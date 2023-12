Erdoğan: 3-5 Oy Alacağız Diye Bölücü Hainlere Kapı Kulu Olanlara Meydanı Asla Bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sabiha Gökçen Havalimanı ikinci pistinin açılış töreninde; "Terör saldırılarıyla milletimizi bölme planlarının raf ömrü tükenmiştir. Türkü, Kürdü, Arabı, Alevisi ve Sünnisiyle 85 milyonun kardeşliğine kastedilmesine, aramıza nifak sokulmasına kesinlikle izin vermeyiz. Terörle bizi yıldıracaklarını, özellikle bu vehme kapılanlara şu ikazı yapmakta fayda görüyorum: Son 21 yılda defalarca hüsrana uğradınız, inşallah yine kaybedeceksiniz. Bir kez daha rezil ve zelil olmaktan kurtulamayacaksınız. Oyunlarınızı biliyoruz, emellerinizi biliyoruz, kim olduğunuzu çok iyi biliyoruz. Ömrümüz yettiği sürece, nefesimiz yettiği sürece aziz milletimizin desteği bizimle olduğu müddetçe sizinle mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Terörle yol yürüyenlere, terör örgütlerini maşa olarak kullananlara, iradesini Kandil'deki alçaklara teslim edenlere, 3-5 oy alacağız diye bölücü hainlere kapı kulu olanlara meydanı asla bırakmayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı ikinci pist açılış törenine katıldı. Erdoğan, burada şöyle konuştu:

"SENE SONUNDA YOLCU SAYISININ 37 MİLYONU AŞACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ"

"Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın kullanım oranı ve yolcu trafiği sürekli yükseliyor. Havalimanımız 2021 yılında iç ve dış hatlarda yaklaşık 181 bin uçuş trafiğiyle 25 milyon yolcuyu ağırladı. 2022 yılında bu sayı 31 milyon yolcuya ulaştı. 2023 yılının ilk 11 ayında 280 bin uçuş trafiğiyle yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21'lik artışla 34 milyona yükseldi. Bugün Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı ve Antalya Havalimanı'ndan sonra yolcu trafiğinin en çok olduğu üçüncü havalimanıdır. Sene sonunda, havalimanımızdan seyahat eden yolcu sayısının 37 milyonu aşacağını öngörüyoruz. Sektördeki büyüme ve havalimanının gelişim planları çerçevesinde ihtiyaç duyulan ikinci pistin inşaatı için 2012 yılında karar aldık. Ardından çalışmalara başlayarak toplam 970 milyon doları bulan yatırım tutarıyla ikinci pisti ve mütemmim işlerini tamamladık. Havalimanımızın trafik kapasitesini ikiye katlayacak pistimizin uzunluğu 3 bin 540 metredir. Ayrıca, 3 bin 520 metre, 3 bin metre ve 2 bin 400 metre uzunluğunda üç adet paralel taksi yolu vardır. Toplam 62 uçak kapasiteli 650 bin metrekarelik orta apronu ve 40 uçak kapasiteli 300 bin metrekarelik kargo apronuyla Havalimanımız rakiplerine göre çok iyi ileri özelliklere sahiptir.

Kimi çevrelerin ısıtıp ısıtıp, daha olmayan yere tünel yaptılar diye yalan yanlış paylaşımlarda bulunduğu tünel, işte bu TEM bağlantı tünelidir. Havalimanımızda tüm bu altyapı ile birlikte hava trafik kontrolü kulesi, teknik blok, gümrük, itfaiye ve garaj binası gibi 19 bin metrekare kapalı alana sahip tüm üst yapı tesislerini de en son teknolojiyle yeniledik.

Hava trafiği açısından maksimum kapasiteyi sağlamak için yeni pisti iniş, eski pisti ise kalkış amacıyla kullanacağız. Böylece Havalimanımızın hava trafik kapasitesini iki katına çıkaracağız. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı yeni pistin de devreye girmesiyle yıllık 85 milyondan fazla yolcuyu ağırlayacak kapasiteye erişecektir.

"RAHMETLİ ÖZAL HAKSIZ, İNSAFSIZ VE VİZYONSUZ ELEŞTİRİLERİN MUHATABI OLMUŞTUR"

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın hikayesi aynı zamanda Türkiye'ye dair iki tasavvurun, iki farklı yaklaşımın, birbirine zıt iki anlayışın da hikayesidir. Buranın inşası ile ilgili ilk çalışmayı başlayan rahmetli Özal siyasi hayatı boyunca haksız, insafsız ve vizyonsuz eleştirilerin muhatabı olmuştur. Türkiye'nin çeyrek asırlık, yarım asırlık hedefleri doğrultusunda attığı her stratejik adımda merhum Özal belli çevreler tarafından hedef alınmış, ülkenin kaynaklarını israf etmekle suçlanmıştır.

'Parayı betona gömüyorlar" dediler. "Yola, köprüye, tünele, baraja, hastaneye ne gerek var" dediler. "Yolla karın mı doyar" diyerek kendilerini komik duruma düşürdüler. Hatta öyle zamanlar oldu ki, "Uçak inmeyen yere havalimanı inşa ettiler" dediler, bu iftirayı atacak muvazeneyi kaybettiler.

"TÜRKİYE'DE MUHALEFETİN TARİHİ İCRAAT DÜŞMANLIĞININ DA TARİHİDİR"

Türkiye'de muhalefetin tarihi sadece seçim hezimetlerinin, sadece seçim skandallarının değil, aynı zamanda icraat düşmanlığının da tarihidir. Değerli kardeşlerim, yapılan işe takoz koymak, milletin hayrına olan her projeye çamur atmak CHP ve siyasi akrabalarının milli sporudur. Değerli arkadaşlar, Tarih bizi haklı, onları ise haksız çıkarmıştır. Dile getirdikleri eleştirilerin tamamen safsatadan, tamamen kötü niyetli bir temenniden ibaret olduğu zamanla anlaşılmıştır.

