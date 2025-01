Deniz Yücel: “Bu Operasyonların Ekrem İmamoğlu’na Uzatılmasına Ne Chp Ne Milyonlar İzin Verir”

(ANKARA) - CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Beşiktaş Belediyesi’ne düzenlenen operasyonun Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na uzatılmasına ilişkin soru üzerine, "Sayın İmamoğlu, geçmişte Tayyip Erdoğan'ı ve AKP'yi üç kez yenmiş, İstanbulluların gönlünde taht kurmuş, Türkiye'nin geleceğini inşa edeceği konusunda bir iddia ortaya koymuş bir siyasetçidir. Sadece İstanbulluların değil milletimizin gönlünde taht kurmuş bir siyasetçi. Dolayısıyla bu sürecin, bu siyasi operasyonların Sayın Ekrem İmamoğlu'na uzanmasına, uzatılmasına ne CHP ne ne de milyonlar izin verir" dedi.

CHP PM, dün Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. CHP Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, PM’nin gündemine ilişkin bugün basın toplantısı düzenledi. Yücel’in açıklamaları şöyle:

"Dün PM toplantımızı gerçekleştirdik. PM toplantımızda, son siyasi gelişmeler ışığında 2025 yılı stratejilerimizi konuştuk. Enflasyon ve hayat pahalılığı, bunun karşısında alım gücü günden güne düşen işçilerimiz, emeklilerimiz ve memurlarımız, artan üretim maliyetleri karşısında beli bükülen çiftçimiz, ağır ekonomik koşullar nedeniyle kepenk indiren esnafımız, geleceğinden umudunu kesmiş öğrencilerimiz, tutarsızlıklarla dolu dış politika gündemimizin ana başlıklarıydı. Bu sorunların tamamının sebebi, 23 yıldır ülkeyi tek başına yöneten AKP’nin iş bilmez liyakatsiz kadrolarıyla, ‘yaptım oldu’ mantığıyla demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü ayaklar altına alan yönetim anlayışıdır. Demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün olmadığı yerde; toplumsal huzur beklenemez, ekonomik gelişmişlik ve refah beklenemez. Hukukun üstünlüğünün yok sayıldığı yerde hiçbir sorun çözülemez.

“Siyasallaştırılan yargı, muhalefetin üzerinde bir sopa gibi kullanılmaktadır”

Toplumun tüm kesimleri ekonomik kriz ve hayat pahalılığı altında inim inim inlerken 23 yıldır tek başına iktidar olmanın verdiği yıpranmışlık, 31 Mart yenilgisinin hazımsızlığı ve iktidarı kaybetme kaygısıyla demokrasiden nasibini almamış AKP iktidarının her şeyi dizayn etmeye çalıştığı, her fırsatta millet iradesinin gasp edildiği, hukuksuzluğun normalleştirilmeye çalışıldığı bir süreçten geçiyoruz. Bugün siyasallaştırılan yargı, muhalefetin üzerinde adeta bir sopa gibi kullanılmaktadır. İktidar, aldığı her kararla toplumun hava gibi, su gibi ihtiyaç duyduğu adalet sistemini biraz daha çürütmektedir. Halkımızın muhatap edildiği bu adaletsizlikler her alanda ülkemizi geriye götürmekte, Türkiye’nin itibarına leke sürmektedir.

"AKP iktidarı, bu kez de Beşiktaş Belediyemize göz dikmiştir"

Beşiktaş Belediye Başkanımız Sayın Rıza Akpolat’a yönelik yapılan operasyon da bu hukuksuzluk zincirinin son halkasıdır. 31 Mart’ta sandıkta elde edemediğini, çeşitli ayak oyunlarıyla millet iradesini gasp ederek elde etmeyi alışkanlık haline getiren AKP iktidarı, bu kez de yüzde 64 oy oranıyla kazandığımız Beşiktaş Belediyemize göz dikmiştir. Halkın seçtiği, her üç kişiden ikisinin oy verdiği Belediye Başkanımız Rıza Akpolat, bir kamu görevlisi olmasına rağmen, hakkında kaçma şüphesi olduğuna dair somut bir bilgi, belge ve bulgu olmamasına rağmen, bir davetiyeyle ya da uygulamada yapıldığı gibi bir telefonla ifadeye çağırılsa ifade verebilecek durumda olmasına rağmen Ceza Muhakemesi Kanunu’nun açık hükümleri ihlal edilerek bir şafak baskınıyla gözaltına alınıyor.

"Karşımızda bir hukuk düzeni değil, organize bir kötülük şebekesi var"

Şüphesiz hiç kimse soruşturulmaktan ya da yargılanmaktan muaf değildir. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Beşiktaş Belediyesi’nde yürüttüğü süreç, soruşturmanın ve sürecin hukuki değil, siyasi bir saikle yürütüldüğünü çok açık bir şekilde göstermiştir. Bugün karşımızda bir hukuk düzeni değil, organize bir kötülük şebekesi var. O organize kötülük; Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atayan, belediyeler iş yapmasın diye gelirlerini kesen, ‘belediyeleri silkeleyin’ diye bakanlarına talimat veren kötülüktür. Maksat belli: FETÖ yöntemleriyle belediye başkanlarımızı itibarsızlaştırmak, dolayısıyla CHP’nin kurumsal kimliğini yıpratmak. Hukuk ve yargı ambalajı içerisinde bu siyasi operasyonu yapanlar, aslında sadece Beşiktaş’ta CHP’ye oy vermiş seçmene değil; demokrasiye inanan milyonlarca vatandaşımıza meydan okumaktadır.

"AKP, milyonlarca vatandaşın sandıkta verdiği mesajı hala anlayamamış"

Anlıyoruz ki AKP, 31 Mart seçimlerinde milyonlarca vatandaşın sandıkta verdiği mesajı, gösterdiği sarı kartı hala anlayamamış. Millet hayat pahalılığından bezmiş, zamlar yağmur olmuş, milletin tepesine yağıyorken milletle gönül bağını koparmış olan AKP’nin bütün derdi, tasası; CHP’li belediyelerin halka hizmet etmesinin önüne engel koymak, çelme takmak ve kumpas kurmak. Bugün iktidar, demokratik siyasetin asgari gereklerini bile yerine getirmeyecek kadar gözünü karartmış durumdadır. Bugün iktidar; halkın güvendiği, inandığı, oylarıyla yetkilendirdiği kişi CHP’li olunca adalet duygusunu, vicdanını kaybetmiş, siyasetin maşası olmuş bir kısım yargı mensupları aracılığıyla her türlü siyasi operasyonu yapabilecek kadar gözünü karartmıştır. Yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla mücadele masalıyla başlayan AKP hikayesi; yasakların arttığı, yoksulluğun derinleştiği, yolsuzluğun ise tam da adresi olduğu bir noktaya varmıştır. Buradan, bu siyasi operasyonlardan medet umanlara sesleniyorum: Biz, bu devleti kuran, köklerini Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyetleri’nden alan CHP’yiz. Biz, Türkiye’nin birinci partisiyiz. İktidarın siyasi hazımsızlığına bugüne kadar teslim olmadık, bundan sonra da olmayız. Bu saldırılara karşı mücadelemiz, topyekûn bir adalet ve demokrasi mücadelesidir. Bu mücadeleyi, halkımızla birlikte büyüteceğiz ve halkımızın iradesine, daha iyi bir gelecek umuduna kast eden her türlü haksızlığın ve hukuksuzluğun karşısında duracağız.

"Acz içerisindesiniz, akıntıya karşı kürek çekiyorsunuz"

Bugün iktidar koltuğunda emaneten oturanlara hatırlatmak isteriz: Halkın gönlünden de gözünden de düştünüz. Panik içindesiniz, acz içerisindesiniz, akıntıya karşı kürek çekiyorsunuz. Ne yaparsanız yapın, belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle ve tüm kadrolarımızla hem halka hizmet edeceğiz hem de sizin algı operasyonlarınıza karşı hep birlikte dimdik ayakta duracağız. Bugün, saat 14.00’te Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, MYK üyelerimizle, milletvekillerimizle, PM üyelerimizle, belediye başkanlarımızla ve İstanbul il örgütümüzle bu haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı tepkimizi göstermek ve duyurmak için Beşiktaş Belediyesi’nin önünde olacak. Kimse bu hukuksuzluklara, siyasi operasyonlara sessiz kalmamızı beklemesin.

