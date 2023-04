Erdoğan: “Bir Ay Boyunca, Türkiye'nin Tamamındaki Konutların Doğal Gaz Tüketiminden Ücret Almayacağız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni’nde; “Vatandaşlarımızın evlerindeki kullandıkları doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşülecek. Bu aynı zamanda, önümüzün yaz olduğunu dikkate alırsak, pek çok hanenin neredeyse hiç doğal gaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor... İnşallah seçimlerden sonraki dönemde bunun çok daha farklı olumlu yansıması tecelli edecek. ikinci müjdemi açıklıyorum. Bir ay boyunca, Türkiye'nin tamamındaki konutların doğal gaz tüketiminden ücret almayacağız. Mutfak ve sıcak suyun yanı sıra, ısınma dahil doğal gaz tüketiminin tamamını bir ay süreyle ücretsiz yapıyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam Zonguldak'ta Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni’nde konuştu. Erdoğan, burada şunları söyledi:

“KARADENİZ'DEKİ GAZ REZERVİMİZ 710 MİLYAR METREKÜPE ULAŞTI”

“Ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda tarihi adım olan Karadeniz gazının devreye alınması ikinci bayramımızdır. Sakarya gaz sahasında Fatih Gemimiz'in vurduğu sondaj atmıştık. Sahada 320 milyar metreküplük rezerv olduğunu göstermiştik. Ardından ilave sondajlarla bu rakam 405 milyar metreküpe yükseldi. Fatih Sondaj Gemimize, Kanuni Gemimizin de katılmasıyla genişleyen çalışmalar, sonunda rezerv miktarımız 540 milyar metreküpe çıktı. Yavuz Gemimizin de sondaj filomuza katılmasının ardından, uluslararası bir değerlendirme şirketine yaptırdığımız üç boyutlu modelleme ile Sakarya'daki gaz miktarı 652 milyar metreküp olarak tescillendi. Bu arada bir diğer saha olan Çaycuma kuyusunda da 58 milyar metreküp rezerv keşfi yapıldı. Böylece Karadeniz'deki gaz rezervimiz 710 milyara metreküpe ulaştı.

“TAM KAPASİTEYE ÇIKTIĞIMIZDA ÜLKEMİZİN YILLIK İHTİYACININ YAKLAŞIK YÜZDE 30'UNU BURADAN KARŞILAYABİLECEĞİZ”

Bugün Karadeniz gazımızın devreye alınma töreniyle bu uzun ve meşakkatli yolculuğun en mutlu anına geldik. Sakarya sahasından ilk etapta günde 10 milyon metreküp, açacağımız yeni kuyularla birlikte ilerleyen süreçte günde 40 milyon metreküp gaz çıkartacağız. Tam kapasiteye çıktığımızda ülkemizin yıllık ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unu buradan karşılayabileceğiz.

“SENELERCE BİZİ ENERJİ YARIŞININ DIŞINDA TUTAN EMPERYALİSTLERİ ÜZÜYORUZ”

Bazılarını da üzüyoruz. Türkiye'nin başarılarından rahatsız olanları üzüyoruz. Ülkemizin kalkınmasını güçlenmesini istenmeyenleri üzüyoruz. Kandil'deki o eli kanlı terör baronlarını, Pensilvanya'daki hainleri üzüyoruz. Senelerce bizi enerji yarışının dışında tutan emperyalistleri üzüyoruz. Her seçim öncesinde ‘gaz buluyorlar’ iftirası atan karakter fukaralarını üzüyoruz. Ortada gaz maz yok diye dolanan o kifayetsiz muhterisleri üzüyoruz. Daha ilk günden itibaren bize yapamazsınız diyen, hayırlı her işe çamur atan Bay Bay Kemal ve masa arkadaşlarını üzüyoruz. Kaybedenler kulübünü üzmeyi sürdüreceğiz. Ama bunlara en büyük hayal kırıklığını, sandıkta vuracağı tokatla 14 Mayıs'ta milletimizin tattıracağına inanıyorum.

"SENİN ŞU ANDA SIFATIN NE"

İnsanlarımızın aklına şu soru mutlaka gelecektir: Ülkemizin kendi gazına sahip olması, benim günlük hayatıma ne fayda sağlayacak? Bu çok haklı bir soru. Siz de tabii Bay Bay Kemal vari yalanlarla bir şeyler söyleyecek değilim. Biz 21 yıldır bu ülkede yaptığımız her eseri, kazandırdığımız her hizmeti hep bu soruya cevap verecek şekilde planladık. Ne diyor, 300 milyar dolar Londra'dan, getirdim getiriyorum diyor. Nereye getirdin, ne karşılığında getirdin? Senin şu an sıfatın ne? Esrar eroini mi Londra'nın tüccarlarına sattın? Ne yaptın da 300 milyar doları getiriyorsun?

“GEÇEN SENE SALGIN VE KÜRESEL KRİZ SEBEBİ İLE ARTAN ENERJİ FİYATLARININ OLUMSUZ ETKİLERİNİ HAFİFLETMEK İÇİN DOĞALGAZDA YÜZDE 75 İNDİRİM UYGULADIK”

Ülkemize geçtiğimiz 21 yılda yaptığımız her yatırımda, insanımızın hayatını kolaylaştırmış, refahını artırmış olduk. Bunların yanı sıra, vatandaşlarımızı hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında asla yalnız bırakmadık. Geçen sene salgın ve küresel kriz sebebi ile artan enerji fiyatlarının olumsuz etkilerini hafifletmek için doğalgazda yüzde 75 indirim uyguladık. Yani, milletimizin ödemesi gereken her yıl 100 liralık doğalgaz faturasının 75 lirasını devlet olarak biz üstlendik. Yine hatırlarsanız Karadeniz gazını, ilk keşfi yapıldığında milletimize müjdeler olsun demiştik. Milletimizin hayatına yansıyacak şekilde kullanma sözümüzü de burada unutmuyoruz. İşte bugün, bu sözümüzün gereğini yerine getiriyoruz.

“BİR AY BOYUNCA, TÜRKİYE'NİN TAMAMINDAKİ KONUTLARIN DOĞAL GAZ TÜKETİMİNDEN ÜCRET ALMAYACAĞIZ”

Vatandaşlarımızın evlerindeki kullandıkları doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşülecek. Bu aynı zamanda, önümüzün yaz olduğunu dikkate alırsak, pek çok hanenin neredeyse hiç doğal gaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor... İnşallah seçimlerden sonraki dönemde bunun çok daha farklı olumlu yansıması tecelli edecek. ikinci müjdemi açıklıyorum. Bir ay boyunca, Türkiye'nin tamamındaki konutların doğal gaz tüketiminden ücret almayacağız. Mutfak ve sıcak suyun yanı sıra, ısınma dahil doğal gaz tüketiminin tamamını bir ay süreyle ücretsiz yapıyoruz.”

Anka Haber Ajansı