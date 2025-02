Ekrem İmamoğlu'na Diploma Soruşturması... Murat Emir: "Burada Bir Yargı Tecavüzü Var Artık"

Haber: İleyda ÖZMEN - Kamera: Ünal AYDIN

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında lisans diplomasıyla ilgili soruşturma başlatılmasına ilişkin olarak, "Sayın İmamoğlu'nun veremeyeceği bir hesap yok. Ama burada bir yargı tecavüzü var artık. Ve bunlar üzerinden İmamoğlu'nu, halkımızı, İstanbulluları, CHP'lileri ve bu iktidardan yılmış artık sandık gelsin ilk fırsatta bunları sırtımdan atayım diye bekleyen vatandaşımızı sindirebileceklerini sanıyorlar. Ama bilsinler ki ateşle oynuyorlar" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İBB ve TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında lisans diplomasıyla ilgili soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi. Murat Emir, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yatıyorlar Ekrem İmamoğlu kalkıyorlar Ekrem İmamoğlu. Etekleri tutuştu. Yenemeyeceklerini görüyorlar. Dört defa yendi. Beşinciyi de cumhurbaşkanlığında yenecek. Farkındalar. O yüzden her gün bir soruşturma, her gün bir dava. 30 yıl önce gitmiş, bir yatay geçiş söz konusu. Diplomasında en ufak şaibe söz konusu değil. Dört yıl boyunca gitmiş aslanlar gibi İstanbul Üniversitesi'ne, eğitimine devam etmiş. Her dersi geçmiş. Kayıtları var. Kredilerini tamamlamış diplomasını almış 30 yıldır bu diplomayı kullanan bir şahsa "Bir dakika senin yatay geçişinde bir sorunun olabilir" iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturma açması zaten hani hukuksuzdur diyeceğim de günde 100 defa bu kelimeyi kullanmaktan yorulduk artık. Artık burada fütursuzluk var. Burada şirazeden çıkmışlık var. Burada korku var, panik var, kaygı var.

"Bilsinler ki ateşle oynuyorlar"

İmamoğlu söylüyor, biz de söylüyoruz. Seçimlerde vatandaşa halkın vicdanına kendinizi teslim edeceksiniz. Korkunun ecele faydası yok. O kantara çıkacaksınız. O kantara çıktığınızda Ekrem İmamoğlu'nu yenebilmek için eğer öyle bir amacınız varsa halka hizmet edin. Dürüst yönetim uygulayın. Yandaşları sırtınızdan atın. Yoksulluğu önleyin. Asgari ücreti yükseltin. En düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine getirin. Gençlerimize umut olan bir Türkiye yaratın. Adaleti yeşertin bu ülkede ve o kantara İmamoğlu kadar çıkın. Ama bütün bunları bir kenara bırakıyorsunuz, çözecek haliniz yok. Bu sorunların temel kaynağı sizsiniz. Ama en yakın rakibinizi böyle hukuk oyunlarıyla, savcılarla, adliyelerle, soruşturmalarla minderin dışına itmeye çalışıyorsunuz. Vatandaşımız her şeyi görüyor. Ve bu yapılanların haksız, yersiz olduğu herkesin malumu, vicdanlar kanıyor. Bırakın İmamoğlu'nu halkına hizmet etsin. Bırakın İmamoğlu'nu belediyesindeki işlerine bakabilsin. Her gün bir soruşturmayla meşgul etmeyin. Sayın İmamoğlu'nun veremeyeceği bir hesap yok. Ama burada yargı eliyle artık bu yargı baskısı diyorduk, yargı tacizi diyorduk, burada yargı tecavüzü var artık. Yani İmamoğlu her gün soruşturmaya gider hale geldi. Ve bunlar üzerinden İmamoğlu'nu, halkımızı, İstanbulluları, CHP'lileri ve bu iktidardan yılmış artık sandık gelsin ilk fırsatta bunları sırtımdan atayım diye bekleyen vatandaşımızı sindirebileceklerini sanıyorlar. Ama bilsinler ki ateşle oynuyorlar ve her yaptıkları bumerang gibi dönüyor bunları tekrar vuruyor."

Anka Haber Ajansı