Davutoğlu: Biz, Bugünkü İktidarın Kurtlar Sofrasına Karşı Halil İbrahim Sofrasını Kurduk

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Altı siyasi lider, var olan farklılıklarını paranteze alarak, ülkenin ortak değerlerini, Cumhuriyet’in istiklal ilkesini, siyasetin adalet ilkesini, hukukun eşitlik ilkesini ve demokrasinin fikir özgürlüğü ilkesini hayata geçirmek üzere bir araya geldik... Bütün arkadaşlarımızın adına ifade etmek isterim ki Halil İbrahim sofrası kurulmuştur ve Halil İbrahim sofrası her gün, dünden daha bereketli olacaktır. Biz, bugünkü iktidarın kurtlar sofrasına karşı Halil İbrahim sofrasını kurduk” dedi.

Gelecek Partisi Ankara İl Başkanlığı, bugün Altınpark’ta iftar programı düzenlendi. İftara, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı da katıldı.

Ahmet Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“ÇOK SERT MÜCADELELERİN İÇİNDEN GELDİK”

“Gelecek Partisi olarak, bir meşale olmaya çalışmıştık. Var olan iktidarın yolsuzluklarını, yanlışlarını, sürmekte olan haksızlıkları, zulmü işaret ederek hâlâ içinde bulunduğumuz iktidar partisinin yetkililerine, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere seslenmiştik, ‘Bu gidiş, gidiş değil. Kendinize çeki düzen verin. Siyasetin temel ilkeleri olan ve ideallerimizin temelinde yer alan değerleri yıpratmayın. Yolsuzluklara izin vermeyin, adalete ikame edin. Akraba kayırmacılığını, her tür ayrımcılığı reddedin’ diye. Bizi, o zaman, bulunduğumuz partiden ihraç istemiyle disipline sevk etmişti. Çok sert mücadelelerin içinden geldik. Gelecek Partisi kadroları hiçbir şeyi hazır bulmadı. Her türlü baskıya, her türlü dışlanmaya, ötekileştirilmeye karşı bedel ödeyerek bu günlere geldik. Kimi arkadaşlarımız, Ankara sokaklarında, cuma namazına giderken öldürme kastıyla saldırıya uğradı. Kimi arkadaşlarımız, hâlâ mahkeme kapılarında fikirleri dolayısıyla dolanıyor. Her ne şartta olursa olsun adaleti savunanlar hüzünle karşılaşmazlar. Hiçbir zaman bu dünyada ve ilahi adaletin önünde yanlış bir duruşla bulunmazlar.

“HALİL İBRAHİM SOFRASI HER GÜN, DÜNDEN DAHA BEREKETLİ OLACAKTIR”

Gelecek Partisi’ni kurduktan sonra, bu kez Türkiye’nin bütün renklerini, Türkiye’nin bütün siyasi akımlarını, Türkiye’nin bütün ana damarlarını bir araya getirmek üzere Altılı Masa’ya öncelik ettik. Altı siyasi lider, var olan farklılıklarını paranteze alarak, ülkenin ortak değerlerini, Cumhuriyet’in istiklal ilkesini, siyasetin adalet ilkesini, hukukun eşitlik ilkesini ve demokrasinin fikir özgürlüğü ilkesini hayata geçirmek üzere bir araya geldik. Bugün, ilk bir araya gelişimizden bu yana 14 ay geçti. Bir ramazan sofrasında tekrar gururla ve bütün arkadaşlarımızın adına ifade etmek isterim ki Halil İbrahim sofrası kurulmuştur ve Halil İbrahim sofrası her gün, dünden daha bereketli olacaktır. Biz, bugünkü iktidarın kurtlar sofrasına karşı Halil İbrahim sofrasını kurduk. Her an bu sofranın dağılacağını zannedenler, her an aramızda ihtiyat çıkacağını düşünenler, her seferinde yanıldılar. Önce ana metinlerde anlaştık; güçlendirilmiş parlamenter sistem metni, anayasa reform metni, ortak mutabakat metni, temel ilkeler metni. Adım adım bir yol inşa ettik. Türkiye’nin yeniden geleceğini hayata geçirmeye çalıştık. Sonra ortak cumhurbaşkanı adayımızı ilan ettik, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu adayımız ilan ederken şunu vurguladık; bu mesele, sadece bir kişinin Cumhurbaşkanlığı’ndan gitmesi, diğer bir kişinin Cumhurbaşkanlığı’na gelme meselesi değildir. İlan ettiğimiz o gün de Sayın Cumhurbaşkanı adayımızın arkasında beş genel başkan olarak durduk ve Türkiye’ye şu mesajı verdik; biz bir aradayız, birlikte yürüyeceğiz ve yeni bir geleceği birlikte inşa edeceğiz.

