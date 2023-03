Erdoğan: “Dökülen Taşları Toplamak Gibi Bir Derdimiz Yok. Biz Can Derdindeyiz, Bunlar Mal Derdinde”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açıklamalarına ilişkin, “Dökülen taşları toplamak gibi bir derdimiz yok. Çünkü biz bunun böyle olacağını aylarca önceden zaten söylemiştik, hatırlayın. Biz can derdindeyiz, bunlar ise mal derdinde. Bu dağılmanın olduğu anda biz neredeydik? Dolmabahçe’de, 110 kadar bilim adamıyla, partimizin bu konudaki yetkili bakanlarıyla toplantı hâlindeydik. Çünkü biz can derdindeyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kısıklı’daki konutundan Vahdettin Köşkü’ne giderken yolda arabasından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, Millet İttifakı’nı oluşturan altı siyasi partiden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, dün İttifak’a yönelik açıklamaları üzerine de konuştu. Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

“DÖKÜLEN TAŞLARI TOPLAMAK GİBİ BİR DERDİMİZ YOK”

“Değerlendirmeyi Cumhur İttifakı olarak aramızda yaparız. AK Parti olarak da bizler MYK da gerekli değerlendirmeleri yaparız ve bu değerlendirmelerden sonra da kararımızı veririz. Dökülen taşları toplamak gibi bir derdimiz yok. Çünkü biz bunun böyle olacağını aylarca önceden zaten söylemiştik, hatırlayın. İranlıların o meşhur atasözü ile ‘Nişestend u goftend u ber-hâstend’, ‘Oturdular, konuştular, dağıldılar’ demiştik. Öyle oldu mu şu anda? Oldu. Biz can derdindeyiz, bunlar ise mal derdinde. Bu dağılmanın olduğu anda biz neredeydik? Dolmabahçe’de, 110 kadar bilim adamıyla, partimizin bu konudaki yetkili bakanlarıyla toplantı hâlindeydik. Çünkü biz can derdindeyiz. Türkiye’de bir deprem olayı var. Felaketlerin felaketi bir durum var ve biz bu felaketi nasıl önleriz, nasıl bir an önce bu enkazı kaldırır ve bunların yerine de halkıma dediğim gibi, bize 1 yıl müsaade edin, biz 1 yıl içerisinde bu enkazı kaldırıp, bir taraftan da konutları Van’da olduğu gibi, Bingöl’de olduğu gibi, Malatya’da olduğu gibi, Elazığ’da olduğu gibi, Antalya’da olduğu gibi, İzmir’de olduğu gibi aynı şekilde bir an önce bunları derleyip toparlayıp, şu anda dışarıda kalan vatandaşımı tekrar konutlara yerleştirelim istiyoruz.

Size yalnız bir tavsiyede bulunmak isterim. Yani buradan Çamlıca Cami’nin altındaki mahallelerde yaptığımız konutları bir görmenizi isterim. Eğer oralardan bir çekim yaparsanız, bakın bu kısa içerisinde bu konutları nasıl yaptığımızı görürsünüz. Ben hep şunu söyledim, ‘Ne olur bize yardımcı olun. Bir an önce şu oturduğunuz yerlerden çıkın ve biz de kiranızı her şeyini verelim, buralara süratle konutları yapalım’ dedik. Maalesef ilk zamanlar hep, hayır dediler. Ama şimdi bakıyorum, yavaş yavaş diyorlar ki, ‘Ne olur bizim buraları da, bizim buraları ne zaman yıkacaksınız’ diyorlar. ‘Eğer siz hazırsanız biz hazırız’ diyoruz.

“ONLAR NE YAPARLARSA YAPSINLAR. BİZ YOL HARİTAMIZ ÜZERİNDEN ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYORUZ”

AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak onlar ne yapar, nasıl adım atar böyle bir durumumuz yok. Biz zaten Cumhur İttifakı olarak hedefimizi belirledik, yolumuzu belirledik ve şu anda bütün çalışmalarımızı da bunun üzerine yapıyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar. Biz planımız üzerinden, yol haritamız üzerinden çalışmalara devam ediyoruz.”

