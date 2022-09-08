Demre'de Orman Yangını (2)

Demre'de Orman Yangını (2)

2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIAntalya'nın Demre ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu 2 saatte kontrol altına alındı. Yangına 2 uçak ve 2 helikopterle havadan, Kaş ve Finike Orman İşletme Müdürlüklerine ait 7 arazöz,...

2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya'nın Demre ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu 2 saatte kontrol altına alındı. Yangına 2 uçak ve 2 helikopterle havadan, Kaş ve Finike Orman İşletme Müdürlüklerine ait 7 arazöz, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 3 itfaiye aracı, 3 su tankeri ve ekiplerle karadan müdahale edilebildi. Yangın bölgesinin kayalık olması dolayısıyla kara ekipleri alevlerin yayılmaması için mücadele etti. Ekiplerin soğutma çalışması yaptığı bölgede ilk belirlemelere göre 1,5 hektarlık makilik alan zarar gördü. (DHA)

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Demre'de Orman Yangını (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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