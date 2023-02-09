Dilara Gönder için milyonlar seferber oldu! Show TV'ye isyan

Show TV'deki yayında depremle ilgili sözleri nedeniyle yandaşların hedefi olan Dilara Gönder kanaldan istifa etti. Show TV'ye isyan eden seyirciler Dilara Gönder için seferber oldu.

Dilara Gönder, Show TV yayınında deprem isyanıyla olay olmuştu.

Show TV Ana Haber sunucusu Dilara Gönder isyan etti! Bu kadar ölümlü ders mi olur?

O anları vatandanhaber.com sayfalarında da haberleştirmiştik. O yayın sonrasında yandaşların hedefi olan Dilara Gönder istifa etti.

Bugün istifasını duyurdu

Show TV'de deprem isyanıyla olay olan Dilara Gönder istifa etti

YOUTUBE KANALI AÇ ÇAĞRISI

Dilara Gönder'in istifası sonrasında seyirciler Show TV yönetimine isyan ederken çok sayıda vatandaşta Dilara Gönder için youtube kanalı aç çağrısında bulundu.