Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı Seçiminin İlk Turda Bitip Bitmediğini Henüz Bilmiyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Merkezi'nde; "Seçim sistemimizin yüzde 50 artı 1 oy sınırı sebebiyle Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda bitip bitmediğini henüz bilmiyoruz. Eğer milletimizin kararı, Cumhurbaşkanı seçiminin tamamladığını gösteriyorsa zaten mesele yok. Şayet milletimiz tercihini seçimin iki tura kalmasından yana yaptıysa onun da başımızın üstünde yeri var" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, saat 02.10 itibarıyla partisinin genel merkezinde bekleyen vatandaşlara seslendi.

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"SAYIMIN BİRAZ DAHA VAKİT ALACAĞI ANLAŞILIYOR: Bütün bu maratonun neticesini sizlerle yaşıyoruz. Birileri mutfakta, biz de balkonda. Ülkemiz, 14 Mayıs seçimleriyle bir demokrasi şölenini daha alnının akıyla tamamlamıştır. Henüz kesin sonuçlar belli olmamakla beraber açık ara önde bulunuyoruz. Hem yurt içi oyların gayri resmî sonuçların belli olmasının hem yurt dışı oylarının sayımının biraz daha vakit alacağı anlaşılıyor.

BİZ, MİLLETİMİZE KARŞI HEP HARBİ VE HASBİ OLDUK: Biz fersah fersah geride olduklarını kendilerinin de bildiği bir tabloyu öndeyiz diye anlatarak milleti bir kez daha, muhtemelen son kez kandırmaya çalışanlar gibi değiliz. Biz, milletimize karşı hep harbi ve hasbi olduk. Bugün de seçimde açık ara önde olduğumuzu biliyor, ancak sonucun tam oranlarıyla ne şekilde tecelli ettiği henüz resmen önümüze gelmediği için milli iradenin tezahürünü bekliyoruz.

GELENEKSEL BALKON KONUŞMAMIZI ŞİMDİDEN YAPALIM DEDİM: Sonucu beklerken sizlerin buradaki sevgisine mukabele etmek için geleneksel balkon konuşmamızı şimdiden yapalım dedim. Bu ne aşk bu ne heyecan bu ne sevda. Sözlerime İstanbul’dan Ankara’ya ve buraya gelene kadar sevgileriyle, coşkularıyla, ahde vefalarıyla bizleri yalnız bırakmayan tüm kardeşlerime teşekkür ederek başlamak istiyorum.

RAKAMLARIN VE ORANLARIN ÖTESİNDE TARTIŞMASIZ BİR ŞEKİLDE ÜLKEMİZ OLMUŞTUR, MİLLETİMİZ OLMUŞTUR: Kazanan, seçim tablolarının göstereceği rakamların ve oranların ötesinde tartışmasız bir şekilde ülkemiz olmuştur, milletimiz olmuştur. Türkiye, milli iradenin üstünlüğüne olan bağlılığıyla, vatandaşlarının siyasi tercihindeki özgürlüğüyle dünyanın önde gelen demokrasileri arasında yer aldığı bir kez daha ispatlamıştır.

HER ZAMAN MİLLİ İRADENİN KARARINA, YANİ SİZİN KARARINIZA SAYGI DUYDUK: CHP yöneticileri ve bazı belediye başkanlarının tamamen kendi iç hesaplaşmalarının ürünü, feveranları bu gerçeği değiştirmiyor. Ülkemiz hem siyasi hak ve özgürlüklerin kullanımı hem seçim sisteminin güvenirliliği bakımından dünyaya örnek olacak bir işleyişe sahiptir. Kimsenin bu güzel tabloyu kendi kısır siyasi hesapları için bozmaya hakkı yoktur. Biz siyasi hayatımız boyunca istisnasız her zaman milli iradenin kararına, yani sizin kararınıza saygı duyduk. Bu seçimde de saygı duyuyoruz. Bundan sonraki seçimlerde de saygı duyacağız.

YAKLAŞIK 56 MİLYON VATANDAŞIMIZIN HER BİRİNE TEKRAR TEŞEKKÜR EDİYORUM: Sonuç ne olursa olsun, bugünkü seçimlerde Cumhurbaşkanlığı’nda tercihini bizden yana yaptığı görünen 27 milyona yakın vatandaşımın her birine şükranlarımı sunuyorum. Tercihini, kimden yana yaparsa yapsın, bu demokrasi şölenine katılan yaklaşık 56 milyon vatandaşımızın her birine tekrar teşekkür ediyorum. Seçimlerde, en yakın rakibimize şimdiden 2 milyon 600 bin civarında fark attık. Kesin sonuçların çıkmasıyla bu rakamın çok daha yükseleceğine inanıyorum.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİN İLK TURDA BİTİP BİTMEDİĞİNİ HENÜZ BİLMİYORUZ: Seçim sistemimizin yüzde 50 artı 1 oy sınırı sebebiyle Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda bitip bitmediğini henüz bilmiyoruz. Eğer milletimizin kararı, Cumhurbaşkanı seçiminin tamamladığını gösteriyorsa zaten mesele yok. Şayet milletimiz tercihini seçimin ikinci tura kalmasından yana yaptıysa onun da başımızın üstünde yeri var. Biz yüzde 50’nin üzerinde bir oy oranıyla bu turu bitireceğimize inanıyoruz."

Anka Haber Ajansı