“MİLLET İTTİFAKI HEM YÜRÜTMEYİ HEM DE YASAMADAKİ ÇOĞUNLUĞU ELDE EDECEKTİR”

O masanın dağılmasını anbean bekleyenler, o masadaki tutumu görerek çok ciddi bir huzursuzluk yaşadılar. O masada ümit bekleyen aziz milletimiz ise bir kez daha geleceğe ümitle bakmanın coşkusunu yaşadı. İşte dün de yine ihtiyatlar çıkacak diye ortalıklarda dolaşanlara inat, milletvekili aday listemizi açıkladık ve milletvekili aday listelerinde beş parti ortak bir tavırla, fedakarlıkla bir araya geldi. İYİ Parti ayrı bir liste ile girdiğinde, Millet İttifakı hem yürütmeyi hem de yasamadaki çoğunluğu elde edecektir. Burada özellikle yol arkadaşımı zikretmeden bu konuşmayı noktalamak mümkün olmaz. AKP iktidarı içinde mücadeleyi başlattığımız andan itibaren omuz omuza verdiğimiz, çileli yolda istişare ederek, dertleşerek, helalleşerek daha sonra birlikte Gelecek Partisi’ni kurduğumuz çok değerli arkadaşım Nedim Yamalı da Ankara’da milletvekili adayımızdır. Nedim Bey, Ankara’nın değerleri, istiklal, hikmet, irfan değerleri etrafında siyasete yeni bir ruh katacak olan diğer milletvekili adaylarımız ile beraber de 15 Mayıs sabahı TBMM’de Gelecek Partisi’nin ilkelerini gür sesle savunacaktır, koruyacaktır. Böylece, aslında Gelecek Partisi olarak da ilk seçim kampanyamızı da iftar programında başlatmış oluyoruz.

“DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ TEMİNAT ALTINA ALINACAKTIR”

Hiç şüpheniz olmasın; 15 Mayıs sabahı, Cumhurbaşkanı adayımız da Meclis’teki çoğunluğumuz ile milletimizin hür iradesi ile seçilecek ve iş başına gelecektir. Hacı Bayram-ı Veli der ki ‘Doğruluk dost kapısıdır’. Bizi bilenler bilir, siyasete doğruluk üzerine girdik, dürüstlük üzerine girdik. Verdiğimiz sözde durduk, verdiğimiz sözden bir geri adım atmadık. Bizi bilenler bilir, doğruluk söz konusu olduğu zaman bütün makamları bıraktık ve tek başımıza yalınayak yeni bir siyasi mücadeleye girmekte asla tereddüt etmedik. Yine bundan sonra da doğruluk, dürüstlük ve temel ilkeler etrafında en çetin mücadeleler vermeye hazırız. Kim karşımıza çıkarsa çıksın onlarla mücadele etmeye de hazırız. Dürüstlük etrafında bir araya gelen kadrolar olarak, siyasete temel değerlerimizi yansıtma konusunda kararlıyız. Hiç kimse şüphe etmesin ve iktidarın birtakım telkinleri altında geleceğe şüphe ile bakmasın. Bütün kazanımlarımız korunacaktır. Din ve vicdan özgürlüğü teminat altına alınacaktır. Savunma sanayii başta olmak üzere, Türkiye’deki bütün stratejik yatırımlar daha da güçlendirecek ve daha da geliştirilecektir. Fakir fukarayı destekleyen sosyal devlet anlayışımız ile sosyal yardımlar devam edecektir ve bir iftar sofrasında deprem bölgesindeki bütün vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Onların ev edinmeleri, onurlu bir hayat standardına kavuşmaları ve bu tarihi şehirlerimizin her birinin kültürel olarak, siyasi ve sosyal olarak, ekonomik olarak ayağa kalkması için her türlü çalışmayı yapacak, bu illerimizi Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılında yükselen yıldız şehirler olarak yeniden inşa edeceğiz."

Anka Haber Ajansı