"TÜRKİYE'Yİ DUBLE YOLLAR, OTOYOLLAR, DEMİRYOLLARIYLA DONATMASAYDIK NE İHRACATIMIZ 255 MİLYAR DOLARA ÇIKARDI NE TURİST SAYIMIZ 50 MİLYONU AŞARDI"

Engellemek için Gezi olayları dahil sokak terörüne başvurdukları İstanbul Havalimanı, Avrupa ve dünyanın en iyi havalimanlarından arasında gösteriliyor. Bu havalimanımız daha geçen hafta 5 ödül birden aldı. Aynı durum çamur attıkları diğer yatırımlarımız için de geçerlidir. Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu olmasaydı bugün İstanbul trafiği çok daha kötü durumda olurdu. Şayet Türkiye'yi duble yollar, otoyollar, demiryollarıyla donatmasaydık ne ihracatımız 255 milyar dolara çıkardı ne turist sayımız 50 milyonu aşardı. Bu karşılaştırmaları uzatmak pekala mümkün. Yani, CHP zihniyetinin "gereksiz" dediği, "ne gerek var" dediği, "israf" dediği ne kadar yatırım varsa hepsi misyonunu fazlasıyla yerine getirmiş, hatta bir müddet sonra yetersiz kalmaya başlamıştır.

Biz son 21 yılda ne yaptıysak, neyi başardıysak CHP ve koro üyelerinin ‘istemezükçü’ nakaratlarına rağmen başardık. Özellikle havacılık alanında büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. Aktif havalimanı sayımızı 26'dan 57'ye, terminal kapasitemizi 55 milyon yolcudan 337 milyon 450 bin yolcuya çıkarttık.

2022 Aralık ayında Esenboğa Havalimanımızın ilave yatırım ve 25 yıllık işletmesini kapsayan kamu-özel işbirliği ihalemizi gerçekleştirdik. Esenboğa'ya devletimizin kasasından bir kuruş harcamadan yaklaşık 300 milyon euroluk yatırım yapıyoruz. Bu yatırımlar tamamlandığında havalimanımızın kapasitesi yıllık 30 milyon yolcuya yükselecek ve Havalimanımız üçüncü pistine kavuşacak.

"SON 21 YILDA DEFALARCA HÜSRANA UĞRADINIZ, YİNE KAYBEDECEKSİNİZ. BİR KEZ DAHA REZİL VE ZELİL OLMAKTAN KURTULAMAYACAKSINIZ"

Darbecisinden, vandalına, teröristinden beşinci kol elemanına kadar milletin muazzez iradesine saldıranların heveslerini kursaklarında bıraktık. İçinde bulunduğumuz kritik dönemde de aynısını yapacağız. Gözlerimizi hedeflerimizden bir an olsun ayırmayacağız. Ne Kandil ve Suriye'deki terör baronlarının ne de bu hainlerin yularını ellerinde tutanların bizi yolumuzdan alıkoymasına müsaade etmeyeceğiz. Burada sizlerin vasıtasıyla bir gerçeği tekrar ifade etmek istiyorum: Terörle ülke siyasetinin şekillendirildiği eski Türkiye artık geride kalmıştır. Terör saldırılarıyla milletimizi bölme planlarının raf ömrü tükenmiştir. Türkü, Kürdü, Arabı, Alevisi ve Sünnisiyle 85 milyonun kardeşliğine kastedilmesine, aramıza nifak sokulmasına kesinlikle izin vermeyiz. Her kim kalleşlerin eylemlerini kendine siper ederek birliğimize, beraberliğimize saldırıyorsa terörün amaçlarına hizmet ediyor demektir. Bu konuda, bilhassa gençlerimizin çok dikkatli olmalarını, provakatörlere asla itibar etmemelerini bekliyoruz. Terörle bizi yıldıracaklarını, özellikle bu vehme kapılanlara şu ikazı yapmakta fayda görüyorum: Son 21 yılda her şeyi denediniz, her yola başvurdunuz, fakat bizim kutlu yolculuğumuza set çekemediniz. Değerli kardeşlerim, Türkiye Yüzyılı'nın inşasına da engel olamayacaksınız. Son 21 yılda defalarca hüsrana uğradınız, inşallah yine kaybedeceksiniz. Bir kez daha rezil ve zelil olmaktan kurtulamayacaksınız. Oyunlarınızı biliyoruz, emellerinizi biliyoruz, kim olduğunuzu çok iyi biliyoruz. Ömrümüz yettiği sürece, nefesimiz yettiği sürece aziz milletimizin desteği bizimle olduğu müddetçe sizinle mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Terörle yol yürüyenlere, terör örgütlerini maşa olarak kullananlara, iradesini Kandil'deki alçaklara teslim edenlere, 3-5 oy alacağız diye bölücü hainlere kapı kulu olanlara meydanı asla bırakmayacağız. Teröriste "terörist dememek için 40 takla atan, 40 farklı kılığa giren siyasi bukalemunların maskelerini indirmekte kararlıyız.

Vatanımızın bekası, devletimizin bütünlüğü, milletimizin istiklal ve istikbali için can veren kahraman askerlerimizi rahmetle yad ediyorum. Yaralı askerlerimize Mevla’dan acil şifalar diliyorum. Hudutlarımız içerisinde ve sınır ötesinde kahramanca görev yapan tüm Mehmetçiklerimize ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum."

