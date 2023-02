Dizi oyuncusu Can Yaman'dan takipçisine tepkilere yol açan cevap! Herkes çok kızdı

Kahramanmaraş’ın merkez üssü olduğu ve 10 ilin etkilendiği iki büyük depremin ardından oyuncu Can Yaman paylaşım yaparak takipçilerinden yardım istedi. Can Yaman'ın o sırada bir takipçisine verdiği cevap tepkilere yol açtı!

Türkiye yıkıcı depremin yaralarını sarmaya devam ediyor. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizi etkileyen 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin ardından, afet bölgeleri için ünlüler de peş peşe çağrı yaptı. Bu çağrılara bir yenisi daha eklendi. Çağrıyı yapan isim İtalya'da yaşayan ünlü dizi oyuncusu Can Yaman oldu.

DİZİSİ FİNAL YAPINCA GİTMİŞTİ

Bay Yanlış dizisi FOX TV ekranlarında yayınlanıyordu. Dizisi final yaptıktan sonra Can Yaman'ın Türkiye'den ayrıldığı biliniyordu.

Bir süredir İtalya’da yaşayan oyuncu Can Yaman, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak “İçinden geçtiğimiz bu zor dönemde, ülkemde yaşanan felakete bir parça yardımı olabileceğini ümit ederek, bu kampanyayı hazırlamayı görev bildik. İtalya’da kurduğumuz derneğimiz Can Yaman for Children olarak Türkiye’de bulunan AHBAP Derneği ile iş birliği yapmaktayız. Bio’da bulunan linkten yardım linklerini bulabilirsiniz. Böyle bir felaketin dünyanın hiçbir yerinde çocukları bulmaması dileği ile şimdiden yardımlarınıza teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.

GELEN CEVAPLAR HERKESİ ŞAŞIRTTI

Paylaşımını önce yalnızca İtalyanca yapan oyuncuya bir takipçisi “Neden Türkçe değil?” diye sorunca Can Yaman, “Allah’ın m*lı, kampanya yurt dışındakiler için” cevabını verdi. Bir başka kullanıcının “4 günün sonunda mı?” yorumuna ise Yaman “Evet, işine bak bağış yap” dedi. Yaman’ın kaba ve hakaret içeren cevapları çok sayıda sosyal medya kullanıcısından büyük tepki topladı.