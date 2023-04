Erdoğan: Bizim Alevi’ye De Saygımız Var. Her Türe Saygımız Var

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na hitaben, “Sana kim dedi, ‘Alevi misin, değil misin?’ Bizim Alevi’ye de saygımız var. Her türe saygımız var. Bunu söylemene ne gerek var? Sen Aleviliğini yaşa ama anlatmaya gerek yok. Bu tablo, CHP’yle hiçbir ilgimizin olmamasına rağmen bizi bile rahatsız ediyor” dedi.

Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen mitingde konuştu. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

“Ata ocağım Rize ise, doğup büyüdüğüm yer İstanbul ise ülkeme ve milletime aşkla hizmet ettiğim yer de Ankara'dır. Bu şehir, medeniyet pınarının membaı olan yerdir. Biz, 21 yıllık Ankaralı olarak, bozkırın ortasındaki bu şehri taşı, toprağı, her şeyi ile seviyoruz. Her mücadelemizde yanımızda olan Ankara'nın kadirşinas insanlarına şükranlarımı sunuyorum.

“14 MAYIS'TA BENİM MİLLETİM, BUNLARI SİYASİ MEVTA YAPACAK”

4 yıldır İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de ne yaptınız? İzmir bir yağmur görmesin; çamur, çukur, alıyor başını gidiyor. Bunların üç tanımı var. Eğer CHP'yi tanımak istiyorsanız; çöp, çukur, çamur. İstanbul'a belediye başkanı olduğum zaman İstanbul'u böyle tanıdım. İstanbul'u bu kardeşiniz kurtardı. Bunları bilmeyenlere hatırlatmak şart. Başkent'in havalimanını kim yaptı? Biz. Bu yolları kim yaptı? Ankara'daki metroları kim yaptı? İstanbul, İzmir öyle değil mi? Bunlarda yalandan başka bir şey bulamazsınız. Yalanın en önemli mihmandarı kimdi biliyor musunuz? Bay bay Kemal. Yalan dersi almak istiyorsanız yazıhanesine müracaat edin. 14 Mayıs'ta benim milletim, bunları siyasi mevta yapacak. Biz, ilhamımızı, tarih boyunca nice zorlukların üstesinden gelen bu şehirden aldık. Ankara, Milli Mücadele'de düşman toplarının sesleri buradan duyulurken asla diz çökmedi. Ankara, safını milli iradeden yana belirledi. Ne vesayete ne darbeye teslim oldu. 15 Temmuz'da Ankara dimdik ayakta durdu.

“ALTILIYDI, YEDİLİ OLDU, DOKUZLU OLDU”

Bu FETÖ avanesi kimlerle beraber? Bay bay Kemal'le beraber. Başka kim var? İP var, yavrucuklar var. Önceleri almamışlardı, şimdi HDP'yi de aldılar. Sonra Ankara, İstanbul belediye başkanlarını aldılar. Altılıydı, yedili oldu, dokuzlu oldu. Sen onlarla yürü, bizim yanımızda millet var. Bizim yanımızda cumhur var. Cumhuru yanına alamayan avucunu yalar. Ankara, şimdi yeni bir destan yazmaya hazırlanıyor. Bir tarafta 15 Temmuz ihanetinin rövanşını almak isteyenler var, FETÖ'nün katillerini cezaevinden çıkarıp aranıza gönderme sözü verenler var. Yine aynı tarafta, bölücü emellerini gerçekleştirmek için, Cumhuriyet’imizle hesaplaşmak için yanıp tutuşanlar var.

Bunların gözlerini öyle bir hırs bürümüş ki PKK mensuplarının siyasi uzantılarıyla pazarlıklara oturdular. Bay bay Kemal var, Meral Hanım var, HDP var, Davutoğlu’su var, Bebecan’ı var. Ankara Büyükşehir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarını konuşmak yersiz, onlar da var. Önce Allah'a, sonra milletime inanıyorum. Bay bay Kemal, sen talimatı nereden alıyorsun? Kandil'den. Kandil ne diyor? "Biz, artık bay bay Kemal'i destekliyoruz'. Arkadaşı Kandil baronu, olanlardan bu ülkeye fayda olur mu? Dünyanın dört bir yanındaki PKK'lılar, FETÖ'cüler, terör örgütleri, tüm güçleriyle 14 Mayıs'ta Bay bay Kemal'e destek veriyor. Bölücü terör örgütüyle arasına mesafe koyamayan örgüt yöneticileri, Bay bay Kemal için oy dileniyor.

