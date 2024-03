Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Netenyahu'nun Başında Bulunduğu İsrail Yönetimi Katildir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA Gençlik Buluşması'nda; "Netanyahu yönetimiyle yan yana anılmak bile başlı başına ağır bir cezadır, utanılacak bir ayıptır. Netanyahu'nun başında bulunduğu İsrail yönetimi, katildir. İsrail yönetimi, faşisttir. Dün üstün ırk iddiasıyla Yahudiler başta olmak üzere pek çok kesimi yok etmek isteyen Nazi kafası bugün İsrail yönetimindedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki TÜGVA Gençlik Buluşması'nda gençlere seslendi. Ülkenin geleceğinin gençlerin elinde olduğuna ve kendisinin gençlerin zamanının misafiri olduğuna dikkat çeken Erdoğan, şöyle konuştu:

"GENÇLERİNDEN ÜMİDİ KESEN BİR MİLLET, GELECEĞİNİ KAYBETMİŞ DEMEKTİR"

"Medeniyetimizi ihya ederek bir büyük atılımı beraberce gerçekleştireceğiz. Gençlik gerçekten büyük bir lütuf. Bu lütfun hakkını vermek için kahvehaneleri kıraathaneye dönüştürerek, kapımızı herkese açık tutarak; yurtlarımızı ilim, irfan, hikmet yuvası haline getirerek; spordan müziğe, edebiyattan resme her alanda kabiliyetlerimizi geliştirerek, bilgisayar ekranlarındaki sanal dünya ile gerçek dünyanın dengesini kurarak, zorlukları birer birer aşarak; velhasıl şartlara teslim olmadan mücadeleyi her alanda ve her konuda sürdürmeliyiz. Eğitiminizi sürdürürken mutlaka kişisel donanımızı tahkim etmenizi istiyorum. Akranlarıyla fikri müzakere yapacak birikime sahip olmayan, kabiliyetli olduğu alanlardaki farkını ortaya koyamayan, ahlâki açıdan da şahsiyetini inşa etmeyi dert etmeyen; kısaca olumlu anlamda varlığını ailesi, okulu, arkadaş çevresinde hissettiremeyen bir gençlik, bizim için kayıp hükmündedir. Halbuki biz gençlerimizin her birinin gözünde, yüreğinde, özellikle saklı o cevherin ateşini görebiliyoruz. Damarlarında dolaşan enerjiyi hissedebiliyoruz.

Gençlerinden ümidi kesen bir millet, geleceğini kaybetmiş demektir. Öğrenciliğimizden gençlik liderliği yıllarımıza, oradan siyasi hayatımızın her safhasına kadar ömrümüzün tüm dönemlerinde gençlerimize güvendik, inandık, onlarla birlikte yol yürüdük. Bugün de girdiğimiz her mücadelede en çok gençlerimize güveniyoruz. Vesayetle kavgamızdan, darbecilere karşı direnişimize kadar tüm büyük sınamalarımızda gençlerimizi daima yanımızda bulduk. Artık sizlerin zamanının misafiri olan bir büyüğünüzüm. Ülkemize kazandırdığımız hizmetlerin zirvesi olarak gördüğümüz Türkiye Yüzyılı hedefini başarıya ulaştırmak en büyük hedefimizdir."

Filistin ile İsrail arasında devam eden çatışmalara ilişkin de konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

"NETANYAHU YÖNETİMİYLE YAN YANA ANILMAK BIR AYIPTIR"

"Artık İsrail'in soykırım politikasına karşı insanlığın yekpare eyleme geçmesi gerekiyor. İsrail'e destek ve cesaret veren Amerika ve Avrupa devletleri tarihe geçmişlerdir. Netanyahu yönetimiyle yan yana anılmak bile başlı başına ağır bir cezadır, utanılacak bir ayıptır. Netanyahu'nun başında bulunduğu İsrail yönetimi, katildir. Olup bitenleri gördüğü halde kafasını çeviren, kalbi taşlaşmış herkes bu zulüm düzenine ortaktır. İsrail yönetimi, Filistin halkının binlerce yıldır sahip olduğu evleri, arazileri, tarlaları, mahsülleri ve ağaçlarıyla gasp etmektedir. Bu gasplar İsrail devletinin, polisinin gözetimi altında yürütülmektedir. Netanyahu'nun başında bulunduğu İsrail yönetimi, faşisttir. Dün üstün ırk iddiasıyla Yahudiler başta olmak üzere pek çok kesimi yok etmek isteyen Nazi kafası bugün İsrail yönetimindedir.

"HAMAS, BUNLARIN İDDİA ETTİĞİ GİBİ BİR ÖRGÜT DEĞİLDİR; BİLAKİS DİRENİŞ HAREKETİDİR"

Bu ülkede Hamas'a terör iftirası atan İsrail muhiplerine asla aldırmayın. Bunlar, kifayetsiz muhterislerdir. Pusulasını emperyalistlere çevirmiş, bunlar da yakında tarihin tozlu raflarında kaybolup gideceklerdir. Şayet Hamas terör örgütü olsaydı emin olun herkesten önce kendileri savunur, işbirliği yapar, muhabbet beslerdi. Hamas, bunların dediği gibi bir örgüt olsaydı, milletvekilleri her yıl dönümünde ziyaret ederlerdi. Hamas'ın hamiliğini ve avukatlığını bunlar kimseye bırakmazdı. Hamas, bunların iddia ettiği gibi bir örgüt değildir; bilakis direniş hareketidir."

