Devlet Bahçeli: "Mahallede Komşuya Verilecek Ev Olmadığı Anlaşılmıştır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 14. Olağan Kurultayı’nın 17 Mart 2024 tarihinde yapılacağını açıkladı. “İYİ Parti’ye komşuluk çağrısı hala geçerli mi” sorusuna “Mahallede komşuya verilecek ev olmadığı anlaşılmıştır” yanıtını veren Bahçeli, Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen Türkiye Raporu’yla ilgili “Bizim için Avrupa Birliği bitmiştir. AB’yle doğmadık, AB’siz de ölmeyiz. AB’yle var olmadık, AB’siz de yolda kalmayız” dedi. NATO’nun da tartışılması gerektiğini belirten Bahçeli, “İsveç’in NATO üyeliğine şu şartlar altında Milliyetçi Hareket Partisi’nin olumlu bakması ise eşyanın tabiatına bütünüyle aykırıdır” diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu toplantıları sonrasında basın toplantısı düzenledi. MHP'nin 14. Olağan Kurultayı'nın 17 Mart 2024 tarihinde yapılacağını açıklayan Bahçeli, şunları söyledi:

"31 MART 2024 TARİHİNDE YEREL YÖNETİMLERE DÜŞEN GÖLGENİN KALDIRILMASIN AMAÇLIYORUZ: ‘2024'e Doğru Diyar Diyar Anadolu’ temasıyla 31 Mart 2024 tarihine heves ve heyecanla hazırlanıyoruz. Başarının dışında ikinci bir seçeneğe her zamanki olduğu yine kapalıyız. Merkezi yönetimle yerel yönetimler arasındaki farzi kopukluğun giderilmesini, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sunduğu imkan ve fırsatlarla bütünleşmiş tek yürek ve bir Türkiye'yi hedefliyoruz. 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde tezahür ve tekamül etmiş millet iradesinin aynısı ile 31 Mart 2024 tarihinde yerel yönetimlere yansımasını ve zillet tortularının kazınmasını yerel yönetimlere düşen gölgenin kaldırılmasın amaçlıyoruz. Türkiye'nin zaman kaybetmeye, oyalanmaya, hızla akan hayat ve hadiselerin gerisinde kalmaya tahammülü yoktur.

KURULTAYIMIZ 17 MART'TA YAPILACAK: 17 Mart 2024 tarihinde bir şölen havasında yapmayı kararlaştırdığımız 14. Olağan Büyük Kurultayımızla da düğümlenecek demokratik süreçte il ve ilçe kongreleri disiplin, demokratik olgunluk, sağduyu sükunet ve yüksek bir katılım eşliğinde gerçekleştiriyoruz. Bugün yaptığımız ortak toplantıda mahalli idarelerimizle işleyen kongre takvimimizi değerlendirmiş, aynı şekilde anayasa değişikliği gündemi ile beraber iç ve dış konu başlıkları detaylarla ele alınmıştır... Sınır aşan göç sorunundan ekonomik ve ticari cepheleşmelere, Rusya- Ukrayna savaşından Asya Pasifik hattındaki güç mücadelelerine, İslamofobi salgınından ırkçı ve şovenizm hastalığına, devlet dışı aktörlerin yaygınlığından terörizmin değişik varyantlarına, demokrasi dışı eğilimlerin kökleşmesinden çapını ve çeperini genişleten çatışmalara varıncaya kadar risk ve tehditler dünya genelinde artmıştır. Türkiye'nin toplumsal dokusunu tahrip edip sığınmacılar üzerinden sipariş edilmiş bir kavga ortamı imal ederek sert ve şiddet içeren bir iç gerilimin ortamını yaratmak isteyenler de gemi azıya almışlardır... Ülkemizde ve dünyada huzur istiyoruz. Pergelin sabit ayağını Ankara'ya koyuyor hareketli ayağıyla da muhtelif zaman dilimlerinde dünyayı tarıyor ve takip ediyoruz. Ne Türkiye gündeminin ne de dünyadaki gelişmelerin arkasında yorgun ve yılgın şekilde koşacak kadar aciz ve çaresiz değiliz. Bugüne kadar da olmadık. Her an yenilenerek her zaman tetikte ve uyanık durarak hadiseleri omurgasından yakalıyor gündemin bir adım ilerisinde bulunuyoruz. Siyasetimizi halkın somut sorunlarına günlük, geçimlik ve gelecek bazlı gerçeklerine göre yapıyoruz. Bizim sırça köşklerle işimiz olmaz, olmayacaktır. Birileri gibi fildişi kulelerinde sefa sürmemiz keyif çatmamız, çıkar hesabı yapmamız, günü kurtarmaya tevessül etmemiz, kulislerin oyuncağı olmamız akıl karı olmadığı gibi mümkün de değildir.

