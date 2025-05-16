Deva Parti'li Avşar, Tarım Sektöründe Yaşanan Sorunlara İlişkin Soru Önergesi Verdi

DEVA Partisi Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, tarım sektörünün yaşadığı sorunları Meclis gündemine taşıdı. Avşar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle konuya ilişkin yazılı soru önergesi verdi. Avşar, planlı üretimin olmadığını, yalnız dış ticaret politikalarıyla bağımlı hale gelindiğini ve Tekirdağ başta olmak üzere ülke genelinde kuraklık riskinin baş gösterdiğini belirtti.

(ANKARA)- DEVA Partisi Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, tarım sektörünün yaşadığı sorunları TBMM gündemine taşıdı. Avşar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi. Avşar, "'Ülkemiz, 200'den fazla türde ürün üretme potansiyeliyle Avrupa’da birinci sırada olmasına rağmen enflasyonda da birinci sırada yer almaktadır. Bu tezatlık nasıl değerlendirilmektedir?'" sorusunu yöneltti.

DEVA Partisi Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, tarım sektörünün yaşadığı sorunları TBMM gündemine taşıdı. Avşar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Türkiye'nin sahip olduğu yüksek tarım potansiyeline rağmen dışa bağımlılıkta her geçen gün artan bir ülke konumuna geldiğini ve gümrük vergilerinin sıfırlanarak yanlış dış ticaret politikalarına gidildiğini belirtti. Avşar, şunları kaydetti:

''Türkiye bünyesinde yetiştirilen 200'ün üzerinde ürünle yüksek bir tarımsal potansiyele sahiptir. Birçok ürün bazında dünyada ilk sırada yer alırken yaklaşık 50 ürünümüz dünyada ilk 10 arasındadır. Bu potansiyeliyle ülkemizde tarım istihdamı 4,7 milyon kişi ve toplam istihdamdaki payı da yüzde 14 seviyelerindedir. Trakya’da özellikle de Tekirdağ’da yetişen ay çiçeği üretiminde yüzde 50'lere kadar düşmüş ve kendine yeterli olmaktan çıkmıştır. Mısır üretiminde kendine yetme durumu yüzde 80'lerin üzerinde olmasına rağmen basında çokça tartışıldığı üzere 1 milyon ton mısır ithalatı için gümrük vergileri sıfırlanmıştır.

Özellikle 2010 yılından sonra uygulanan ithalat politikasıyla hayvanın kendisi, yemi, gübresi, hatta çobanı bile ithal etmekte ve çok yüksek oranda dışa bağımlılık görülmektedir. Ülkemiz, 200'den fazla çeşit ürün üretme kapasitesiyle Avrupa’da birinci sırada olmasına karşın enflasyonda da birinci sıradadır.''

Avşar, tarımsal destek uygulamasının 2006 yılında çıkarılan 5488 sayılı Tarım Kanunu ile çıkardığını ve tarımsal desteklerin gayrisafi milli hasılanın en az yüzde 1'inden az olmamasını hükmettiğini, ancak uygulanmadığını ifade etti. Girdi maliyetlerindeki yüksek fiyat artışlarının önemli bir sorun olduğuna da değinen Avşar, "'Fiyat politikası ve dış ticaret uygulamaları çiftçinin kâr marjını düşürmekte, rekabet ortamını zayıflatmakta ve üretimden uzaklaştırmaktadır'" dedi.

''Tekirdağ başta olmak üzere ülkenin birçok yerinde kuraklık riski baş gösterdi''

Yaşanan zirai don olayından birçok ürünün zarar gördüğünü, yapılan açıklamalara rağmen henüz bir destek çalışması görmediklerini kaydeden Avşar, bunun yanında Tekirdağ başta olmak kuraklığın ülke genelinde baş gösterdiğini, bu durumun üretimde ciddi düşüşe sebep olacağını ve enflasyonu tetikleyeceğini belirtti.

Cem Avşar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya şu soruları yöneltti:

''5488 sayılı Tarım Kanunu 21’inci Maddesiyle "Bütçeden ayrılacak kaynak, gayrisafi millî hasılanın yüzde birinden az olamaz" şeklinde düzenlenen hükmü neden uygulanmamaktadır? Verilen tarımsal destek miktarı yeterli midir? Söz konusu tarımsal desteklerin nerede kullanıldığının tespiti; üretim artışı, kalite ve verimliliğe etkisi bakımından gerekli "etki analizleri" yapılmakta mıdır? İthalat artışı, dışa bağımlılık, stratejik ürünlerde gümrük tarifesini sıfırlama gibi tarımsal üretim kapasitesine zarar veren bu tarz dış ticaret politikalara karşın yerli üreticiyi korumaya yönelik bir çalışmanız var mıdır? Ülkemiz, 200'den fazla türde ürün üretme potansiyeliyle Avrupa’da birinci sırada olmasına rağmen enflasyonda da birinci sırada yer almaktadır. Bu tezatlık nasıl değerlendirilmektedir? Bu hususta uygulanan tarım politikalarının bir etkisi olduğu düşünülmekte midir? Buna karşın ne tür tedbirler alınmaktadır? Bakanlığınızın stratejik amaçları bağlamında zirai don olayında yaşandığı üzere ülkemizin iklim özellikleri ve doğa şartları göz önüne alınarak kuraklık, sel, dolu, yangın vb. afetlere karşı hazırlanan bir acil eylem planınız var mıdır? Varsa hangi eylemleri içermekte ve bu hususta ayrılan kaynak miktarı nedir?''

Anka Haber Ajansı