“NASIL OLUYOR DA OLMAYAN BİR ŞEYİ GETİRİYORSUN”

Ekonomiden zerre kadar anlayanlar düşünsün, ne diyor Bay bay Kemal? Londra'dan 300 milyar dolar getirecekmiş. Sen bir defa hangi görevdesin? Nasıl oluyor da olmayan bir şeyi getiriyorsun? Herhalde bunlar, daha önce getirdikleri esrar, eroin vs., bunların bedelini geri döndürme gibi gayreti var. Olmayan bir şey vaat edilmez ve gelmez. Ama yalan, bunda irtifa kesmemiş. Bu 300 milyar doların hesabını 14 Mayıs'ta sormaya var mıyız? Bu yalanın hesabını sormaya var mıyız?

“GÜÇ BELA İKİ ELLERİYLE KALP YAPMAYI BECERİR”

Karşımızda bambaşka manzara var. Referansı olmayanlar, akıllarına ne gelirse üfürüyor. Bu kadar seçime girdi, hangisinden netice aldı? Ankara'ya ‘iyi günler’ diyor. 4 yıldır yapmadınız da bundan sonra mı yapacaksınız? İstanbul'u, İzmir'i sel aldı götürdü, ne yaptınız? İzmir Körfezi kokudan geçilmiyor. Biz Haliç'i kurtardık, bunlar rezil etti. Beş tane Ankara keçisi teslim edin, kaybedip gelir. Güç bela iki elleriyle kalp yapmayı becerir.

“BU MİLLET, SİZİ AVUCUNUN İÇİNDEKİ SUYLA BOĞAR”

Atatürk Havalimanı'nı ABD'li bir gruba vereceklermiş. Türkler, ABD'li şirketin sahipleri. Onlarla görüştüm. ABD’ye gittiğimde onlar bana geldiler. 'Siz böyle yatırım yapmak isterseniz kapımız açık" dedim. Hele hele yatırımcı için sonuna kadar kapılarımız açık. O gün başbakanım, hâlâ gelecekler. Elden gelenle övünülmez. Geç bu işi. Takmış TEKNOFEST'e, onunla ilgili konuşuyor. Bu milletin evlatlarına hiçbir şey yapamazsınız. TEKNOFEST'i, İHA'ları, SİHA'ları, Akıncıları, Kızılelma'yı alamazsınız. Bu millet, sizi avucunun içindeki suyla boğar.

“EMEKLİ, İŞÇİ, MEMUR, MAAŞINI ALIP ALMAYACAĞINI YAŞAMAK İSTEMEZ”

Hiçbir insanımız, ülkesinin 21 yıllık kazanımlarının tehlikeye düşmesini istemez. Evladının geleceğinin belirsizliğe gömülmesini istemez. Güvenlik endişesi yaşadığı günlere dönmek istemez. Emekli, işçi, memur, maaşını alıp almayacağını yaşamak istemez. CHP yönetiminde memurların maaş almadığı dönemleri hatırlıyor muyuz? Saf saf, Savaş Ay'ın programında oturursun köşede.

“BİZİM ALEVİ’YE DE SAYGIMIZ VAR. HER TÜRE SAYGIMIZ VAR”

Bay bay Kemal CHP’yi öyle bir hale getirdi ki bu parti, kurucusu olduğu Cumhuriyet’e ve kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal’e hakaret edenlerin yuvasına dönüştü. Kılıçdaroğlu ve şürekasının yönetimi altında CHP, marjinal örgütlerin, LGBTİ savunucularının, küreselcilerin, mezhepçilik fitnesi çıkarmaya çalışanların koçbaşı haline geldi. Sana kim dedi, ‘Alevi misin, değil misin?’ Bizim Alevi’ye de saygımız var. Her türe saygımız var. Bunu söylemene ne gerek var? Sen Aleviliğini yaşa ama anlatmaya gerek yok. Bu tablo, CHP’yle hiçbir ilgimizin olmamasına rağmen bizi bile rahatsız ediyor. Aynı ittifaka mensup birilerinin her gün millete, vatana, bayrağa, ezana, kısaca can feda edilecek değerlere yaptıkları hakaretleri bu kardeşlerimiz daha ne kadar sineye çekecek? Hadi şimdi sineye çekiyorlar. Allah göstermesin, yarın öbür gün devletin tüm kurumları bunlara teslim edildiğinde ortaya çıkacak vahim tablonun hesabını nasıl verecekler?”

Anka Haber Ajansı