NE VATANSIZLARIN NE DE BAYRAKSIZLARIN TBMM'DE YERİ YOKTUR: Hiçbir Türk ve Türkiye düşmanı için müsamaha olamayacaktır. Bilhassa PKK ve YPG'nin iş birlikçi kitlesinden olan potansiyel bir terörist üstelik CHP milletvekili Türk Silahlı Kuvvetleri’ne de iftira atmıştır. Günlerdir sabırla ve dişimi sıkarak gelişmeleri takip ettim. Kim ne söyledi ve ne söyleyecek ona baktım. Günü ve saati geldiğinde konuşmak tarafımızı ve tavrımızı göstermek için beklemeye koyuldum. İşte o gün bugündür Türk Silahlı Kuvvetleri’ne saldıran bu alçak sözde milletvekilinin ağzı düşman ağzıdır, aidiyeti Kandil mağaralarıdır. Vatandaşlarımızı helikopterden atan, köyleri yakan asker, Türk askeri değildir. Böyle bir hadisede vuku bulmamıştır. Bu terör dili bölücü örgüt ezberi husumet ve hıyanet tebliğidir. CHP yönetiminin kendi partisinde bulunan bu satılmış PKK'lıya lazım gelen cezayı vermekten imtina etmesi basit ve caydırıcı ceza olmaktan uzak tutumu adı konulmamış bir ağız ve akıl birliğine delalettir... Ne vatansızların ne de bayraksızların TBMM'de yeri yoktur. PKK'ya sözcülük yapan bir suçluya Hazine’den maaş verilmesi skandaldır, günahtır, alan içinde haramdır.

KARABAĞ KARANLIĞA ÇEKİLMEYECEKTİR: G-20 sonuç bildirgesinde iyi niyet mesajı veren ülkelerin ve bu ülkelerin liderlerinin dünyanın bugünkü hazin ve alacakaranlık manzarasından doğrudan sorumlu oldukları tartışmasızdır... Afrika Birliği'nin G-20'nin daimi üye statüsü alması müspet bir başlık olsa da diğer alanlarda anlamlı ve kayda değer pek bir ilerleme sağladığından bahsetmek zordur. Karabağ Türktür, Türk yurdudur. Can Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçasıdır. Ermenistan aklını başına almalıdır. Ateşle oynamaktan vazgeçmelidir. Barış görüşmelerini sekteye uğratacak, istikrar arayışlarını boşa çıkaracak her provokasyonun ağır sonuçlarına Erivan yönetimi yeri ve zamanı geldiğinde tekrar katlanmak durumunda kalacaktır. Türkiye'nin Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenlik haklarını tehdit eden, zora dayalı kural ve kanun dışı muamele ve müdahalelere direnmesi "iki devlet tek millet" onurunun icabıdır. Soydaşlarımız yalnız değildir. Karabağ karanlığa çekilmeyecektir.

BİZİM İÇİN AVRUPA BİRLİĞİ BİTMİŞTİR: 13 Eylül 2023 tarihinde Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen Türkiye Raporu’nda, “Mevcut şartlarda Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinin yeniden başlatılmayacağı” belirtilmiştir. Brüksel oradaysa Ankara buradadır... Bizim için Avrupa Birliği bitmiştir. AB’yle doğmadık, AB’siz de ölmeyiz. AB’yle var olmadık, AB’siz de yolda kalmayız. 60 yıl kaybettik, bir 60 yıl daha kaybedemeyiz, onun bunun ağzına bakamayız. Ülkemizi yargılayan, sinirlerimizi geren, milli şerefimize dil uzatan bir birlik yapısının isteseler de artık içinde olamayız, olmamalıyız. Dünya AB’den müteşekkil değildir... Ayrıca NATO’nun da tartışılması, sorguya çekilmesi, gerekirse yeni baştan ittifak hukukunun milli değerler kapsamında ele alınması zorunluluktur. NATO’ya da mahkum olmadığımız herkesçe bilinmelidir. İsveç’in NATO üyeliğine şu şartlar altında Milliyetçi Hareket Partisi’nin olumlu bakması ise eşyanın tabiatına bütünüyle aykırıdır."

"İSTEĞİM KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU ÜZMESİNLER"

Bahçeli konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"CHP için tavşan adaydan kasıt Özgür Özel midir” sorusu üzerine Bahçeli, "Altılı Masa'nın 1,5 yılı aşkın çalışma düzeni ve her akşam yedikleri yemeğin menü hakkında bilgi sahibi değilim. Bildiğim bir gerçek var Altılı Masa, kendilerinin tartışması ile Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterme arzusu taşımışlar. Mevcutların içerisinde de Altılı Masa'nın en yetkilisi, en fazla oyu alan TBMM'de temsil kabiliyeti yüksek olan kişi Kemal Kılıçdaroğlu'dur. İsteğim Kemal Kılıçdaroğlu'nu üzmesinler" dedi.

"KOMŞUYA VERİLECEK EV OLMADIĞI ANLAŞILMIŞTIR"

İYİ Parti'ye yönelik "Komşuculuk çağrısı hala geçerli mi" sorusuna ise Bahçeli, "Mahallede komşuya verilecek ev olmadığı anlaşılmıştır" dedi.

Anka Haber Ajansı