Dilan'ın Üstün Başarısı Oxford Üniversitesi’nin Kapılarını Araladı

İSTANBUL, (DHA)- Dünyanın girilmesi en zor üniversitelerinden birisi olan Oxford'a girmeye hak kazanan genç avukat Dilan Gümüştaş başarı hikâyesini paylaştı. Eğitim sonrası hedeflerine de değinen Gümüştaş, "En başından beri iyi bir hukukçu olmayı hedefledim. Bu yüzden dünyanın en iyi üniversitelerinden birisine eğitim almaya gidiyorum. İleride akademinin bir parçası olmanın yanı sıra uygulamada da kalarak insanların hayatlarına aktif olarak dokunmaya devam etmek istiyorum" dedi.

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne tam burslu giren ve üniversiteden birinci olarak mezun olan Dilan Gümüştaş, uluslararası ticari tahkim ve yatırım tahkimi alanlarında faaliyet gösteren bir büroda avukatlık yapıyor. Çalışırken akademik kariyerini de başarıyla sürdüren Gümüştaş, hukuk bölümünü seçme nedenini şöyle anlattı:

"Zor şartlarda büyüdüm ve küçüklüğümden beri adaletsizliğe maruz kalanların acılarını paylaşmaya çalıştım. İnsan haklarına ilgim esasen buradan gelir. İnsan haklarını etkin bir şekilde savunma isteğim de beni hukuk okumaya yönlendirdi. Hukuk fakültesini seçmemdeki en büyük motivasyon iyi bir hukukçu olup toplumsal eşitliğe ve adalete katkı sağlayacağım düşüncesiydi."

Bahçeşehir Üniversitesinin hayallerini gerçekleştirmesine önemli katkılar sağladığını söyleyen Gümüştaş, "Okulun akademik kadrosu da beni çok heyecanlandırdı. Ayrıca Türkiye'de muadili olmayan 9 aylık Washington DC programı bizim için tam bursluydu. Burada geniş ve anlamlı bir sosyal ağ kurup kendimi çok geliştirebileceğimi ve dünya insanı olabileceğimi anladım" dedi.

"İYİ OKULLARA GİREBİLMEK İÇİN ÜNİVERSİTEYE BU MİSYON İLE BAŞLAMAK GEREKİYOR"

Eğitim hayatı boyunca pek çok staj yapıp gönüllü olarak çalışan Gümüştaş, "Öğrenciyken ve mezun olduktan sonra yurtdışında yüksek lisans yapma fikri aklımda hep vardı. Gelecekte iyi okullara girebilmek için üniversiteye bu misyon ile başlamak gerekiyor. Çalışma alanımda akademik anlamda derinleşmek ve bunu karşılaştırmalı olarak yurtdışında, özellikle de yabancı dilde yapmak istiyordum. Fakat öncesinde bir süre uygulamayı tecrübe etmek istedim. Başvurduğum program Oxford Üniversitesinin "Magister Juris" programı. Bu interdisipliner programın en önemli özelliği müfredatını benim belirleyebilmem. Böylece gerçekten istediğim, hedeflediğim yere başvurdum. Oxford aynı zamanda benim çalışma alanım olan tahkim ve insan hakları konuları için en uygun okul" şeklinde konuştu.

"ONLARI 10 SAYFADA HEYECANLANDIRMANIZ LAZIM"

Okula girişin oldukça zor ve başvuru sürecinin sancılı olduğunu söyleyen Gümüştaş, aday öğrencilere şunları önerdi:

"Öncelikle çok iyi bir ortalama istiyorlar. Sadece birincileri alıyorlar diyemem ama kabul alan öğrencilerin neredeyse tamamı ya birinci ya da dereceyle mezun olmuş öğrenciler. Bu şartların yanı sıra çok iyi derecede İngilizce bilmenizi ve bunu dil belgesiyle ispatlamanızı istiyorlar. Aynı zamanda sosyal becerileri gelişmiş, farklı alanlarda tecrübeler edinmiş, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmış ve günlük hayattan da kopmamış bir insan olmanızı bekliyorlar. Hepsinden daha da meşakkatlisi ise sizden kısa bir makale yazmanızı istiyorlar. Bu makalede konuyu siz belirliyorsunuz ve bununla sizin bir hukuki argümanı ne kadar iyi ve akademik derinlikte tartıştığınızı açıkladığınızı, gerekçelendirdiğinizi ve kendinizi İngilizce ne kadar iyi ifade ettiğinizi görmek istiyorlar. Ben makalemi iddialı ve zor bir konuda yazmaya çalıştım. Aslında Oxford da böyle öğrencileri arıyor. Yani onları on sayfada heyecanlandırmanız ve sağlam bir hukukçu olduğunuza ikna etmeniz lazım."

"HER ÖĞRENCİ GİRİŞİMCİ OLMALI: FIRSATLAR SİZİ BULMUYOR SİZİN KOVALAMANIZ GEREK"

Her şeyden önce insanın varmayı gerçekten istediği bir hedefinin olması gerektiğini söyleyen Gümüştaş, "Sonrasında o hedefe nasıl ulaşabilirim ve bu yolculukta kendimi ne şekilde yetiştirebilirim sorularının yanıtını bulmalılar. Bu yanıtı ararken kendilerine bir rehber edinmelerinin faydası olur. Ben üniversite eğitimim boyunca her yazı yurt dışında gezerek ve tecrübe edinerek geçirdim. Bunu da araştırarak ve bana burs verebilecek programları bularak başardım. Bu yüzden her öğrencinin girişimci olması gerekiyor. Sabit şekilde beklememek lazım. Fırsatlar sizi bulmuyor sizin kovalamanız gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı