam tavanı tuzla buz ettiğini yüzde 38 oyla birinci partisi olduğunu anlatan Özel, CHP Türkiye’nin 7 bölgesinde il belediyesi bulunan parti olduğunu vurguladı. Özel, "Ne oldu, Sivas'ın doğusunda yoksunuz diyenlere, ne oldu Ege’nin hiçbir ilinde yoksunuz diyecekbaşarıyı gösterdi ama bu sözü sarfedecek kibri göstermedi" diye konuştu.

O dönemde yaptığı konuşmalardaki birlik ve beraberlik vurgusunu anlatan Özel, kafasında bavullarını toplayıp gitmeye karar veren gençlerin umudu için burada olduklarını vurguladı.

Belediyelerinin aslanlar gibi çalıştığını söyleyen Özel, açılan kreşlere, anne kartlara, verilen burslara, gıda yardımlarına, kent lokantalarına, emekli evlerine değindi. Belediyelerin performanslarını ölçtürdüklerini, anket şirketlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önüne memnuniyet oranının 60.5 olarak ölçüldüğünü koyduğunu anlatan Özel, CHP'nin emin adımlarla iktidara doğru gittiğini onların da gördüğünü ifade etti.

"Büyük bir memnuniyetle takip ettik"

Sayısız miting yaptıklarını, 17 ayda 54 ile 215 ziyarette bulunduğunu, 9 ülkeye 13 yurt dışı seyahati gerçekleştirdiğini belirten Özel, "CHP’nin Türkiye’de yaşananlarla ilgili Türkiye'nin haklı tezlerini savunan ve Türkiyedeki yapılan yanlışlıkları demokrasi zemininde hatırlatan hem diplomatik hem iyi ilişkilere dayanan süreci hep birlikte yürüttük. Meydanları kitleleri üyelerimizi gençlerimizi sokağa, meydana, mitinge, eyleme hazırladık ve her geçen gün örgütümüzün bu kabiliyetinin hızla artmakta olduğunu, organizasyon yeteneğini hızla geliştirdiklerini, CHP'deki bu devinimin özellikle 18-25 arası gençlerin partiye dahil olma, üye olma sürecine inanılmaz bir ivme kazandığını büyük bir memnuniyetle takip ettik. Milletin sandıktaki mesajını doğru okumaya gayret ettik" diye konuştu.

