Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizde Terörün Kullanım Süresi Bitmiştir"

(ANKARA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Milletimizi 40 yıllık terör girdabından tamamen çıkarmakta kararlıyız. Kimsenin kaygısı olmasın. Türkiye Cumhuriyeti devleti, gündemine hakimdir. AK Parti ve Cumhur İttifakı meselenin idrakindedir. Biz 22 yıldır neredeysek bugün de oradayız. Üstelik bugün, her bakımdan çok daha güçlüyüz. Ne Irak’ta ne Suriye’de, sınırlarımızda terör örgütleri olmasına tahammülümüz hiçbir zaman olmadı, bundan sonra hiç olmayacak. Bölgemizde terörün kullanım süresi bitmiştir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu’nun programına katıldı. Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu programı sadece eğitim vermek için değil, dava şuurunu pekiştirmek, siyasal bilinci geliştirmek, AK Parti’nin temsilcisi olduğu her vizyonu, her bir kardeşimizin yüreğine nakşetmek için başlatıyoruz. AK Parti Sürekli Eğitim Merkezi AKSEM Türkiye Yüzyılı’nın mimarlığını üstlenecek kadroları yetiştirecek bir vizyon çalışmasıdır. Teşkilat Akademisi, Akademi Genç, Akademi Kadın, Yerel Yönetimler Akademisi, Danışman Akademisi, Yurtdışı Siyaset Akademisi, Medya Akademisi, Siyaset Akademisi ve daha niceleriyle sadece siyasi bir eğitim süreci değil aynı zamanda bu ülkenin yarınlarını şekillendirecek bir liderlik mektebi oluşturuyoruz. Bu çalışmalarla il başkanlarımız, yönetimlerimizle birlikte mahalle temsilciliklerimizden kadın ve gençlik kollarımıza, teşkilatın kılcal damarlarına kadar ulaşacağız. Yaklaşık 300 bin teşkilat mensubumuz, bilginin yanı sıra yüksek bir şuurla öz güvenle ve mücadele azmiyle çıkacak. Biz her yol arkadaşımızı sadece bir teşkilat mensubu değil, aynı zamanda bu büyük davanın neferi olarak görüyoruz. Teşkilat Akademimize destek veren eğitimcilerimize teşekkür ediyorum.

"Biz AK Parti’nin tabelasını asınca siyaset sahnesine çıkmadık"

Biz siyaset sahnesine öylesine, tesadüfen çıkmış bir kadro, teşkilat asla değiliz. Bizi bir araya getiren ortak anlayışımız, hedeflerimiz ama her şeyden önce ortak bir davamız var. Biz AK Parti’nin tabelasını asınca siyaset sahnesine çıkmadık. AK Parti’den önce de vardık, bizim için tarih AK Parti ile başlamadı. Bizim için tarih 100-200 yıl önce başlamadı. Şu salondaki kadro Malazgirt Meydanı’nda, Alparslan’ın ordusundaki her bir neferin göğsündeki umuda sahiptir. Şu salondaki kadro, İstanbul surları önünde Fatih Sultan Mehmet ile aynı heyecana, imana sahip yürekli bir kadrodur. Şu salondaki kadro Çanakkale siperlerinde vatanı uğruna canını vermek için adeta yarışan kahramanlarla aynı cesarete, fedakarlığa sahip adanmış bir kadrodur. Bunun için her fırsatta AK Parti olarak, kökü mazide olan fatihiz diyoruz. Çünkü biz nereden geldiğini, ne olduğumuzu, nereye gittiğimizi bilen bir kadroyuz. Bizim muhalefetten en önemli farkımız budur. Her biriniz AK Parti teşkilatının bir üyesi, yöneticisi olmanın yanında Türkiye’nin her köşesini cansiparane tutan bir uç beysiniz. Hem gaza ruhunu taşıyan nefer hem de gönülleri mahmur etme aşkıyla yanıp tutuşan birer dervişsiniz.

"Biz bu yola başkaları gibi çıkar, rant, rütbe, makam, mevki için çıkmadık"

Biz hem Türkiye’yi hem de kalpleri inşa etmek için bu yola revan olduk. Bizim davamız, misyonumuz, derdimiz büyük. Bu yol meşakkatli, kutlu olduğu kadar zorlu bir yol. Bu yol çabalama ister. Biz yanacağız ki çevremiz aydınlanacak. Biz bu yola başkaları gibi çıkar, rant, rütbe, makam, mevki için çıkmadık; bu yola vatan, millet uğruna yanmak için çıktık.

Size bakanlar, sizden cesaret alacak, umut devşirecek, sizden hayat alacak. Dünya yıkılsa sizdeki umut, heyecan, cesaret dimdik ayakta kalacak. Her birinizden bu şuurla, hassasiyetle, omuzlarınızda taşıdığınız ağır yükün bilinciyle hareket etmenizi bekliyorum. Sizlerle Türkiye Yüzyılı ülküsüne giden zorlu mücadelede yol ve dava arkadaşlığı yapmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum.

