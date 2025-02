Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail, Filistin Topraklarında Sürdürdüğü İşgale Son Vermeli

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile düzenlenen ortak basın toplantısında; “Daha öncekiler gibi son ateşkes mutabakatında da İsrail’in verdiği sözleri yine tutmadığını gördük. İsrail, Filistin topraklarında sürdürdüğü işgale son vermeli ve sebep olduğu zararları da tazmin etmelidir. Bu itibarla 1967 sınırları esas alınarak başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devletinin vücut bulması şarttır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Malezya’da, Malezya Başbakanı İbrahim ile Başbakanlık Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıdan önce çeşitli alanlarda mutabakat zaptları imzalandı.

“İki ülke arasındaki işbirliği konusunda kararlıyız”

Malezya Başbakanı İbrahim şöyle konuştu:

“Dünya Müslüman aleminin lideri ve adil sonuçlar bulunması konusunda dünyada çaba sarf eden bir lideri ağırlıyoruz. Şanslıyız, kendisinin misafirimiz olmasından dolayı.

İki ülke arasındaki işbirliği konusunda kararlıyız. Maksimum işbirliği görüyoruz burada. Bakanlarımız da burada, bürokratlarımız burada, şirketlerimiz iş alemi temsilciler burada. Ciddi birtakım taahhütlerimiz var. Aldığımız kararları uygulama konusunda kararlıyız.

Ticari ilişkilerimizi, yatırımlarımızı şu anki mevcut rakam olan 5 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarmamız gerektiğini konuştuk.

Gazze ve Filistin konusunda, oranın yeniden inşası konusunda Türkiye bir liderlik ortaya koymuş durumda. 100 gemi dolusu ekipman gönderildi. Bu inanılmaz bir şey, başka hiçbir ülke bu kadarını yapmadı. Biz de kendi üstümüze düşeni yapmaya devam edeceğiz.”

Erdoğan: Malezya ile 10 milyar dolarlık ticaret hacmini hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

“Farklı alanlarda 11 anlaşmayı imzaladık. Ayrıca irademizi ortaya koyan ortak açıklama da kabul edildi. Türkiye ve Malezya olarak ticaret ve yatırım alanlarındaki hareketliliği ve çeşitliliği kazan kazan anlayışı ile artırma konusunda fikir birliği içerisindeyiz. 5 milyar dolar olarak belirlediğimiz kili ticaret hacmini şimdi 10 milyar dolara çıkarma kararını verdik. ASEAN bölgesindeki en büyük ticaret ortağımız olan Malezya ile artık 10 milyar dolarlık sürdürülebilir ve dengeli bir ticaret hacmini hedefliyoruz.

Savunma sanayi alanında yakaladığımız ivmeyi teknoloji transferi ve ortak üretim öngören projelerde sürdüreceğiz. Firmalarımız tecrübelerini ve ürünleri her iki ülkenin de faydasına olacak şekilde Malezya ile paylaşmaya hazırız.

Ülkemizin ASEAN ile mevcut işbirliğinin daha da üst seviyelere taşınmasını arzu ediyor, Malezya’nın bu yöndeki desteğine güveniyoruz.

“Türkiye ve Malezya Filistin’e desteğini hız kesmeden sürdürecek”

Şu ana kadar özellikle 100 gemiyi aşkın ayni yardımı hamdolsun Filistin’ e gönderdik ve bu gemiler aynen devam ediyor. Bu yardımlarımızı, ayni yardım olarak söylüyorum, göndermeye devam ediyoruz. Bilhassa Gazze ve Filistin konusunda Malezya’nın duruşunu takdirle takip ediyoruz. Sorunun özünde İsrail’in işgal, istila ve katliam politikasında ısrar etmesi var. Daha öncekiler gibi son ateşkes mutabakatında da İsrail’in verdiği sözleri yine tutmadığını gördük. İsrail, Filistin topraklarında sürdürdüğü işgale son vermeli ve sebep olduğu zararları da tazmin etmelidir. Bu itibarla 1967 sınırları esas alınarak başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devletinin vücut bulması şarttır. Türkiye ve Malezya bu noktada çabalarını ve Filistin’e desteğini hız kesmeden sürdürecektir.”

“Bütün ASEAN üyeleri hep birlikte el ele verirsek bunun altından kalkarız”

İki lider ortak basın açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye’nin Malezya ile ilişkilerini güçlendirme noktasındaki önceliklerinin ne olduğu sorulması üzerine Erdoğan, “ASEAN üyesi ülkelerle birlikte bizler Filistin noktasında oradaki mağduriyeti hep beraber nasıl giderebiliriz, ayni, nakdi ne gibi desteklerde bulunabiliriz. Bu tabii sadece ne Malezya’nın ne de Türkiye’nin tek başına yapabileceği bir şey değil, Ama bütün ASEAN üyeleri hep birlikte el ele verirsek bunun altından kalkarız diye düşünüyorum” yanıtını verdi.

“Her taraf yerle yeksan oldu”

Erdoğan, ASEAN ile ilişkilerin gelişimi noktasında ne gibi adımlar atılacağına ilişkin soru üzerine, “Bu işin iki boyutu var hem ayni hem nakdi. Burada her iki ülkede ayni ve nakdi olarak her türlü desteği verebileceğimize inanıyorum. Bu konuda, bunları aramızda görüştük. Özellikle tabii bugün sadece Filistin ve yine bir diğer tarafta Suriye’de alt yapı, üst yapı diye bir şey kalmadı. Her taraf yerle yeksan oldu. Burada atacağımız adımlarla gerek üst yapıda gerek alt yapıda neler yapabiliriz, bunu ilgili arkadaşlarımız beraber çalışacaklar. Buna göre de bu adımları atmanın kararını vereceğiz” dedi.

Anka Haber Ajansı