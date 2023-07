Cumhur Uzun: “Türkiye Yüzyılı Zam Yüzyılı Olma Yolunda Emin Adımlarla İlerliyor”

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in göreve başlamasından sonra ekonomide yaşananlara ilişkin, “Şimşek göreve geldiğinde sevinç naraları atanların ertesi sabah başlayan zamlarla sesi kısıldı. ‘Türkiye Yüzyılı Zam Yüzyılı’ olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Her geçen gün yeni bir zam haberi ile uyanıyoruz. İnsanlar bırakın et almayı meyvenin yanından dahi geçemez oldu. Evlere peynir girmiyor. İnsanlarımız bir yandan yetersiz beslenirken diğer yandan artan fiyatlarla birlikte

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in göreve başlamasından sonra ekonomide yaşananlara ilişkin, “Şimşek göreve geldiğinde sevinç naraları atanların ertesi sabah başlayan zamlarla sesi kısıldı. ‘Türkiye Yüzyılı Zam Yüzyılı’ olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Her geçen gün yeni bir zam haberi ile uyanıyoruz. İnsanlar bırakın et almayı meyvenin yanından dahi geçemez oldu. Evlere peynir girmiyor. İnsanlarımız bir yandan yetersiz beslenirken diğer yandan artan fiyatlarla birlikte gıda sağlığı riski de artıyor. İktidar artık elini dar gelirlinin cebinden çekmelidir. Bir an önce yandaşlara, döviz ve müşteri garantili ihalelere ve şatafata akıtılan paralar halkımıza dönmelidir” açıklamasını yaptı.

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in göreve geldiği günden itibaren gelen zamlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Uzun yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

“Erdoğan’ın geçtiğimiz süreçte ağır eleştiriler yönelttiği ve ‘dolandırıcı’ dediği zaman zaman hakkında Bahçeli’nin de ağır eleştiriler ve hatta hakaretler ettiği Mehmet Şimşek Hazine’nin başına getirildi. İşler o kadar kötü gidiyordu ki gözleri ışıltılı bakan Nebati, devir teslim töreninde ‘ohhh be’ demekten geri kalmadı. Göreve gelir gelmez itiraf gibi bir açıklama yapan Şimşek ‘Rasyonel politikalara dönmeliyiz’ dedi. Aslında söylemek istediği ülkeyi bu hale getirenlerin akıl dışı uygulamalar ile politika ürettiğinin açık bir göstergesiydi.

“İNSANLAR BIRAKIN ET ALMAYI MEYVENİN YANINDAN DAHİ GEÇEMEZ OLDU”

Şimşek göreve geldiğinde sevinç naraları atanların ertesi sabah başlayan zamlarla sesi kısıldı. ‘Türkiye Yüzyılı Zam Yüzyılı’ olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Her geçen gün yeni bir zam haberi ile uyanıyoruz. İnsanlar bırakın et almayı meyvenin yanından dahi geçemez oldu. Evlere peynir girmiyor. İnsanlarımız bir yandan yetersiz beslenirken diğer yandan artan fiyatlarla birlikte gıda sağlığı riski de artıyor. İktidar artık elini dar gelirlinin cebinden çekmelidir. Bir an önce yandaşlara, döviz ve müşteri garantili ihalelere ve şatafata akıtılan paralar halkımıza dönmelidir.”

“MAAŞLAR VE BAYRAM İKRAMİYELERİ DOLAR KARŞISINDA ERİMEYE DEVAM EDİYOR”

Uzun, açıklamasında gelen zamları şu şekilde listeledi:

“Kola, meşrubat, su ve birçok içecek ortalama yüzde 25- 35 zamlandı. Cep telefonları ve teknoloji ürünleri yüzde 5- 30 zamlandı. Tütün ürünleri ortalama 5 TL zamlandı. Otomobil fiyatlarına peş peşe zam geldi. En ucuz sıfır otomobil artık 555,900 TL o da bulabilirse. Çaykur kuru çaya yüzde 43 zam yaptı. Benzinin litre fiyatı 5,47 lira, motorinin litre fiyatı ise 4,37 lira zamlandı yeni zamlar bekleniyor. Un yüzde 10-30 zamlandı. Bazı illerde simit ve ekmeğe yüzde 50’ye varan zam geldi. Şimşek’in göreve geldiği günden bugüne Türk lirası dolar karşısında yüzde 23 değer kaybetti. Maaşlar ve bayram ikramiyeleri dolar karşısında erimeye devam ediyor. Çeyrek altın 362 lira arttı. Tüp fiyatlarına yüzde 8 zam geldi. Yüksek Hızlı Tren biletleri yüzde 30 zamlandı.”

Anka Haber Ajansı