"İktidarın temel amacı, bu ülkede bir korku iklimi yaratmaktır"

Beşiktaş Belediyemize yapılan bu siyasi operasyon ve algı mühendisliğinin yanında, geçtiğimiz günlerde bir hukuksuzluk daha yaşandı. Yargının sac ayağı, bağımsız savunmayı temsil eden İstanbul Baro Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesi istemiyle dava açıldı. Yakın bir geçmişte, çoklu baro uygulamasıyla barolara göz diken AKP, amacına ulaşmak için her yolu mübah sayıyor. Ne seçim tanıyor ne de hukuk tanıyor. Yürütmenin yargıya talimat vermesi ve muhalif her sesi susturmak için hukuku araçsallaştırması, tarafsız ve bağımsız yargı sisteminin çöktüğünün ilanıdır. Demokratik hiçbir seçime tahammülü olmayan, itibar suikastlaryla kendine muhalif olan herkesi hedef gösteren iktidarın temel amacı, bu ülkede bir korku iklimi yaratmaktır.

"Bağımsız savunmayı susturmaya yönelik tutum, İstanbul Barosu nezdinde tüm barolara bir gözdağı verme girişimidir"

Yargının kurucu unsuru olan bağımsız savunmayı susturmaya yönelik bu tutum, İstanbul Barosu nezdinde tüm barolara bir gözdağı verme girişimidir. Bilinmelidir ki savunma hakkının temsilcisi avukatlar ve onların meslek örgütü olan barolar; bu tehdit, sindirme ve baskı politikalarına asla boyun eğmezler. Hukuksuzluk sadece bize değil, kime yapılırsa yapılsın karşısında duracağız. Belediyelerden başlayıp barolara uzanan hak ve irade gaspına karşı durmak; hukuka, adalete, özgürlüklere, meslek örgütlerine, seçme ve seçilme iradesine inanan herkesin görevidir. Hukukun üstünlüğünü ve demokrasiyi savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz."

"CHP her koşulda mücadele etmeye hazırlık olan bir partidir"

Yücel, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yücel, "Beşiktaş’taki operasyonun TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na uzanma ihtimali de konuşuluyor. PM’de bu ihtimal gündeme geldi mi? Böyle bir durumda yol haritanız hazır mı" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Dün PM toplantımız yaklaşık yedi saat sürdü. PM toplantımızın önemli ve ana gündemlerinden biri de adımı Beşiktaş Belediyemize yapılan operasyondu. Elbette bu konuyu çok yönlü olarak değerlendirdik ve hala da değerlendiriyoruz. Bir kere yargı bağımsız olsaydı bu sürecin bu noktaya gelmemesi gerekirdi. İktidarın dizayn etmesi için iktidarın aparatı olan, iktidar elinde araçsallaşan yargı mensupları olduğu gibi; bu ülkede mesleğini Anayasa’ya, kanunlara, vicdanlarına, vicdani kanaatlerine göre yapan onurlu, şerefli, haysiyetli hakimler ve savcılar olduğunu biliyoruz. Hatta onların sayısının çok daha fazla olduğunu da biliyoruz. Ve tabii Türk yargısına da güvenmek istiyoruz. Üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğü olan bir ülkede seçimle gelen kişilerin yine seçimle gitmesi gerekir, böyle hukuk ambalajı içerisinde siyasi operasyonlarla değil. Ancak şunu ifade edeyim: Biz, CHP’yiz. CHP; her koşulda, her satıhta, her türlü mücadeleyi vermeye hazırlıklı olan bir partidir.

"Bu operasyonların Ekrem İmamoğlu’na uzatılmasına ne CHP ne milyonlar izin verir"

Sayın Ekrem İmamoğlu, geçmişte Tayyip Erdoğan'ı ve AKP'yi üç kez yenmiş, İstanbulluların gönlüne girmiş, gönlünde taht kurmuş, Türkiye'yi inşa edeceği, Türkiye'nin geleceğini inşa edeceği konusunda bir iddia ortaya koymuş bir siyasetçidir. Sadece İstanbulluların değil; Türkiye'nin, milletimizin gönlünde taht kurmuş bir siyasetçi. Dolayısıyla bu sürecin, bu siyasi operasyonların Sayın Ekrem İmamoğlu'na uzanmasına, uzatılmasına ne CHP ne ne de milyonlar izin verir.”

Anka Haber Ajansı