Tüm insanlığın göz bebeği olan bu stratejik coğrafyada Türk, Kürt ve Arap birlikte var olmuş, savaşmış; galibiyeti de mağlubiyeti de hep birlikte yaşamıştır. Coğrafya ve tarih Türk, Kürt ve Arap’ı çözülmez, dağılmaz şekilde birbirine bağlamıştır. Malazgirt, Türk, Kürt ve Arap’ın ortak zaferidir. Çaldıran, Ridaniye, Kudüs ve İstanbul’un fethi, ortak zaferimizdir. Biz bu coğrafyada ittifak yapınca cihana hükmettik. Ancak dağılınca hep beraber fetreti yaşadık. Birbirimize düştüğümüzde çok büyük acılar yaşadık. Bunu hasımlarımız, emperyalistler çok iyi biliyor. Böl-parçala-yönet: Asırlardır bu kirli oyunu oynamayı çok iyi biliyorlar. Aramıza cetvelle çizer gibi sınırlar çizdiler, aramıza nifak soktular. Bizi birbirimize düşman etmek için ellerinden geleni yaptılar. Bizim farkında olmadıklarımızın onlar çok iyi farkında. Biliyorlar ki Türk, Kürt, Arap hareket ederlerse bölgeye barış gelir. Bunu engellemek için her yola başvuruyorlar. Kardeşliğimize pusu kurmaya ısrarla devam ediyorlar. Kimileri ihanet kimileri cehaletle bu ayrışmayı körüklüyor, biz bu tuzağa düşmeyeceğiz. Şunu hiçbir zaman unutmayacağız: Kürt’ü Türk’ten ayırırsan yalnız kalır ve yutarlar. İçeride de dışarıda da ayrıştıran, bölen parçalayan değil, birleştiren olacağız. Başkaları ne yaparsa yapsın biz inadına kardeşliği savunacağız.

"86 milyonun sorumluluğunu taşıdığımızın ciddiyetiyle hareket ediyoruz"

Bölücü terör örgütü geçtiğimiz günlerde artık kendini feshedeceğini ve silah bırakacağını açıkladı. Bunu milletimizin başına musallat olan 40 yıllık bir musibetten kurtulma ve bölgemizin kalıcı huzura kavuşması adına müspet karşıladı. Silah bırakma ve fesih sürecini Milli İstihbarat Teşkilatımız ve güvenlik birimlerimiz tarafından titizlikle izleneceğini ifade ettik. Türkiye Cumhuriyeti devletinin pozisyonu son derece nettir: Biz terörü, şiddeti, silahı tamamen terk edene suhuletle yaklaşırız. Ama yanlışla ısrar edenle de mücadeleden bir adım geri adım atmayız. Tarihiyle, kültürüyle, zaferleriyle binlerce yıllık tecrübesiyle hareket eden bir millet, meseleye nasıl bakarsa biz de meseleye aynen öyle bakıyoruz. 86 milyonun sorumluluğunu taşıdığımızın ciddiyetiyle hareket ediyoruz.

"Bölgemizde terörün kullanım süresi bitmiştir"

Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi ile sıkı koordinasyon, çok yakın iş birliği ve eş güdüm halindeyiz, temkinliyiz ama aynı zamanda iyimser ve umutluyuz. Milletimizi 40 yıllık terör girdabından tamamen çıkarmakta kararlıyız. Kimsenin kaygısı olmasın. Türkiye Cumhuriyeti devleti, gündemine hakimdir. AK Parti ve Cumhur İttifakı meselenin idrakindedir. Biz 22 yıldır neredeysek bugün de oradayız üstelik bugün, her bakımdan çok daha güçlüyüz. Ne Irak’ta ne Suriye’de sınırlarımızda terör örgütleri olmasına tahammülümüz hiçbir zaman olmadı, bundan sonra hiç olmayacak. Bölgemizde terörün kullanım süresi bitmiştir. Yabancı aktörlere bel bağlama dönemi kapanmıştır.

Bugün Zelenski ve heyetini Cumhurbaşkanlığı külliyemizde ağırladık. Rusya-Ukrayna savaşına adil bir barışla son verme çabalarını konuştuk. Dün Sayın Trump, Sayın Muhammed bin Selman, Ahmed Şara ile dörtlü telekonferans görüşmesi gerçekleştirdik. Sadece son 5 günde Putin, Macron, Melone ile telefon görüşmelerimiz oldu. Yarın Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’ne katılmak üzere Arnavutluk’a gidiyoruz. Türkiye hak ettiği döneme geliyor. Türkiye’nin ufku açılıyor. Türkiye diplomaside, ekonomide, ticarette, turizmde ve diğer alanlarda yeni bir ligde mücadele ediyor. Terörsüz Türkiye ile en büyük eserimizi inşa ediyoruz. Bugüne kadar her en yaptıysak geniş AK Parti ailesiyle yaptık, bundan sonra da yine birlikte yapacağız.

Şehirlerinize döndüğünüzde cadde cadde, sokak sokak, ev ev her bir vatandaşımıza ulaşacak ve şunu söyleyeceksiniz: ‘Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli birlikte arkalarında aziz bir teşkilatla her ne yapıyorlarsa bu millet için, geleceğimiz, huzurumuz için yapıyor.’ Yapıcı üslubu hiçbir zaman terk etmeyecek, milletimizin hakkını, hukukunu koruyacaksınız.

Terör meselesini geride bıraktıktan sonra inşallah Türkiye, bambaşka bir Türkiye olacak. O zaman huzur daha da artacak. Yarım asırdır Türkiye’nin ayağına vurulmuş prangayı söküp atacağız. İnşallah menzile daha güçlü ilerleyeceğiz."

Anka Haber Ajansı