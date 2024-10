Chp’nin ‘Kırık Saçlı Kadınlar Özgürlüğe Yürüyor’ Hareketi İzmir Büyükşehir Meclisi’ne Taşındı

(İZMİR) – CHP İzmir İl Kadın Kolları’nın kadın ve çocuk cinayetlerine tepki göstermek amacıyla başlattığı “Kırık Saçlı Kadınlar Özgürlüğe Yürüyor” eylemi İzmir Büyükşehir Meclisi’ne taşındı. CHP’li meclis üyesi kadınlar bugün eylemin sembollerinden olan toplantıya “Güç Sende” yazılı tişörtleriyle katıldı.

Son dönemde artan kadın cinayetleri ve çocuk istismarlarının ardından CHP İzmir İl Kadın Kolları yaşanan katliamlara dikkat çekmek için ‘Kırık Saçlı Kadınlar Özgürlüğe Yürüyor’ eylemini başlatmıştı.

İzmir’in 30 ilçesinde gerçekleştirilecek eylemlerin ilki dün Selçuk ilçesinde yapılan yürüyüşle başlamıştı.

Öte yandan; CHP İzmir İl Kadın Kolları’nın başlattığı eylem, bugün gerçekleştirilen İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısına taşındı.

CHP’li kadın meclis üyeleri, eylemin simgelerinden olan ‘Güç Sende’ yazılı tişörtleri giyerek bugün Meclis Toplantısı’na katıldı. Toplantı öncesinde bir araya gelerek birliktelik pozu veren kadınlar, yaşanan katliamlara karşı bir kez daha ses yükseltti.

Gültepe: “Bizi susturmak artık bu saatten sonra mümkün değil”

Konuya ilişkin konuşan CHP’li Meclis Üyesi Hacer Taş Gültepe, kadınların artık geri adım atmayacaklarını belirterek şunları söyledi:

“Çok uzun süredir bu toplumda yaşıyoruz ve ciddi anlamda bir toplumsal çürümenin olduğunu hepimiz biliyoruz. Dün akşam itibarıyla ülkemizde yaşanan kadın cinayetleri, çocuk istismarları her türlü canlıya uygulanan şiddete karşı il başkanımız, il kadın kolları başkanlığımız tarafından başlatılmış olan ‘Kırık Saçlar Özgürlüğe Yürüyor’ adı altında bir etkinlik var. Biz bugün meclisimiz olduğu için orada olamadık. Ama bizim için her yer, bu konuda tepkimizi dile getirmemiz gereken bir yer. Burası da meclisimize de biz bu tepkimizi bu tişörtlerimizi giyerek… Pazartesi günkü meclisimizde de tarih bir olay yaşadık. Bunun üstüne de burada protestomuzu gerçekleştiriyoruz. Aslında bir mesaj veriyoruz. Biz kadınlar olarak bu saatten sonra susmayacağız. Bizi susturmak artık bu saatten sonra mümkün değil. Biraz da onun mesajını iletmek istedik açıkçası. Üstümüzdeki tişörtlerle ‘Güç sende’ diyor. Ben bunu kendime demiyorum. Güç bizde. Birbirimizin elini tutarak, birbirimize güç vererek erkek yoldaşlarımızla birlikte her türlü şiddete karşı savaşmaya kararlıyız.”

Güler: “Büyüyerek sözümüzü söyleyeceğiz”

CHP Grup Sözcüsü Elvin Solmaz Güler ise konuya ilişkin şöyle konuştu:

“Kız kardeşlerimizle çıktığımız bu yolculukta çocuklarımıza geleceği için bu hareketi başlattık. Bu hareketimiz İzmir'i de tüm ilçeleri kapsayarak devam edecek ve büyüyerek sözümüzü söyleyeceğiz. Niyetimiz artık bundan sonra geri adım atmak değil. Dümdüz yolumuza devam edeceğiz.”

